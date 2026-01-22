《全民造星6》男團名稱疑意外曝光！網民齊估成員名單 2大參賽者呼聲最高
網民神探級搜查揭發ZPOT商標申請
有網民昨晚在社交平台分享驚人發現，表示「去知識產權署個website search MakerVille申請左嘅商標，發現有一個新嘅商標「ZPOT」啱啱申請左但未批，然後我去ig search zpot.weare 點知真係有，仲要個acc係新開嘅」。這個意外發現立即引起其他網民關注，ViuTV官方帳號更親自留言「嘩」回應，疑似變相確認了新男團即將誕生的消息。網民對這個神級搜查能力讚嘆不已，紛紛留言「咁都發現到」、「咁都搵到咁勁」。
Ian Hannz三金Bosco成網民心水成員
隨著ZPOT曝光，網民立即開始瘋狂猜測成員名單。有網民整理出心目中的8人名單，包括Ian Hannz、三金、Bosco Kwan、Dave、Gordon、Diama、Kirs、牛牛，並預測「今年應該會主打年輕跳唱組合」。當中Ian Hannz、三金、Gordon等參賽者獲得最多網民支持，有人表示「最緊要有Gordon就可以」、「都希望kirs係團入面嘅」。不過亦有網民認為Teller較適合個人發展，指「Teller, Jacky Fan 同丘藍唔係唔好，但佢地係比較適合個人發展多d」。
網民預測一半成員非決賽11強
有網民作出大膽預測，認為「感覺一半以上嘅成員都唔係決賽11強，甚至可能有喺比賽好早期就已經被foul走嘅參賽者」。這個推測引起其他網民討論，有人透露「公司傾好左七個砌團 其他有公司分兩約行 以其他模式合作」，暗示ViuTV已經內定7位成員組成男團，其餘參賽者則會以其他合作模式發展。另外有網民猜測Jacky Fan會「同A4仔一齊出道」，顯示ViuTV可能同時籌備多個組合。
ViuTV火速籌備一個月內完成組團
有網民留意到ViuTV的效率驚人，表示「今次viu很重視，比賽未完一個月已經組團中」。《全民造星6》決賽剛於上月結束，ViuTV已經開始為新男團進行商標申請和社交媒體帳號註冊，顯示對這個男團項目的重視程度。網民對這個速度感到驚訝，有人表示「希望二月有消息」，期待官方盡快公布正式成員名單和出道計劃。