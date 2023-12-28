全球百大型男2023姜濤打入第3位成亞洲第一 MIRROR四子續上榜有1位排名下跌

美國網站TC Candler每年都會舉辦全球百大俊男美女排名榜，去年更一改過往投票制度，需要在TC Candler的Patreon網站「課金」才有投票權，今年「全球百大型男2023」（The 100 Most Handsome Faces of 2023）排行榜新鮮出爐，去年上榜的四位MIRROR成員今年繼續榜上有名，其中姜濤更打入三甲，成為亞洲男星中的第1位！