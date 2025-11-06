全民造星6｜DaiMa獻唱嚇親梁釗峰 唱不夠三句即被喊停：當我完全冇聽過！

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV《全民造星VI》昨晚播出激烈淘汰賽，52號參賽者DaiMa憑舞蹈技巧獲得晉級機會，但當導師梁釗峰隨口問及歌唱能力時，DaiMa的表現卻令全場陷入尷尬。這位Hip Hop舞者才開口唱不到三句，梁釗峰便急忙喊停，更直言要當作完全沒聽過，引發全場爆笑。

梁釗峰即時喊停DaiMa獻唱

昨晚節目中，身為Hip Hop舞者的52號參賽者DaiMa以舞蹈作為主打表演，在紅藍燈各一的緊張局面下，最終晉級決定權落在梁釗峰手上。釗峰本來只是隨意一問：「你識唔識唱歌㗎？可唔可以試吓呀？」豈料DaiMa一開口獻唱，歌聲質素令釗峰措手不及，連忙制止並表示：「當我完全冇聽過！」這個突如其來的反應引得現場所有人哄堂大笑，場面相當尷尬。儘管如此，釗峰最終仍然基於直覺給予DaiMa藍燈，認為他具備發展潛質。

梁祖堯收編兩名問題參賽者

外型高大標青的54號參賽者Austin選唱《厭惡物圖鑑》，獲得Oscar藍燈支持，Oscar認為Austin能唱出歌曲神髓，亦能聽出句子間的細緻處理，何爵天亦讚賞其整體水平不錯。不過兩位導師對Austin的演出反應冷淡，沒有主動搶人，最後由評判提議加入梁祖堯一組。梁祖堯坦言要重新包裝Austin的形象，希望令觀眾驚嘆：「嘩！呢個大隻佬原來唱到歌㗎！」最終DaiMa和Austin都被分配到梁祖堯旗下，這位導師需要面對兩個截然不同的挑戰。

Tuzero原創Rap贏盡全場讚賞

59號參賽者Tuzero在面試時已直言想紅、想多人認識，更希望自己的作品能被更多人聽到，他以原創Rap作品《沉船》參賽，表現獲得評判及導師一致讚賞。梁釗峰欣賞其認真態度，梁祖堯感受到其真誠，Oscar更直指這是最享受的一個演出，主持人強尼亦大讚其功力深厚，無需歌詞也能清楚聽出每一個字。Tuzero憑藉精彩演出贏得全藍燈晉級，Gin Lee更是迅速出手搶人成功，成為當晚最大贏家。

五名參賽者跌入復活區

當晚共有五名參賽者跌入復活區，包括被指狀態似長期「未瞓醒」的53號參賽者一鳴、深得梁祖堯喜愛但演出時兩度忘詞的55號參賽者THM、表現未達合格線但充滿童真的56號參賽者Samuel Yu、演出只能以平穩形容的57號參賽者Billy Chu，以及有天賦但被指做人態度有問題的58號參賽者Sun仔。當中只有18歲的Samuel Yu獲得梁釗峰一盞藍燈，這位年輕參賽者坦言對自己表演缺乏信心，收到藍燈後激動得忍不住落淚，更承諾：「我會努力聽佢嘅歌。」

全民造星vi 梁釗峰 身為Hip Hop舞者的52號參賽者DaiMa以舞蹈作為主打表演（圖片來源：ViuTV）
身為Hip Hop舞者的52號參賽者DaiMa以舞蹈作為主打表演（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi 梁釗峰 54號參賽者Austin選唱《厭惡物圖鑑》，獲得Oscar藍燈支持（圖片來源：ViuTV）
54號參賽者Austin選唱《厭惡物圖鑑》，獲得Oscar藍燈支持（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi 梁釗峰 深得梁祖堯喜愛但演出時兩度忘詞的55號參賽者THM（圖片來源：ViuTV）
深得梁祖堯喜愛但演出時兩度忘詞的55號參賽者THM（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi 梁釗峰 表現未達合格線但充滿童真的56號參賽者Samuel Yu（圖片來源：ViuTV）
表現未達合格線但充滿童真的56號參賽者Samuel Yu（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi 梁釗峰 演出只能以平穩形容的57號參賽者Billy Chu（圖片來源：ViuTV）
演出只能以平穩形容的57號參賽者Billy Chu（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi 梁釗峰 59號Tuzero原創Rap贏盡全場讚賞（圖片來源：ViuTV）
59號Tuzero原創Rap贏盡全場讚賞（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 