《全民造星6》新賽制21人星級評判團名單分5組：99位參賽者爭60個晉級名額
《全民造星6》開播 99位參賽者爭60個晉級名額
《全民造星6》將於10月27日起逢星期一至五晚上在ViuTV 99台首播，為期8星期共40集節目。今屆賽制出現重大變革，99位全男班參賽者需要在首輪比賽中以半分鐘自選表演項目爭奪僅有的60個晉級名額。3位評判包括歌手梁釗峰、填詞人兼903DJ Oscar，以及《正義迴廊》導演何爵天將按燈決定參賽者去留，獲得2盞或以上藍燈的參賽者可直接晉級下一回合。
21人星級評判團分5組輪流出場
《全民造星VI》21人星級評判團： 豪華陣容包括實力歌手、資深演員、金牌主持、金像獎得獎人、幕後音樂人 一字一句都係袋錢落參賽者袋 星六代.ᐟ.ᐟ 準備接招！辛辣評語、Mean 爆批評， 毫不留情指責 唔係玩針對，而係恨鐵不成鋼，想你哋做得更好！節目組預告的21位星級評判團分成5組：
- 歌手梁釗峰、商台DJ Oscar、電影導演何爵天
- 音樂人T-Ma、歌手吳林峰、伍詠薇
- 泥 鯭@RubberBand、鄧小巧、關智斌、阮小儀、陳湛文
- 張蚊、恆仔@ToNick、卓韻芝、Gareth. T、陳考威
- 6號@RubberBand、Serrini、Edward Chan、陳健安、楊淇
全新「分Grade」制度影響參賽者命運
《全民造星6》今年更新增「分Grade」制度，99位參賽者在比賽前會預先獲得A、B、C和F Grade的評級，這個級別將大大影響參賽者的造星之路。為確保公平性，3位評判在參賽者表演前並不知道其所屬級別。節目將於12月28日舉行「10強記者招待會」，並於明年1月4日直播決賽，ViuTV 99台將全程直擊這場造星盛事。
新賽制：導師不用淘汰學員 梁祖堯及Gin Lee撳燈搶人
今年賽制的另一大亮點是導師梁祖堯及Gin Lee擁有即時按燈搶人的權力，可以將心儀參賽者直接納入自己隊伍。不過今屆新賽制是「淘汰環節」將導師排除在外，完全由3位客席評判決定參賽者命運。只獲得一盞藍燈的參賽者會跌入復活區，而一盞藍燈也沒有的參賽者則要即時離開比賽。成功晉身15強的參賽者更會被安排到韓國進行集訓，接受頂級培訓和專業指導，全力邁向偶像之路。
網民期待新賽制帶來更激烈競爭
《全民造星6》全新賽制消息一出，網民紛紛表達期待之情。有網民留言表示「99個人爭60個位真係好激烈」、「分Grade制度幾有趣，睇下會點影響比賽」。亦有觀眾對韓國集訓環節感到興奮，「15強去韓國集訓，應該會好精彩」。不少粉絲已經開始猜測哪些參賽者能夠突圍而出，「明日就知道邊個係黑馬喇」。
