全民造星6｜參賽者有人係COLLAR粉絲 有人係兩女之父 仲有人係ViuTV員工？！

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV《全民造星6》99強名單已出爐，昨日（1日）參賽者首次公開亮相，其中最引人注目的是年紀最大的阿Yip，以及年紀最細的兩位參賽者Marcus和Air。

《全民造星6》40歲阿Yip陳頴業 自揭參賽原因

40歲的陳頴業（阿Yip）係73號參賽者，職業報稱為街舞舞者、戲場演員及藝術教育者，曾在青少年機構擔任活動策劃，他表示：「大家可能覺得我係40歲阿叔，我嚟做返想做嘅嘢，想將我嘅藝術畀人睇，早幾年都入過紙申請，可能跌咗入junk box！」

阿Yip憶述首次見評判時，即被花姐問及他的年齡，但阿Yip認為花姐鬧人都是出於善意：「佢係用咗啲惡嘅方法，但我覺得佢講好多嘢都係好應該。對於一個舞台演出，專業嘅人有多少細節要留意，尤其是今次有好多新嘅朋友仔，所以要講多啲。」

全民造星6 32號畢志傑（左）和73號阿Yip陳頴業一同在記者會上表演跳舞。（圖片來源：ViuTV）
32號畢志傑（左）和73號阿Yip陳頴業一同在記者會上表演跳舞。（圖片來源：ViuTV）

40歲陳頴業資深舞者入圍 係陳葦璇男友

98名參賽者中，備受談論的73號陳頴業是業界知名的專業 Hip Hop 舞導師、編舞及舞者。畢業於浸會大學體育及康樂管理學系並為前浸 大舞蹈學會 BUDA 隊長。最初於陳紹傑舞蹈概念 (BCDC) 接受 Hip Hop 及爵士舞的 訓練，其後成為其專業導師，並於街舞 Battle 比賽多次獲獎。除了任教及為大專院 校編舞，他亦是舞團「結界達人」的成員之一，2018 年 更參與香港藝術節節目二《舞•聲》，聯合編演作品《The Battle Zone》。

全民造星6 73號40歲的陳頴業女友是《造星3》亞軍陳葦璇。（圖片來源：陳頴業）
73號40歲的陳頴業女友是《造星3》亞軍陳葦璇。（圖片來源：陳頴業）
全民造星6 陳頴業曾任職青少年機構導師，今屆部份參賽者係佢嘅學生。（圖片來源：ViuTV）
陳頴業曾任職青少年機構導師，今屆部份參賽者係佢嘅學生。（圖片來源：ViuTV）

17歲Air李樂天直認係COLLAR粉絲 Marcus林焯彥認證花姐好惡

而年紀最輕的兩位參賽者，14號的林焯彥（Marcus）和61號的李樂天（Air）都係17歲的中五學生，其中Air直認係COLLAR粉絲：「我鍾意睇《造星4》，我鍾意COLLAR，參加唔係想見師姐，但見到係bouns！參加主要係想睇多啲個舞台。」而Marcus則坦言在參賽後親身感受到花姐的嚴厲：「電視睇佢幾惡，親身體驗係好惡！」

全民造星6 14號林焯彥（Marcus）。（圖片來源：ViuTV）
14號林焯彥（Marcus）。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 61號李樂天（Air）。（圖片來源：ViuTV）
61號李樂天（Air）。（圖片來源：ViuTV）

25歲Aden翟俊威因女兒一句話參賽

此外，91號翟俊威（Aden）現年25歲，已是兩女之父，他表示參賽是因為受《造星3》中折骨Ben的演出吸引：「希望做到爸爸級idol！」他透露平時都是由他負責照顧女兒：「由女兒出世第五日到現在兩歳3個月都係我幫佢沖涼。」今次參加記者會，也是在前一日獲得妻子批准，放半日假來準備比賽。從事音樂工作的他，笑言女兒每次睇到他的工作片段，都會睇到嘩嘩聲：「我問個女想唔想喺電視睇到爹哋，個女放低玩具話：Oh Yeah！所以決定全力以赴玩好今次比賽。」

全民造星6 4位參賽者（左起）阿Yip陳頴業、Marcus林焯彥、Air李樂天和Aden翟俊威一同接受傳媒訪問。（圖片來源：ViuTV）
4位參賽者（左起）阿Yip陳頴業、Marcus林焯彥、Air李樂天和Aden翟俊威一同接受傳媒訪問。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 花姐被參賽者Marcus認證「好惡」。（圖片來源：ViuTV）
花姐被參賽者Marcus認證「好惡」。（圖片來源：ViuTV）

星二代朗朗杜言朗阿爸係前亞視藝人杜廷豪

另外還有位星二代參賽者，就係24號杜言朗（朗朗），他今年只得18歲，是前亞視藝人杜廷豪的兒子。目前正在箍牙的他，透露獨自從加拿大回港參賽的原因：「睇吓我一個人嘅能力可以去到邊，佢（爸爸杜廷豪）話最緊要做好人，多做少說，贏輸唔重要，最緊要開心。」他指要在比賽結束後才有時間回加拿大拆除牙套。

全民造星6 「朗朗」杜言朗係亞視藝人杜挺豪與黃璦瑤的兒子，目前正在箍牙。（圖片來源：ViuTV）
「朗朗」杜言朗係亞視藝人杜挺豪與黃璦瑤的兒子，目前正在箍牙。（圖片來源：ViuTV）

25歲MW黃文衍係ViuTV藝人管理部員工

36號黃文衍（MW）現年25歲，工作係藝人管理，原來是ViuTV的AM部同事，一直都想玩《造星》，惟入行後才遇上新一輪招募，現在以請假方式報名參賽，但他強調節目組會保密及保持公正，不會透露內幕消息給他。

全民造星6 黃文衍本身係ViuTV幕後工作人員。（圖片來源：全民造星6黃文衍）
黃文衍本身係ViuTV幕後工作人員。（圖片來源：全民造星6黃文衍）

25歲Larry杜曦駿拍過ViuTV劇

49號Larry（杜曦駿）也和ViuTV有過合作，現年25歲的他報稱職業為Popping舞者及自由工作者，原來他曾拍過ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》，飾演鄧鐵雄，此外他還曾參演風車草舞台劇《Di-Dar原創音樂劇場》，他自稱已有半隻腳入行，希望可以在比賽中學以致用。

全民造星6 參賽者（左起）MW黃文衍、Larry杜曦駿和朗朗杜言朗。（圖片來源：ViuTV）
參賽者（左起）MW黃文衍、Larry杜曦駿和朗朗杜言朗。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 49號杜曦駿 Larry屬風車草劇團藝人與梁祖堯相熟。（圖片來源：ViuTV）
49號杜曦駿 Larry屬風車草劇團藝人與梁祖堯相熟。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 Larry杜曦駿（中排右四）2023年曾拍過ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》。（圖片來源：ViuTV）
Larry杜曦駿（中排右四）2023年曾拍過ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 由參賽者互選出的每人心中三甲人選，得獎者（左起）為21號牛牛、43號Ian Hannz、31號三金。（圖片來源：ViuTV）
由參賽者互選出的每人心中三甲人選，得獎者（左起）為21號牛牛、43號Ian Hannz、31號三金。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 參賽者齊齊演繹全新編排的《全民造星》主題曲《前傳》。（圖片來源：ViuTV）
參賽者齊齊演繹全新編排的《全民造星》主題曲《前傳》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 99強參賽者大合照。（圖片來源：ViuTV）
99強參賽者大合照。（圖片來源：ViuTV）
全民造星6 節目總顧問花姐、音樂顧問徐浩、導師李幸倪 Gin Lee、導師梁祖堯和節目主持強尼。（圖片來源：ViuTV）
節目總顧問花姐、音樂顧問徐浩、導師李幸倪 Gin Lee、導師梁祖堯和節目主持強尼。（圖片來源：ViuTV）

99強參賽者曝光 最大年齡40歲陳頴業係陳葦璇男友

《全民造星6》99強見傳媒，參賽者年齡平均23歲，年紀最大的街舞舞者陳頴業今年40歲，值得留意是編號1至99號參賽者中，39號並無檔案相信是在記招前已退賽，以下為大家介紹各參賽者個人檔案：

43號陳瑨羲原來係ANSONBEAN胞弟 獲選「心水三甲」之一

參賽者來自不同屆別，其中43號陳瑨羲（Ian Hannz ）是《造星3》季軍ANSONBEAN細佬，從官方入圍資料，21歲的Ian Hannz報稱「舞者、駐唱歌手及學生」，兩兄弟樣貌及style都很似，早前ANSONBEAN宣布暫時退出娛樂圈，弟弟就正式參賽出道，原來Ian 日前推出一首英名歌《Nerdy Romance》，MV更充滿玩味本色。在記招上，Ian Hannz 與 21號牛牛 、31號三金獲一眾參賽者評選為心水三甲。

全民造星6 Ian Hannz 得到一眾參賽者評選為「心水3甲」（圖片來源：Ian Hannz ）
Ian Hannz 得到一眾參賽者評選為「心水3甲」（圖片來源：Ian Hannz ）

職業巫師62號李進偉髮型獨特

有不少紋身的李進偉本身是一位占星家與靈媒，曾擔任晚吹《有一瓣喺左近》的嘉賓。

全民造星6 李進偉報稱是一名巫師（圖片來源：ViuTV）
李進偉報稱是一名巫師（圖片來源：ViuTV）

全民造星6｜1-10號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
1 林湕祐 Jay Lam 21 工商管理系學生 唱歌、容易學習新運動 @lllmlal
2 陳栩政 VC 21 工商管理資訊系統學系學生 跳舞 @vc_chc
3 陳彥羲 yinhei 24 演員、Locking舞者 跳舞（Locking）、演戲 @yinhei___
4 黃梓宏 阿梓 18 中五學生 唱歌 @yori_88888
5 郭民鋒 Kirs 20 音樂製作系學生 唱歌 @kirs.12
6 張肇維 Gordon 22 營養學學生 唱歌、跳舞、打泰拳 @gordon1214_
7 黃逸風 Karry 19 自由工作者、侍應 唱歌 @kwkinda
8 陳柏熙 Jacky Chan 25 放射師 戲劇 @jacky809
9 徐煒綽 Kenrick 22 自由工作者 跳舞 @kenricktsui
10 劉晨睎 Hayson 28 珠寶助理 唱歌 @hayson.lau

全民造星6｜11-20號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
11 楊皓軒 Louis 17 中五學生 跳舞 @ho.hin.
12 陳曉希 小雞 17 中五學生 唱歌 @jacky.h_h
13 洪皓進 洪仔 21 自由工作者 唱歌 @chun_0.3.1.2
14 林焯彥 Marcus 17 中五學生 跳舞（霹靂舞）、後空翻 @marlcus_am
15 黃諾恆 Bosco Wong 19 自由工作者 唱歌 @bosconokhang
16 黃浤智 lulu 30 舞蹈員 跳舞 @siuolulu
17 杜志遜 阿O 30 自由工作者 唱歌、模仿 @oooqe_
18 張家文 Kai Cheung 25 自由工作者 唱歌 @kaicheung_mc
19 黃日禧 Dave 24 會計系學生 唱歌 @sooth26_
20 張永龍 Winson 26 自由工作者 唱歌 @winsoncvl

全民造星6｜21-30號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
21 周德誠 牛牛 24 補習老師 跳舞 @small_cowcow
22 黎子琛 Alvin Lai 18 中五學生 跳舞（街舞） @alvinlai_610
23 黃凱鵬 Samson 27 模特兒 唱歌 @sams0nnnnn
24 杜言朗 朗朗 18 加拿大Grade 12學生 跳舞 @danielto.07
25 林卓穎 Chester 25 自由工作者 唱歌 @chester_singsss
26 區斐琮 勾飛 22 自由工作者 唱歌 @aufeichung
27 伍萬祺 阿木 25 自由工作者 唱歌、和音、Rap @muk.ng_
28 高浚彥 Lucas Ko 24 健康與生命科學系學生 唱歌 @tsunyin_0802
29 李澤鋒 水 Walter 26 舞台及製作藝術系學生 唱歌 @li_chakfung
30 吳祉滔 TT 23 傳理電影電視學系學生、的士司機 唱歌 @kylettng

全民造星6｜31-40號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
31 榮柏鑫 三金 21 電影系學生 唱歌 @i accedeun3kim
32 畢志傑 畢佬 33 舞者、模特兒 跳舞（霹靂舞） @illzput
33 盧駿諾 CL 19 學生 唱歌、打排球、踩單車 @chun_08__20_lok
34 丘藍 丘藍 26 自由工作者 唱歌 @yaulammmm
35 黃進林 Michael 29 舞台劇演員、獨立歌手 唱歌、音樂劇 @michaelwonggcl
36 黃文衍 MW 25 藝人管理 唱歌 @marco__o531
37 王紹冠 紹冠 30 鋼管舞導師、健身教練 跳舞（鋼管舞） @sk.siukwun
38 趙俊峰 阿田 21 音樂系學生 唱歌 @acl_tin
40 利澤賢 Zac 22 工商管理學系學生 唱歌 @zac5300_lee

全民造星6｜41-50號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
41 范卓賢 Jacky Fan 25 歌手 唱歌 @j.fcy
42 姚浩銘 Homing 24 商業模特兒 唱歌 @hooomingzzz
43 陳瑨羲 Ian Hannz 21 舞者、駐唱歌手、學生 跳舞、唱歌 @ianhannz
44 凌卓烽 NOAH 24 非牟利機構創辦人、唱作歌手 唱歌 @noah1225__
45 梁哲銘 Anson Leung 23 市場主任 唱歌 @ansonl.c.m
46 陳俊逸 俊逸 19 音樂製作科學生 唱歌 @ccjacky_
47 杜嘉朗 Brain 24 土木工程學系學生 跳舞 @brian.1211
48 黃尚達 黃尚 25 樂隊主唱 唱歌 @wst_daniel
49 杜曦駿 Larry 25 Popping舞者、自由工作者 跳舞 @larry__65
50 梁明瀚 AZAHON 20 工商管理系學生 唱歌、跳舞、結他 @_.alvis.ie

全民造星6｜51-60號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
51 潘建晞 Hugo 22 主題樂園工作人員 唱歌 @hugo_10.21
52 李學偉 DaiMa 24 Hip Hop 舞者、自由工作者 Hip Hop 舞 @dm.leehw
53 鍾一鳴 一鳴 19 中五學生 唱歌 @zhong_yah
54 施顯澍 Austin 24 自由工作者 唱歌 @austinszee
55 徐浩民 THM 21 自由工作者 Rap @thm.0408
56 余柏喬 Samuel Yu 18 中六學生 跆拳道 @pk_y_q
57 朱泊瞳 Billy Chu 26 資訊科技助理 唱歌 @billyc1213
58 王維新 Sun仔 23 管理及市場學系學生 唱歌 @waisssun_
59 曾棣山 TUZER0 25 市場策劃專員、剪接師 Rap @teizan_2_zer0
60 岑子健 子健 22 自由工作者 唱歌 @tszkin_stk

全民造星6｜61-70號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
61 李樂天 Air 17 中五學生（學生會副主席） 唱歌 @air._.710
62 李進偉 Lucas T. 30 巫師 跳舞 @lucastongchai
63 王偉俊 Teller 27 Beatboxer、樂器銷售員 Rap @t4eller
64 何嘉聰 Kelvin 29 駐唱歌手、社工 唱歌 @kelvin.h.k.c
65 翁溥輿 Marco 21 英文系學生 跳舞 @with._.marco
66 林祖熙 John Lam 20 練習生 唱歌 @imustoilet
67 李尚哲 阿哲 22 福利工作員 Rap @hle.05_01
68 蘇俊旭 蘇仔 20 咖啡師 唱歌 @so_jaiiiiiii
69 黎嘉棟 Oreo 24 酒店服務員 唱歌 @_.oreo.0
70 陳首燃 Dixon 28 中學老師 唱歌 @dixon.csy

全民造星6｜71-80號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
71 郭駿賢 Jery 26 演員、補習老師、市場推廣助理 戲劇 @jerykwok
72 盧卓頎 Jack Lo 23 模特兒 煮嘢食 @jacklo127_
73 陳頴業 Yip 40 街舞舞者、戲場演出、藝術教育 跳舞 (街舞) @mr.chanyip
74 曾業熹 Samuel Tsang 26 西廚 唱歌 @samusic
75 王靖 阿靖 18 中六學生 唱歌 @im_the_normal_guy
76 鄧曉嵐 曉嵐 29 電機學徒 外型 @thn0108_
77 吳思諾 Gaby 20 音樂製作系學生 唱歌 @gabrielcostang
78 陳柏羲 Jeffery 20 計量金融及風險管理科學系學生 唱歌 @jefferychannn_
79 蔡晉光 Nottei 21 經濟金融學系學生 唱歌 @notteiiii
80 關誌諾 Harry Kwan 27 軟件工程師 唱歌 @harry.kwan

全民造星6｜81-90號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
81 蔡明志 明志 22 社會工作學系學生 唱歌 @jimmm_ouo
82 張智傑 KIT 23 舞蹈員 跳舞 @kittt_chi
83 陳俊傑 俊傑 22 中文系學生 唱歌 @balkitsing
84 區烈銘 JAVI 21 商科學生 Rap、跳舞、作詞 @javi_au1
85 林焌翹 大叔 24 自由工作者 唱歌 @edkiu_
86 霍德浚 Anthony 24 建築系學生 唱歌 @ananan.thony
87 李瑞冬 Winter 22 倉務員 唱歌 @ar_tung_1204
88 林嵐泓 Eric 23 街頭音樂表演者 唱歌 @eric.llw
89 馬國豪 Koma 21 市場營銷學學生 唱歌 @koma__ma
90 梁耀中 Don Don 18 中六學生 中阮、唱歌 @dondon.c075

全民造星6｜91-99號參賽者

編號 中文名 英文名 年齡 職業 強項 IG
91 翟俊威 Aden 25 全職音樂人、爸爸 唱歌 @aden_chakk
92 關曉隆 Bosco Kwan 17 中六學生 跳舞（K-pop、Hip Hop） @bosco_bk_
93 陳展駿 Andy 18 中六學生 唱歌 @chun._dy12
94 李浚軒 Billy Li 22 音樂製作系學生 唱歌 @billy_tsunhin
95 鄭永智 ilys 24 哲學系學生 樣貌 @ilswc
96 周百言 阿言 25 自由工作者 唱歌 @100yin_music
97 吳采軒 Hinson 19 自由工作者 唱歌 @hinson_nth
98 葉子鵬 J Ip 23 助理交易員 唱歌 @jasonnnnnip
99 鄺頌揚 King 26 舞者 跳舞 @dont_crossmyline

全民造星6｜3大導師陣容曝光 花姐寸爆回應被Foul者「造馬」負評
全民造星6｜12位參賽者搶先睇！有位勁有來頭奪多個國際性獎項 最細選手只得16歲
全民造星6｜再回歸招募16歲以上全男班 網民不滿：攪掂之前班仔先啦

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 