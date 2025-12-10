全民造星6｜蘇仔Kris被轟不認真 網民為阿O紹冠淘汰感到不捨

ViuTV《全民造星6》昨晚播出第4回合小組對決，第4組成員包括Andy、Nottei、蘇仔、Kris及Jacky Fan，但表現令人失望。聲樂導師Leo Wong在訓練時狠批第4組準備不足，直斥是歷來最差的一次訓練，最終第4組落敗，Nottei和蘇仔雙雙止步30強，而另外4名參賽者亦遭淘汰出局。