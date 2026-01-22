《全民造星6》男團名稱疑意外曝光！網民齊估成員名單 2大參賽者呼聲最高

《全民造星》新男團名稱「ZPOT」昨晚意外曝光，網民透過知識產權署網站發現MakerVille已為此商標提出申請，更在Instagram搜尋到全新帳號「zpot.weare」！消息一出即引爆網民熱烈討論，紛紛開始猜測成員名單，當中Ian Hannz、三金、Bosco Kwan等熱門參賽者呼聲最高，但亦有網民質疑團名吸引力不足。