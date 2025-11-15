全民造星6｜開放全民投票「我推星六代」 首輪被淘汰學員竟然暫居榜首！

ViuTV《全民造星6》99強參賽者Round 1表演全數播出後，觀眾終於有機會為心水「星六代」投票！電視台推出「我推的星六代」全民投票活動，讓觀眾親手按下第四盞藍燈，甚至為被淘汰的參賽者送上支持。獲得最高Like數的參賽者將獲得獨家《CHILL CLUB》表演機會，目前83號俊傑暫時領先。