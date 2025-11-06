全民造星6｜DaiMa獻唱嚇親梁釗峰 唱不夠三句即被喊停：當我完全冇聽過！

ViuTV《全民造星VI》昨晚播出激烈淘汰賽，52號參賽者DaiMa憑舞蹈技巧獲得晉級機會，但當導師梁釗峰隨口問及歌唱能力時，DaiMa的表現卻令全場陷入尷尬。這位Hip Hop舞者才開口唱不到三句，梁釗峰便急忙喊停，更直言要當作完全沒聽過，引發全場爆笑。