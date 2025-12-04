全民造星6｜「星級助教」winwin零鏡頭惹爭議 梁祖堯感謝文曝光真相
ViuTV《全民造星VI》播出至今，網民對「星級助教」winwin的鏡頭分配產生熱烈討論。有觀眾質疑她在節目中的存在感極低，經常被拍到但沒有展示具體工作內容，形容她「好似路人甲咁」。不過亦有聲音為winwin辯護，指出她在幕後的貢獻其實不少，絕非只是「行行企企」的花瓶角色。
網民質疑winwin鏡頭分配不公
有網民在社交平台發文質疑winwin在節目中的定位，直言「想問下究竟Win Win係一個乜嘢嘅存在？點解成日影到佢，但完全冇影佢做過d乜，當佢好似路人甲咁？」該網民更進一步比較其他助教的待遇，指出B組的Jason Kui獲得大量鏡頭，連少爺占都有一定的曝光度，但winwin卻是「zero coverage」。這個觀點引起不少網民共鳴，紛紛討論節目組對不同助教的鏡頭分配是否公平。
導師梁祖堯公開感謝winwin貢獻
面對外界質疑，導師梁祖堯早前在社交平台發文，特別感謝winwin的付出。他寫道「另外一個，就是WinWin !!!想到舞蹈，我就想起了她。因為我每一次在舞台上面看到他表演散發出來的能量和喜悅，都足以讓我感動很久！多謝她的全程投入參與！每晚和他們練舞，還借出自己的排舞室，超級超級窩心的好朋友！」這段感謝文字透露出winwin在幕後的實際工作，包括每晚陪伴參賽者練舞，甚至借出自己的排舞室供使用。
網民意見兩極化討論激烈
討論區內網民意見出現分歧，有人認同winwin確實缺乏鏡頭，留言「title寫『星級助教』；但係零鏡頭🤣」。不過亦有網民為她辯護，指出「冇影又唔代表冇嘅」，強調她可能在幕後有重要貢獻。另有網民表示「應該有幫啲參賽者排舞」，認為她的工作性質可能較為幕後，因此較少在鏡頭前出現。有趣的是，部分網民更將矛頭轉向其他助教，質疑「我反而想知少爺占做過乜」，顯示觀眾對各助教的工作分配都相當關注。
圖片來源：ViuTV、FB@全民造星討論區、梁祖堯FB資料或影片來源：原文刊於新假期