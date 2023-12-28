全球百大型男2023姜濤打入第3位成亞洲第一 MIRROR四子續上榜有1位排名下跌
全球百大型男2023｜「甜茶」撼低「超人」奪冠 姜濤第5變第3
去年「全球百大型男2022」的頭3位，分別是第1名「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）、第2名韓團Stray Kids成員鉉辰和第3名「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），今年則由「甜茶」撼低「超人」成為第1名，而「超人」則跌至第2位，鉉辰更跌出10大，只排名第12位，第3名則由去年排行第5的MIRROR成員姜濤成功上位，刷新了去年的紀錄，同時亦成為了亞洲男星中的第1位。
全球百大型男2023｜Anson Lo被AK爬頭 排名跌至第39位
MIRROR成員中除了姜濤外，仲有Anson Kong 江𤒹生（AK）、Anson Lo 盧瀚霆、Edan 呂爵安同去年一樣榜上有名，其中AK由去年第32位升到第18位，Edan位置相若，由去年第73位升到第72位，不過Anson Lo卻由第16位跌至第39位，排名低過AK。此外仲有一位上榜的香港代表，就是韓國男團NCT的香港成員黃旭熙（Lucas），不過他亦由去年排名74位，跌至如今第85位。
全球百大型男2023｜網民不滿：完全冇公信力
值得一提是球壇經典靚仔碧咸去年僅排名第87位，已頗受網民爭議，今年他排名上升到第68位超過Edan，被封「臉蛋天才」的韓星車銀優卻由去年第48位跌第56位，不少網民對排名表示不滿：「說明這個排名完全冇公信力！」、「車銀優56我都覺得好有問題」、「課金術型過碧咸，型過畢比特！」「再一次證明粉絲多嘅威力」、「車銀優邊有可能56」等，亦有網民反駁：「自己唔投票怪人去投票，係咪搞緊笑？」
即睇「全球百大型男2023」排名：
1. Timothée Chalamet
2. Henry Cavill
3. 姜濤（男團MIRROR成員）
4. NI-KI 西村力（韓國男團ENHYPEN日本成員）
5. Lucien Laviscount
6. Austin Palao
7. 張哲瀚
8. 方燦（韓國男團Stray Kids成員）
9. Halil Ibrahim Ceyhan
10. V（韓國男團BTS成員）
11. Pedro Pascal
12. 鉉辰（韓國男團Stray Kids成員）
13. Chris Hemsworth
14. Ayden Sng 孫政
15. Mohammad Ajoory
16. Jungkook（韓國男團BTS成員）
17. Vinnie Hacker
18. Anson Kong 江𤒹生（男團MIRROR成員）
19. Dean Schneider
20. 朱豪（韓國男團SF9成員）
21. Jason Momoa
22. Idris Elba
23. PewDiePie（Felix Kjellberg）
24. Paing Takhon
25. Damiano David（意大利樂隊Måneskin主音）
26. Zayn Malik
27. Kyler Chua（菲律賓男團HORI7ON成員）
28. Matt Rife
29. Barış Murat Yağcı
30. 肖戰
31. Harry Styles
32. Alex Mandon Rey
33. Wonho
34. FELIP
35. Adam Demos
36. K 姜潤成
37. Can Yaman
38. Shomari Francis
39. Anson Lo 盧瀚霆（男團MIRROR成員）
40. Michele Morrone
41. Bright Vachirawit
42. Josh Beauchamp
43. Gabriel Prince
44. 王鶴棣
46. Jimin（韓國男團BTS成員）
47. Christian Hogue
48. Taz Skylar
49. War Wanarat
50. Shawn Mendes
51. Marcell Jacobs
52. Lay 張藝興
53. Chris Pine
54. Taeyong（韓國男團NCT成員）
55. David Corenswet
56. 車銀優
57. Tom Holland
58. Reyster（菲律賓男團HORI7ON成員）
59. 珉奎（韓國男團SEVENTEEN成員）
60. Jaxon Human
61. Chris Evans
62. Meerqeen
63. Broderick Hunter
64. Sam Heughan
65. Jake 沈載倫（韓國男團ENHYPEN日本成員）
66. Benjamin Ahlblad
67. Jin（韓國男團BTS成員）
68. 碧咸
69. David Genat
70. Mr. Faisu
71. Josh Cullen
72. Edan 呂爵安（男團MIRROR成員）
73. Pierre Vuala
74. Şükrü Özyıldız
75. Glenn Yong 容启航
76. Yusei Yagi 八木勇征（日本男團FANTASTICS from EXILE TRIBE成員）
77. Pietro Boselli
78. Maxime Bouttier
79. Ed Westwick
80. Onur Tuna
81. Michael Evans Behling
82. DEX 金珍映
83. Mert Ramazan Demir
84. 高橋海人（日本男團King & Prince成員）
85. Lucas 黃旭熙（韓國男團NCT香港成員）
86. Robert Pattinson
87. Zee Pruk Panich
88. Jason Derulo
89. Danila Kozlovsky
90. 宋威龍
91. Varun Dhawan
92. 美斯
93. Amir Maghare
94. Lucas Till
95. 王一博
96. Michael B. Jordan
97. Jacob Elordi
98. Diego Rodriguez Doig
99. BEOMGYU 崔杋圭（韓國男團TOMORROW X TOGETHER成員）
100. Matteo Berrettini
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