全民造星6｜AnsonBean細佬原創曲震撼全場 Gin Lee搶人失敗崩潰
ViuTV《全民造星VI》昨晚播出激烈一集，AnsonBean細佬43號Ian Hannz憑原創曲《Ziggy》獲得三位評判一致讚好，更引發導師搶人大戰。當梁祖堯成功搶人後，Gin Lee即時大叫不忿，更聲稱要「喊陣先」，場面搞笑。這場兄弟對決究竟會如何發展，令人期待。
Ian Hannz原創曲震撼全場獲三燈通過
43號參賽者Ian Hannz作為AnsonBean的細佬，面對外界比較壓力仍保持冷靜心態。他在台上以跳唱形式演繹原創曲《Ziggy》，展現出與哥哥截然不同的音樂風格。梁釗峰對其原創能力讚不絕口，直言「好犀利呀！我完全唔覺得呢首係粗糙嘅原創歌曲囉」，認為Ian Hannz的創作水準已達專業級別。三位評判毫不猶豫地亮起藍燈，Ian Hannz順利晉級15強。
梁祖堯搶人成功Gin Lee即時崩潰
Ian Hannz獲得三燈通過後，導師搶人環節隨即展開激烈競爭。梁祖堯眼明手快率先按下搶人按鈕，成功將這位潛力新星收歸旗下。Gin Lee見狀即時大叫「好快呀你」，表情顯得相當不甘心。她更誇張地表示「傷心呀我，我喊陣先！」，引得現場一陣哄笑，可見她對錯失Ian Hannz感到十分可惜。
AnsonBean細佬拒絕比較專注自我成長
面對外界經常將自己與哥哥AnsonBean作比較，Ian Hannz展現出成熟的心態應對。他坦言會對自己說「唔好去證明任何嘢，係自己嘅journey一部分，只不過佢都參與過呢一部分」，顯示他並不介意活在哥哥光環下，反而將此視為成長路上的一部分。這種正面態度獲得評判們的欣賞，認為他具備了成為偶像的心理質素。
網民大讚兄弟各有特色期待後續發展
節目播出後，網民紛紛在社交平台留言討論Ian Hannz的表現。不少觀眾表示「細佬都好有實力」、「唔使靠哥哥都可以自己發光發熱」，認為他成功擺脫了哥哥的影子。亦有網民笑言「Gin Lee個反應太搞笑」、「梁祖堯搶人手法好快」，對導師們的互動感到有趣。更多粉絲期待Ian Hannz在接下來的比賽中能否延續佳績，證明自己的實力不亞於哥哥AnsonBean。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期