《全民造星6》新賽制21人星級評判團名單分5組：99位參賽者爭60個晉級名額

《全民造星6》明日正式開播，今屆節目賽制革新，99位全男班參賽者將面對史上最嚴格淘汰制度。首輪比賽中，參賽者只有半分鐘時間爭奪60個晉級名額，更首次引入「分Grade」制度影響參賽者命運。究竟這個全新賽制會為參賽者帶來甚麼挑戰？