全民造星6｜AnsonBean細佬原創曲震撼全場 Gin Lee搶人失敗崩潰

ViuTV《全民造星VI》昨晚播出激烈一集，AnsonBean細佬43號Ian Hannz憑原創曲《Ziggy》獲得三位評判一致讚好，更引發導師搶人大戰。當梁祖堯成功搶人後，Gin Lee即時大叫不忿，更聲稱要「喊陣先」，場面搞笑。這場兄弟對決究竟會如何發展，令人期待。