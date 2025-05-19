《造星III》季軍ANSONBEAN刪IG帳戶 震驚宣布暫退娛樂圈 58字交代原因令粉絲擔心

24歲的ANSONBEAN（陳毅燊）於2020年憑ViuTV選秀節目《全民造星III》勇奪季軍，正式踏入娛樂圈。他入行前曾在2018年於英國修讀兩年戲劇課程，簽約寰亞音樂後迅速走紅。今年初，他在ViuTV劇集《老是常出現》中飾演老人院院長Martin，戲份好重且頻頻展現健碩身材，表現亮眼，備受觀眾喜愛。不過，ANSONBEAN日前無預警公布暫退娛樂圈，原因曝光！