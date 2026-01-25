全民造星6｜ZPOT男團7子名單公開 韓訓前淘汰者竟成隊長引熱議
ZPOT男團7位成員名單曝光！
ZPOT由7位背景各異的成員組成，包括擔任隊長、在韓訓前已被淘汰仍獲重用的林焯彥 Marcus；總決賽亞軍、被視為實力擔當的陳瑨羲 Ian Hannz；以穩定發揮見稱的總決賽第四名黃諾恆 Bosco Wong；排名第七、舞台風格鮮明的黃日禧 Dave；第十名但潛力備受看好的張肇維 Gordon；以及早期出局後迎來翻身機會的周德誠 牛牛與黎子琛 Alvin Lai。
|成員名單
|《造星6》編號
|名字
|強項
|IG
|出生日期
|參賽時年齡
|身高
|MBTI
|6
|Gordon
|唱歌、跳舞、打泰拳
|@gordon1214_
|2002年12月14日
|22歲
|175cm
|ENFP-T
|14
|Marcus
|跳舞（霹靂舞）、後空翻
|@marlcus_am
|2008年3月20日
|17歲
|180cm
|ENFP
|15
|Bosco Wong
|唱歌
|@bosconokhang
|2005年11月5日
|19歲
|175cm
|ENFP
|19
|Dave
|唱歌
|@sooth26_
|2001年9月11日
|24歲
|174cm
|ENFP-A
|21
|牛牛
|跳舞
|@small_cowcow
|2001年5月30日
|24歲
|175cm
|INFP
|22
|Alvin Lai
|跳舞（街舞）
|@alvinlai_610
|2007年6月10日
|18歲
|170cm
|INFP
|43
|Ian Hannz
|跳舞、唱歌
|@ianhannz
|2004年1月6日
|21歲
|178cm
|ENFP
林焯彥Marcus擔任隊長 韓訓前淘汰仍獲重用
令人意外的是，擔任ZPOT隊長重任的林焯彥Marcus，竟然是在韓國集訓前已被淘汰的參賽者！這個安排顯示製作單位對他的領導能力和個人魅力極度認可，即使在比賽中未能走到最後，但其出色的統籌能力和成熟穩重的性格，讓他成為帶領整個團隊的不二人選。Marcus的委任充分證明，有時候比賽結果並不能完全反映一個人的真正實力和價值。
總決賽亞軍陳瑨羲Ian Hannz實力獲肯定
在總決賽中勇奪第2名佳績的陳瑨羲Ian Hannz，無疑是ZPOT中最具實力保證的成員之一。他在比賽過程中展現出的全方位才華，包括出色的歌唱技巧、舞蹈實力和舞台魅力，都讓觀眾留下深刻印象。Ian Hannz的加入為ZPOT注入強大的表演能量，相信他將成為團隊中的重要支柱，帶領其他成員在音樂路上發光發熱。
Bosco第四名成績穩定發揮
總決賽第4名的黃諾恆Bosco Wong，在整個比賽過程中都展現出穩定而出色的表現。他的音樂才華和舞台表現力獲得評審和觀眾一致好評，成為ZPOT不可或缺的重要成員。Bosco Wong的加入為團隊帶來更多元化的音樂風格和表演元素，相信他將與其他成員擦出精彩的化學反應。
Dave Gordon實力不容小覷
總決賽第7名的黃日禧Dave和第10名的張肇維Gordon，雖然在最終排名上未能躋身前列，但他們的實力和潛力絕對不容小覷。兩人在比賽中都展現出獨特的個人風格和音樂才華，為ZPOT帶來更豐富的音樂層次。他們的加入證明製作單位重視的不僅是比賽排名，更看重每位成員的個人特色和團隊合作精神。
牛牛 Alvin早期淘汰獲重新機會
最令人驚喜的是，第三回合被淘汰的周德誠牛牛，以及同樣在韓國集訓前被淘汰的黎子琛Alvin Lai，都獲得加入ZPOT的珍貴機會。這個安排充分體現製作單位對他們潛力的認可，相信兩人在團隊中將有機會重新證明自己的實力。牛牛和Alvin的重新出發，為整個組合增添更多勵志色彩和正能量。
ZPOT正式出道備受期待 7子組合前景無限
隨著ZPOT 7位成員名單正式公佈，這個融合不同背景和實力的男團組合，勢必為香港樂壇注入全新活力。從總決賽亞軍到早期淘汰者，每位成員都帶著不同的故事和夢想聚集在一起，相信他們將以團結一致的精神，在音樂路上創造屬於自己的光芒。ZPOT的正式出道，標誌著《全民造星6》的圓滿結束，同時也是這7位年輕人音樂夢想的全新開始。