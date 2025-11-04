全民造星6｜AnsonBean細佬原創曲震撼全場 Gin Lee搶人失敗崩潰

ViuTV《全民造星VI》昨晚播出激烈一集，AnsonBean細佬43號Ian Hannz憑原創曲《Ziggy》獲得三位評判一致讚好，更引發導師搶人大戰。當梁祖堯成功搶人後，Gin Lee即時大叫不忿，更聲稱要「喊陣先」，場面搞笑。這場兄弟對決究竟會如何發展，令人期待。

Ian Hannz原創曲震撼全場獲三燈通過

43號參賽者Ian Hannz作為AnsonBean的細佬，面對外界比較壓力仍保持冷靜心態。他在台上以跳唱形式演繹原創曲《Ziggy》，展現出與哥哥截然不同的音樂風格。梁釗峰對其原創能力讚不絕口，直言「好犀利呀！我完全唔覺得呢首係粗糙嘅原創歌曲囉」，認為Ian Hannz的創作水準已達專業級別。三位評判毫不猶豫地亮起藍燈，Ian Hannz順利晉級15強。

梁祖堯搶人成功Gin Lee即時崩潰

Ian Hannz獲得三燈通過後，導師搶人環節隨即展開激烈競爭。梁祖堯眼明手快率先按下搶人按鈕，成功將這位潛力新星收歸旗下。Gin Lee見狀即時大叫「好快呀你」，表情顯得相當不甘心。她更誇張地表示「傷心呀我，我喊陣先！」，引得現場一陣哄笑，可見她對錯失Ian Hannz感到十分可惜。

AnsonBean細佬拒絕比較專注自我成長

面對外界經常將自己與哥哥AnsonBean作比較，Ian Hannz展現出成熟的心態應對。他坦言會對自己說「唔好去證明任何嘢，係自己嘅journey一部分，只不過佢都參與過呢一部分」，顯示他並不介意活在哥哥光環下，反而將此視為成長路上的一部分。這種正面態度獲得評判們的欣賞，認為他具備了成為偶像的心理質素。

網民大讚兄弟各有特色期待後續發展

節目播出後，網民紛紛在社交平台留言討論Ian Hannz的表現。不少觀眾表示「細佬都好有實力」、「唔使靠哥哥都可以自己發光發熱」，認為他成功擺脫了哥哥的影子。亦有網民笑言「Gin Lee個反應太搞笑」、「梁祖堯搶人手法好快」，對導師們的互動感到有趣。更多粉絲期待Ian Hannz在接下來的比賽中能否延續佳績，證明自己的實力不亞於哥哥AnsonBean。

全民造星vi ian 36號參賽者MW表演項目：唱歌《遇到了》。（圖片來源：ViuTV）
36號參賽者MW表演項目：唱歌《遇到了》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi ian 37號參賽者紹冠以3盞藍燈順利晉級。（圖片來源：ViuTV）
37號參賽者紹冠以3盞藍燈順利晉級。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi ian 38號參賽者阿田表演項目：唱歌《青春頌》。（圖片來源：ViuTV）
38號參賽者阿田表演項目：唱歌《青春頌》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi ian 40號參賽者Zac表現項目：跳唱《Misery Business》。（圖片來源：ViuTV）
40號參賽者Zac表現項目：跳唱《Misery Business》。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi ian 41號Jacky Fan唱歌之好，連梁釗峰也說要向其學習。（圖片來源：ViuTV）
41號Jacky Fan唱歌之好，連梁釗峰也說要向其學習。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi ian 42號參賽者Homing最後以2盞藍燈晉級。（圖片來源：ViuTV）
42號參賽者Homing最後以2盞藍燈晉級。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi ian 43號參賽者Ian Hannz以3藍燈順利晉級。（圖片來源：ViuTV）
43號參賽者Ian Hannz以3藍燈順利晉級。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi ian Gin Lee搶Ian Hannz不成功，聲稱要「喊陣先」。（圖片來源：ViuTV）
Gin Lee搶Ian Hannz不成功，聲稱要「喊陣先」。（圖片來源：ViuTV）
全民造星vi ian Homing的歌聲莫明地觸動梁祖堯。（圖片來源：ViuTV）
Homing的歌聲莫明地觸動梁祖堯。（圖片來源：ViuTV）

