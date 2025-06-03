全民造星6｜翟俊威被起底係江湖猛人之子圈中多熟人 曾獲崩牙駒加持執導《時代》
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ViuTV的選秀節目《全民造星6》其中一位參賽者最近引起了網民熱議，這位91號選手翟俊威（Aden）年僅25歲，但經歷卻好豐富，不但有個兩歲女，還被網民起底原來有位江湖猛人爸爸！
《全民造星6》翟俊威 曾執導電影《時代》
翟俊威（Aden Chak）的職業被列為「全職音樂人、爸爸」，不過有網民就起底指他的父親翟浩琛原來是綽號「沙田Me」的江湖猛人。翟俊威曾到澳洲留學，之後回流香港，2020年，他以「翟艾頓（Aden Chak）」之名執導了一部以2019年社會運動為主題的電影《時代》，編劇則是翟俊威的哥哥翟俊朗（ Zachary）。
電影至今未曾正式上映
《時代》由楊明、曹永廉、李霖恩、莊思明、莊思敏等愛國愛港藝人主演，電影預告中有一幕，由前保安局局長李少光的兒子李霖恩在片中對著自己的兒子大聲斥責：「我咁辛苦供書教學，供到你上大學，有好人唔做你走去做暴徒？」根據電影、報刊及物品管理辦事處的資料，翟俊威確實是《時代》的導演，但該電影有指因為無發行商及戲院肯接手，所以至今尚未正式上映。
電影傳由崩牙駒打本製作
《時代》的製作資金來自馬來西亞上市公司INIX，該公司由外號「崩牙駒」的尹國駒旗下運營。翟俊威的父親，綽號「沙田Me」的翟浩琛，曾被報導為該公司的獨立非執董。不過，「時代電影製作公司」後來發表聲明，否認翟浩琛及尹國駒是公司持有人或電影的投資者，但並未解釋為何預告片中出現了「INIX」公司的標誌。
翟俊威曾在麥花臣開個唱
除了電影事業，翟俊威也是音樂界的活躍分子，他是樂隊Fools Jr.的主唱，並且是吳國敬的入室弟子，以及黃夏蕙的契仔。翟俊威在圈中有不少熟人，2021年，他在旺角麥花臣場館舉辦了兩場名為《Aden I want try concert》的個人演唱會，當日的表演嘉賓包括有袁偉豪、蘇珊、敖嘉年等。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、FB@Aden_Chak、《時代》資料或影片來源：原文刊於新假期