全民造星6｜開放全民投票「我推星六代」 首輪被淘汰學員竟然暫居榜首！
ViuTV《全民造星6》99強參賽者Round 1表演全數播出後，觀眾終於有機會為心水「星六代」投票！電視台推出「我推的星六代」全民投票活動，讓觀眾親手按下第四盞藍燈，甚至為被淘汰的參賽者送上支持。獲得最高Like數的參賽者將獲得獨家《CHILL CLUB》表演機會，目前83號俊傑暫時領先。
ViuTV開放全民投票為《全民造星6》參賽者撳藍燈
《全民造星6》99強參賽者的Round 1表演已經全數播出完畢，觀眾在螢幕前看著3位評判按燈決定參賽者去留時，不少人都希望能夠親自為支持的「星六代」投下一票。ViuTV順應民意，正式推出「我推的星六代」全民投票活動，邀請觀眾擔任「全民評審」角色。參與方式相當簡單，觀眾只需要在指定帖文中為最喜愛參賽者的照片按Like即可，電視台強調只計算Like數量作為投票標準。
獲勝者將登上《CHILL CLUB》舞台表演
是次全民投票活動的獎品相當吸引，獲得最高Like數的一位參賽者將會得到一個獨家的《CHILL CLUB》表演機會，能夠登上《CHILL CLUB》舞台展現才華。這個機會對於參賽者來說意義重大，不但可以增加曝光率，更能夠在專業舞台上展示實力。
投票鏈接：召喚全民評審.ᐟ.ᐟ 投選《全民造星VI》「我推星六代」🔵🔵🔵
一文看清十大領先參賽者
截止11月15日，暫居榜首的為已經被淘汰的83號俊傑，獲451票大票數拋離第二名43號 Ian Hannz（210票）。而Gin Lee組就有6位成員；梁祖堯組就有3位成員！
1. 83號 俊傑 @balkitsing （451票）
- 首輪已經被淘汰
2. 43號 Ian Hannz @ianhannz（210票）
- 梁祖堯組
3. 19號 Dave 黃日禧 @sooth26_（153票）
- Gin Lee組
4. 25號 Chester 林卓穎 @chester_singss （115票）
- Gin Lee組
5. 41號 Jacky Fan 范卓賢 @j.fcy.jpg （112票）
- 梁祖堯組
6. 70號 Dixon 陳首燃 @dixon.csy （74票）
- 梁祖堯組
7. 22號 Alvin Lai 黎子琛 @alvinlai_610（103票）
- Gin Lee組
8. 12號 小雞 陳曉希 @jacky.h_h（68票）
- Gin Lee組
9. 6號 Gordon 張肇維 @gordon1214_ （63票）
- Gin Lee組
10. 92號 Bosco Kwan 關曉隆 @bosco_bk_（54票）
- Gin Lee組
圖片來源：Facebook@ViuTV、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期