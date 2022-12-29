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全球百大美女2022 | [email protected]上榜 網民大叫不服：呢個榜冇X嘢啊嘛？

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繼全球百大型男2022排名榜出爐之後，主辦方亦公開了全球百大美女名單，其中有三名本港代表入榜，COLLAR成員Day、混血女神譚旻萱Mandy都榜上有名，更有一位神秘港人上榜！

2022全球百大美女排行榜新鮮出爐！

美國網站TC Candler每年都會舉辦全球百大俊男美女排名榜。今年更一改過往投票制度，需要每月「課金」港幣$40在TC Candler的Patreon網站才能成為提名人。 不少粉絲都為偶像落力課金，近日2022全球百大美女排行榜新鮮出爐，我地一齊嚟睇睇新鮮滾熱辣嘅2022全球百大美女排行榜！

美國網站TC Candler舉辦的2022全球百大美女排名榜得獎名單！
美國網站TC Candler舉辦的2022全球百大美女排名榜得獎名單！（圖片來源：[email protected] Candler）

2022全球百大美女排行榜（頭10位排名）（完整排名按此

1. 美國模特兒 Jasmine Tookes
2. MOMOLAND成員 Nancy
3. BLACKPINK成員 Lisa
4. 俄羅斯模特兒 Dasha Taran
5. 泰國歌手、模特兒 Sitala
6. 菲律賓女星 Ivana Alawi
7. 以色列裔模特兒及演員 Yael Shelbia
8. 埃及演員及模特兒 Mai Omar
9. 韓國女演員 Nana
10. TWICE台籍成員 周子瑜

[email protected]打入百大美女榜 呢位香港代表仲高過佢！

榜首由美國模特兒 Jasmine Tookes奪得，第二、三位都有韓國代表MOMOLAND成員Nancy和BLACKPINK成員Lisa奪得，去年第7名的TWICE台灣成員子瑜，今年名次稍微下滑，掹車邊排第10位。

全球百大美女 1. 美國模特兒 Jasmine Tookes
1. 美國模特兒 Jasmine Tookes（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 2. MOMOLAND成員 Nancy
2. MOMOLAND成員 Nancy（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 3. BLACKPINK成員 Lisa
3. BLACKPINK成員 Lisa（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）

至於香港代表方面，總共三位香港藝人上榜，其中因《季前賽》人氣急升的混血女神譚旻萱Mandy排名第68位、COLLAR成員Day就排名第62位，另外一位有份上榜的TVB藝人曾淑雅Jumbo更排名高至41位兼獲頒「Smile of the Year」（年度笑容獎），排名打敗Emma Watson、Margot Robbie等荷里活明星！

全球百大美女 41. 曾淑雅Jumbo
41. 曾淑雅Jumbo（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 Jumbo還獲頒「年度笑容獎」。
Jumbo還獲頒「年度笑容獎」。（圖片來源：[email protected]
全球百大美女 Jumbo社交網站不乏健康性感照。
Jumbo社交網站不乏健康性感照。（圖片來源：[email protected]
全球百大美女 62. DAY@COLLAR
62. [email protected]（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 阿Day被指是屬於可愛而非美女級別。
阿Day被指是屬於可愛而非美女級別。（圖片來源：[email protected]_day）
全球百大美女 68. 譚旻萱Mandy
68. 譚旻萱Mandy（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 Mandy是公認的氣質派。
Mandy是公認的氣質派。（圖片來源：[email protected]_xd）
全球百大美女 Mandy現年22歲。
Mandy現年22歲。（圖片來源：[email protected]_xd）

網民大叫不服：呢個榜冇X嘢啊嘛？

2022全球百大美女排行榜一出，大批網民都紛紛留言質疑排名榜的說服力，不少網名都認為雖然COLLAR成員Day的確幾可愛，但絕對不是能夠打入全球百大美女排行榜的面孔：「佢個d係可愛囉！唔係靚」、「呢啲排名同東華三院捐款排無分別。睇都浪費時間，下年應該無人想理添」、「Mandy 正過冠軍多多聲」、「係咪有咩誤會」等。

全球百大美女
（圖片來源：網民Facebook留言截圖）
全球百大美女
（圖片來源：網民Facebook留言截圖）
全球百大美女
（圖片來源：網民Facebook留言截圖）
全球百大美女
（圖片來源：網民Facebook留言截圖）
全球百大美女
（圖片來源：網民Facebook留言截圖）
全球百大美女
（圖片來源：網民Facebook留言截圖）

部分名人排名如下：

全球百大美女 9. Nana
9. Nana（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 10. Tzuyu@TWICE
10. [email protected]（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 13. Jisoo@BLACKPINK
13. [email protected]（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 14. ROSE@BLACKPINK
14. [email protected]（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 15. JENNIE@BLACKPINK
15. [email protected]（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 44.WONYOUNG@IVE
[email protected]（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 65. EMMA WATSON
65. EMMA WATSON（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）
全球百大美女 96. Margot Robbie
96. Margot Robbie（圖片來源：[email protected] Candler 截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Candler 截圖、[email protected] Candler、網民Facebook留言截圖、[email protected][email protected]_day、[email protected]_xd資料或影片來源：[email protected] Candler 截圖

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