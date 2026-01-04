全民造星6｜一文直擊總決賽各大焦點！古天樂變身項少龍任評判
造星6總決賽｜古天樂變身項少龍任評判
今屆5位評判份量十足，包括古天樂、梁詠琪、少女時代成員孝淵Hyoyeon、名導劉偉強及ViuTV經理鍾廣德。當主持強尼逐一介紹評判時，古天樂突然大玩角色扮演，一邊把身前的名牌改為「項少龍」，一邊問「你講乜？聽唔到你講乜」，瞬間變身《尋秦記》角色與強尼交流。強尼亦配合演出，更向項少龍預祝《尋秦記》勢破香港票房紀錄，現場氣氛輕鬆搞笑。
造星6總決賽｜歷屆冠軍齊聚一堂 淘汰參賽者獲重返舞台機會
今晚的重頭戲之一，是歷屆《全民造星》冠軍將會親自介紹出場，包括人氣王姜濤、Phoebus、Ansonbean、Marf以及Lyman等實力派歌手。這個安排不但展現了節目的傳承意義，更讓新一代參賽者感受到前輩們的支持和鼓勵。各位冠軍的出現，必定會為現場帶來高潮迭起的氣氛，亦讓觀眾回味起他們當年奪冠的精彩時刻。
節目組特別安排被淘汰的參賽者重新登台，表演師兄姐們的經典作品，包括MIRROR的熱門歌曲《BOSS》以及張天賦的代表作《說謊者》等。這個貼心安排讓所有參賽者都有機會在總決賽舞台上展現自己，即使未能晉身最後階段，仍可透過演出師兄姐的作品來證明實力。
造星6總決賽｜B3組合《Way Of Water》重現神級舞台
正式比賽開始前，B3組合率先帶來震撼開場表演，重現當年令評審「無嘢可以評」的經典舞台《Way Of Water》。6位成員畢佬、紹冠、TUZER0、Teller、Yip、Larry以水的哲學為主題，完美融合Hip Hop和舞蹈元素，呈現出極具視覺衝擊力的精彩演出。儘管今晚是現場直播，但各成員依然發揮出滿分水準，零失誤的專業表現瞬間點燃全場氣氛，觀眾席傳來陣陣掌聲和歡呼聲，最後更獲得評判5嗰
造星6總決賽｜保錡何啟華台下搞氣氛 訪問評判爆笑連連
保錡及何啟華兩人在台下擔任輔助MC，負責在參賽者換衣服期間訪問評判，為現場帶來不少歡樂時光。兩人一人一句的默契配合，製造出不少搞笑場面，成功炒熱現場氣氛。其中何啟華更大膽向古天樂詢問簽戲飛事宜，令身旁的孝淵都忍不住笑出聲來。及後訪問孝淵時，何啟華更以奇奇怪怪的韓文及英文進行訪問，既搞笑又不會令現場出現尷尬情況，展現出專業的主持功力。
造星6總決賽｜40歲參賽者Yip完美對答獲古天樂讚賞
最高齡參賽者Yip今晚以跳舞參加個人表演項目，帶同一班跳舞學生上台表演。表演途中，Yip更與學生一起拉起衣服大曬肌肉，展現40歲的好身材。古天樂即場幽默點評「跳舞你更係厲害啦，我點敢評你啊！不過你真係厲害，我覺得你跳舞好有Power」，並關心Yip贏了比賽後的打算。Yip回應表示願意在ViuTV擔任不同職位，訓練男團，並強調自己的劇場經驗可以直播給600萬人觀看。古天樂聽後大讚「你真係講得好好，你要記住你今晚講咗啲咩，香港好多台前幕後都要靠你」。