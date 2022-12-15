全民造星V｜香港海選開鑼！3歌手＋1演員組導師團 到底咩玩法？

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星V》今年玩出香港，在溫哥華和吉隆坡兩地也進行了海選，今日（12月15日）ViuTV更公開節目導師名單，有別於上兩季比賽分成兩組各一位導師的情況，今次《全民造星V》導師有多達4位，其中有3位歌手、1位演員，到底最後會係咩玩法？