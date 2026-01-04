全民造星6｜40歲Yip Sir自爆不入男團苦衷「寧退讓」撐另一選手 網民：可以組佬團
Yip Sir主動退位引網民兩極反應
上月28日舉行11強拉票記者會上，Yip Sir被問及有傳今屆已有7人男團名單時，他先是說笑道「我唔抗拒㗎，試下簽我囉！」但接著認真表示，報名時不知會組男團，更學網民講「將機會留俾更合適嘅人」。
40歲參賽惹爭議 坦言曾因負評不開心
以40歲之齡參賽並躋身10強，Yip Sir坦言網民反應兩極，「我都有唔開心，但好快消化咗。網上言論好難去了解我個個人係點，我學習咗有負評出現，未必要諗點反擊，網民有權咁諗，會嘗試包容佢嘅睇法，唔需要懷疑自己，我都有一兩日係咁，我都知唔夠靚仔。」不過亦有網民力撐他的舞蹈實力，留言表示「我覺得佢跳舞真係旭得好好睇，所有嘅movement 都好細緻👍」。
力推Gordon入男團 甘願做幕後軍師
當被問到可有興趣擔任幕後軍師或導師時，Yip Sir爽快答道「講真，好呀！」他認為在表演團隊背後需要幕後協力，故也希望可盡點力幫手。更令人意外的是，他大力推薦6號張肇維(Gordon)加入男團，笑言「我推的Gordon！」認為Gordon有潛質加入男團。Gordon早在參賽初期已表明有個男團夢，現階段專注為準決賽備戰，早前更病倒了，暫不敢想太多。
女友陳葦璇做心理建設 即興跳唱《Candy Ball》
Yip Sir在記者會上透露，女友陳葦璇在比賽過程中為他做好心理建設，面對四方八面的評論和壓力。他更在表演時段即興跳唱了幾句女友女團As One時期的經典作《Candy Ball》，展現其表演實力。雖然自言表演經驗豐富，但在商場獨個兒表演仍會緊張，總決賽的表演仍會以擅長的舞蹈為主。
網民意見分歧 有人讚識做 有人質疑動機
網民對Yip Sir的決定反應兩極，有人大讚「強烈建議葉SIR成為下屆造星導師！」認為他識做，亦有人建議「但可以組個佬團，同畢佬呀 Tuzero 嗰啲熟男組架啫」。不過亦有網民質疑他的參賽動機，直接留言「咁佢參加黎做咩？」更有網民建議「你揀錯比賽喇 應該參加中年好聲音」。
Yip Sir韓國受訓被狠批不適合做偶像
Yip Sir在韓國BUSKING環節中，雖然表演自己一向拿手的舞蹈，惟評判直言未能感受到他的「力量」，最終只獲第12名。對於成績，Yip Sir表現得相當認命，但隊友Teller則替他抱不平，認為其實力被低估。至於Gordon在受訪時則給出另一角度，坦言Yip Sir確實有實力，不過《全民造星6》選拔的是「偶像」，而非單純有才華的創作者。