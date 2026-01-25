全民造星6｜ZPOT男團7子名單公開 韓訓前淘汰者竟成隊長引熱議

《全民造星6》今日正式舉行發佈會，直播《DEBUT STAGE》並公佈ZPOT男團7位成員名單！這個全新組合名字背後寓意深遠，象徵著原本散落在不同地方的一點點光芒，經過《全民造星6》的洗禮後聚集成為一顆大光，其中「Z」代表一班Gen Z的年輕人，希望ZPOT能夠被燈光追逐，在台上發光發亮。這個充滿希望的組合究竟由哪些實力派成員組成，他們的背景故事又有何精彩之處？