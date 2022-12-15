全民造星V｜香港海選開鑼！3歌手＋1演員組導師團 到底咩玩法？
《全民造星V》今展開香港區海選
今年舉行的《全民造星V》因MIRROR演唱會慘劇而被押後舉行，預計將於明年上半年播出，MIRROR正、副隊長Lokman（楊樂文）及AK（江𤒹生）在本月初已飛抵加拿大溫哥華揀蟀，此外ERROR正、副隊長肥仔（梁業）和Dee哥（何啟華）也會親赴馬來西亞吉隆坡，為參賽者進行面試。
今屆《全民造星V》增設溫哥華及吉隆坡兩個海外面試地點，走入當地電視台、製作公司、音樂學校及表演場地等不同地方，發掘有潛質參賽者，進行面試和初選，而香港區海選則由今日（12月15日）展開。
四大導師：陳蕾、馮允謙、陳健安、韋羅莎
上兩季比賽都是分成兩組各有一位導師帶領，而今次《全民造星V》公布將有四位導師，包括歌手「豹哥」陳蕾（Panther）、歌手馮允謙（Jay Fung）、歌手陳健安（On仔）及舞台劇演員韋羅莎（Rosa），將會分成A、B兩組，A組導師為陳蕾、On仔，B組導師為韋羅莎、Jay Fung。
對於今次的評判名單，網民紛紛表示好期待，又大讚今次導師人選好有新鮮感，有網民就提議：「唔知do姐有冇機會可以上去一兩集做評判玩下，感覺do姐俾嘅評語會好正」，更有網民表示第一屆《全民造星》也試過有多達10位導師，因此相信人多會更正！
盤點1-4季導師陣容
第1季導師
劉美君、火火、Eric Kwok、卓韻芝
第2季導師
Eric Kwok、火火、陳潔靈
第3季導師
林二汶、梁祖堯、彭秀慧
第4季導師
第1至4輪：許廷鏗、鄧小巧、朱栢謙、梁祖堯
第5輪(25強進20強)：ERROR成員肥仔、Dee哥、MIRROR成員Anson Kong、Lokman、Jer
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap
讀者留言