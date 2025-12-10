全民造星6｜蘇仔Kris被轟不認真 網民為阿O紹冠淘汰感到不捨
第4組被狠批史上最差訓練
第4組在聲樂訓練時表現欠佳，流行聲樂系導師Leo Wong毫不留情地批評：「我覺得佢哋連準備好自己應該要準備嘅事情都未準備好，就上咗嚟喇，好唔認真呀個感覺，係我見過咁多組咁多round最worst嘅一次training。」Leo特別點名蘇仔控制不好自己的聲音，更指出蘇仔與Kris的化學作用令情況變本加厲，連帶Kris都變得不認真。Andy的遲到問題再次復發，雖然他自覺沒有影響排練進度，但蘇仔認為5人一組，參與過程同樣重要。
正式表演自選曲目獲評判讚賞
儘管訓練時表現被批評，第4組在表演驗收日的自選項目《日記本的最後一頁》卻獲得評判一致好評。Gareth.T和歌曲監製陳考威都認為第4組是當日唱得最好的一組，趙善恆表示：「我覺得Jacky Fan你開頭嘅時候畀到入戲嗰個感覺我嘅，如果再瘋狂啲咁就真係炸喇，但係而家嘅歌聲係炸嘅，超級難呢首歌，你哋演繹得好好。」梁祖堯看到第4組成功的演出更開心到落淚，而在跳唱Battle《入場人士注意》中，卓韻芝稱讚兩組能量開始同步，表現令人享受。
Nottei蘇仔雙雙止步30強
綜合兩項目成績後，第4組最終敗給第6組，Nottei率先被淘汰出局。經過評判商議後，蘇仔亦止步於此輪比賽。蘇仔感謝在《造星》認識的人：「因為你哋一直鼓勵住我，多謝阿祖同Gin Lee令到我有返自信。」Nottei則表示《全民造星》令自己學懂如何與人相處，感謝每一位隊友、編劇和導師：「真係令到我慢慢喺呢兩round畀人接納，然後我係喺今round第一次feel到《全民造星》呢個地方嘅愛。」根據賽制，落敗的3組中還要額外淘汰4位參賽者，最終Jeffery、紹冠、阿O和Winson亦告別比賽。
網民為阿O紹冠淘汰感到不捨
網民對部分參賽者的淘汰感到可惜，特別是阿O和紹冠的離開引起不少討論。有網民留言：「阿O都好正面，好有heart好有感染力」「覺得阿o之後會去做舞台劇」，對於紹冠的淘汰，網民亦表示：「紹冠真心善良」「紹冠性格幾好，佢把聲講嘢幾cute，唱歌又唔覺，正常聲，心態都係好」。紹冠在離別時坦言參賽是想將香港鋼管舞推廣給大家：「我唔想大家個刻板印象鋼管舞就係嗰種偏向好性感，但係其實鋼管舞都有好多面向，我覺得其實我做到嘅。」阿O則形容這次旅程很奇妙很好玩，在不同舞台認識了不同喜歡表演的人。