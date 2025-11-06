全民造星6｜DaiMa獻唱嚇親梁釗峰 唱不夠三句即被喊停：當我完全冇聽過！
梁釗峰即時喊停DaiMa獻唱
昨晚節目中，身為Hip Hop舞者的52號參賽者DaiMa以舞蹈作為主打表演，在紅藍燈各一的緊張局面下，最終晉級決定權落在梁釗峰手上。釗峰本來只是隨意一問：「你識唔識唱歌㗎？可唔可以試吓呀？」豈料DaiMa一開口獻唱，歌聲質素令釗峰措手不及，連忙制止並表示：「當我完全冇聽過！」這個突如其來的反應引得現場所有人哄堂大笑，場面相當尷尬。儘管如此，釗峰最終仍然基於直覺給予DaiMa藍燈，認為他具備發展潛質。
梁祖堯收編兩名問題參賽者
外型高大標青的54號參賽者Austin選唱《厭惡物圖鑑》，獲得Oscar藍燈支持，Oscar認為Austin能唱出歌曲神髓，亦能聽出句子間的細緻處理，何爵天亦讚賞其整體水平不錯。不過兩位導師對Austin的演出反應冷淡，沒有主動搶人，最後由評判提議加入梁祖堯一組。梁祖堯坦言要重新包裝Austin的形象，希望令觀眾驚嘆：「嘩！呢個大隻佬原來唱到歌㗎！」最終DaiMa和Austin都被分配到梁祖堯旗下，這位導師需要面對兩個截然不同的挑戰。
Tuzero原創Rap贏盡全場讚賞
59號參賽者Tuzero在面試時已直言想紅、想多人認識，更希望自己的作品能被更多人聽到，他以原創Rap作品《沉船》參賽，表現獲得評判及導師一致讚賞。梁釗峰欣賞其認真態度，梁祖堯感受到其真誠，Oscar更直指這是最享受的一個演出，主持人強尼亦大讚其功力深厚，無需歌詞也能清楚聽出每一個字。Tuzero憑藉精彩演出贏得全藍燈晉級，Gin Lee更是迅速出手搶人成功，成為當晚最大贏家。
五名參賽者跌入復活區
當晚共有五名參賽者跌入復活區，包括被指狀態似長期「未瞓醒」的53號參賽者一鳴、深得梁祖堯喜愛但演出時兩度忘詞的55號參賽者THM、表現未達合格線但充滿童真的56號參賽者Samuel Yu、演出只能以平穩形容的57號參賽者Billy Chu，以及有天賦但被指做人態度有問題的58號參賽者Sun仔。當中只有18歲的Samuel Yu獲得梁釗峰一盞藍燈，這位年輕參賽者坦言對自己表演缺乏信心，收到藍燈後激動得忍不住落淚，更承諾：「我會努力聽佢嘅歌。」