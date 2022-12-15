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全民造星V｜香港海選開鑼！3歌手＋1演員組導師團 到底咩玩法？

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ViuTV皇牌選秀節目《全民造星V》今年玩出香港，在溫哥華和吉隆坡兩地也進行了海選，今日（12月15日）ViuTV更公開節目導師名單，有別於上兩季比賽分成兩組各一位導師的情況，今次《全民造星V》導師有多達4位，其中有3位歌手、1位演員，到底最後會係咩玩法？

全民造星V 《全民造星V》今個月開始面試。
《全民造星V》今個月開始面試。（圖片來源：[email protected]

《全民造星V》今展開香港區海選

今年舉行的《全民造星V》因MIRROR演唱會慘劇而被押後舉行，預計將於明年上半年播出，MIRROR正、副隊長Lokman（楊樂文）及AK（江𤒹生）在本月初已飛抵加拿大溫哥華揀蟀，此外ERROR正、副隊長肥仔（梁業）和Dee哥（何啟華）也會親赴馬來西亞吉隆坡，為參賽者進行面試。

全民造星V Lokman和AK早前已親自飛到溫哥華為《全民造星V》評選參賽者，同行仲有Yanny陳穎欣）及其男友陳考威。
Lokman和AK早前已親自飛到溫哥華為《全民造星V》評選參賽者，同行仲有Yanny（陳穎欣）及其男友陳考威。（圖片來源：[email protected]_kisang_）

今屆《全民造星V》增設溫哥華及吉隆坡兩個海外面試地點，走入當地電視台、製作公司、音樂學校及表演場地等不同地方，發掘有潛質參賽者，進行面試和初選，而香港區海選則由今日（12月15日）展開。

全民造星V Lokman和AK已在北美地區選出了14位出線者！
Lokman和AK已在北美地區選出了14位出線者！（圖片來源：[email protected]_patrick）

四大導師：陳蕾、馮允謙、陳健安、韋羅莎

上兩季比賽都是分成兩組各有一位導師帶領，而今次《全民造星V》公布將有四位導師，包括歌手「豹哥」陳蕾（Panther）、歌手馮允謙（Jay Fung）、歌手陳健安（On仔）及舞台劇演員韋羅莎（Rosa），將會分成A、B兩組，A組導師為陳蕾、On仔，B組導師為韋羅莎、Jay Fung。

全民造星V 四位導師左起On仔、陳蕾、韋羅莎及Jay Fung。
四位導師左起On仔、陳蕾、韋羅莎及Jay Fung。（圖片來源：[email protected]

對於今次的評判名單，網民紛紛表示好期待，又大讚今次導師人選好有新鮮感，有網民就提議：「唔知do姐有冇機會可以上去一兩集做評判玩下，感覺do姐俾嘅評語會好正」，更有網民表示第一屆《全民造星》也試過有多達10位導師，因此相信人多會更正！

全民造星V 陳蕾好期待混血兼有腹肌的參賽仔仔！
陳蕾好期待混血兼有腹肌的參賽仔仔！（圖片來源：[email protected]
全民造星V 韋羅莎都話靚仔會有得加分！
韋羅莎都話靚仔會有得加分！（圖片來源：[email protected]
全民造星V Jay Fung教陳蕾派心心。
Jay Fung教陳蕾派心心。（圖片來源：[email protected]

盤點1-4季導師陣容

第1季導師

劉美君、火火、Eric Kwok、卓韻芝

全民造星V ViuTV facebook
第一季《全民造星》導師有卓韻芝。（圖片來源：[email protected]
全民造星V 仲有劉美君、火火同Eric Kwok。
仲有劉美君、火火同Eric Kwok。（圖片來源：[email protected]

第2季導師

Eric Kwok、火火、陳潔靈

全民造星V 第2季導師再度有Eric Kwok郭偉亮和火火，再加上Miss Chan Chan陳潔靈。
第2季導師再度有Eric Kwok郭偉亮和火火，再加上Miss Chan Chan陳潔靈。（圖片來源：[email protected]

第3季導師

林二汶、梁祖堯、彭秀慧

全民造星V 林二汶和彭秀慧曾經是《全民造星3》的導師。
林二汶和彭秀慧曾經是《全民造星3》的導師。（圖片來源：[email protected]
全民造星V 仲有梁祖堯。
仲有梁祖堯。（圖片來源：[email protected]

第4季導師

第1至4輪：許廷鏗、鄧小巧、朱栢謙、梁祖堯

全民造星V 《全民造星4》玩女團，梁祖堯再做導師，今次加埋許廷鏗。
《全民造星4》玩女團，梁祖堯再做導師，今次加埋許廷鏗。（圖片來源：[email protected]

第5輪(25強進20強)：ERROR成員肥仔、Dee哥、MIRROR成員Anson Kong、Lokman、Jer

全民造星V ERROR成員肥仔。
ERROR成員肥仔。（圖片來源：[email protected]
全民造星V ERROR成員Dee哥。
ERROR成員Dee哥。（圖片來源：[email protected]_hkwa）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_kisang_、[email protected]_patrick、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

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