全民造星6｜「星級助教」winwin零鏡頭惹爭議 梁祖堯感謝文曝光真相

ViuTV《全民造星VI》播出至今，網民對「星級助教」winwin的鏡頭分配產生熱烈討論。有觀眾質疑她在節目中的存在感極低，經常被拍到但沒有展示具體工作內容，形容她「好似路人甲咁」。不過亦有聲音為winwin辯護，指出她在幕後的貢獻其實不少，絕非只是「行行企企」的花瓶角色。