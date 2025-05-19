《造星III》季軍ANSONBEAN刪IG帳戶 震驚宣布暫退娛樂圈 58字交代原因令粉絲擔心
突刪IG宣布暫退 坦承心理健康考驗
5月7日，網民發現ANSONBEAN突然刪除其Instagram帳戶，隨即傳出他退出娛樂圈的消息。他親自在社交平台發文回應：「因心理健康與精神狀態問題，我需要暫時消失一段時間。雖然這有些不負責任，但希望大家能理解。請不用擔心，也希望大家繼續努力追逐夢想。」他強調希望以更好的狀態回歸，並表示會銘記粉絲支持，言辭真摯令人動容。
ANSONBEAN女朋友係圈中人 張天穎有回應1件事！
去年斷正被網民發現Ansonbean與獨立歌手兼女子組合Beanies成員張天穎同現身中環遊嘉年華，其後Ansonbean出席有份參演的電影《填詞L》首映禮亦大方認愛！對於戀情突然曝光，Jaime透過經理人回應：「我們在了解中，其他不回應太多了，多謝大家關心。」
上月初張天穎出席活動仍有提及男友，出席手繩工作坊時回應傳媒，稱未必會送情侶手繩給男友ANSONBEAN︰「他很易遺失物件，我寧願為他下廚。我去年送了親自創作的歌給他，如他對我再好一點，我考慮再為他寫歌。」但當時沒有提到男友會暫退娛樂圈的消息。
出身舞蹈世家 母親圈中人脈廣
Ansonbean參加《全民造星3》以來一直被指貌似韓星Rain，舞技更一樣咁精湛，原來其母林佩佩（Kelley）是三間舞蹈學校的創辦人，與圈中人包括曾志偉都有密切私交，並做過李珊珊和歐陽妙芝參選港姐時的提名人，其公司更曾幫無綫藝人張彥博舉辦過演唱會。
曾做「逃學威龍」
前途被一致看好的Ansonbean，日前被爆出中學時期原來勁曳，14歲時曾因為貪玩於赤柱大街的排檔簷篷上演一幕「飛簷走壁」，結果墮地撼傷頭要送院治理，因此登上港聞版新聞報道。在中五時又試過爆開學校鎖跳出圍欄做「逃學威龍」，而遭校方停學兩星期。
據知Ansonbean在老師眼中是個「超級問題少年」，曾因為髮型不及格而被老師要求剃光頭。雖然和同學關係不俗，但同學都懷疑他有過度活躍症，因為他試過將一條麻繩擲上開著的風扇葉上扮泰山，最終連人帶扇跌落地，幸好最後無受傷。
拍過多次散拖
另外Ansonbean又被爆是情場高手，年紀輕輕已拍過多次拖，最長一次戀情亦只有一年，最短的則僅有數星期。雖然Ansonbean母親曾禁止他拍拖，但由於他住在校舍，因此禁都禁唔住。
Ansonbean初中時期就讀於名校聖士提反書院，之後到中六時曾轉到英國讀了兩年QE，現在他正於科大工商管理學系就讀市場學Year 2。去年Ansonbean為了參加《全民造星3》曾停學三個月，直到本月他才開始重返大學校園，一邊求學一邊繼續演藝工作。
Ansonbean：大家唔好學
Ansonbean回應時直認細個比較奀皮：「大家唔好學呀，哈哈！依家唔會㗎啦，依家我將啲精力用咗去練習唱歌跳舞！」而他的經理人Kim Chou亦表示：「佢細個係比較頑皮，小朋友整親都好平常啦，大個咗就定番啲成熟啲㗎啦！依家佢好乖㗎喇！」