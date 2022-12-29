全球百大美女2022 | [email protected]上榜 網民大叫不服：呢個榜冇X嘢啊嘛？
2022全球百大美女排行榜新鮮出爐！
美國網站TC Candler每年都會舉辦全球百大俊男美女排名榜。今年更一改過往投票制度，需要每月「課金」港幣$40在TC Candler的Patreon網站才能成為提名人。 不少粉絲都為偶像落力課金，近日2022全球百大美女排行榜新鮮出爐，我地一齊嚟睇睇新鮮滾熱辣嘅2022全球百大美女排行榜！
2022全球百大美女排行榜（頭10位排名）（完整排名按此）
1. 美國模特兒 Jasmine Tookes
2. MOMOLAND成員 Nancy
3. BLACKPINK成員 Lisa
4. 俄羅斯模特兒 Dasha Taran
5. 泰國歌手、模特兒 Sitala
6. 菲律賓女星 Ivana Alawi
7. 以色列裔模特兒及演員 Yael Shelbia
8. 埃及演員及模特兒 Mai Omar
9. 韓國女演員 Nana
10. TWICE台籍成員 周子瑜
[email protected]打入百大美女榜 呢位香港代表仲高過佢！
榜首由美國模特兒 Jasmine Tookes奪得，第二、三位都有韓國代表MOMOLAND成員Nancy和BLACKPINK成員Lisa奪得，去年第7名的TWICE台灣成員子瑜，今年名次稍微下滑，掹車邊排第10位。
至於香港代表方面，總共三位香港藝人上榜，其中因《季前賽》人氣急升的混血女神譚旻萱Mandy排名第68位、COLLAR成員Day就排名第62位，另外一位有份上榜的TVB藝人曾淑雅Jumbo更排名高至41位兼獲頒「Smile of the Year」（年度笑容獎），排名打敗Emma Watson、Margot Robbie等荷里活明星！
網民大叫不服：呢個榜冇X嘢啊嘛？
2022全球百大美女排行榜一出，大批網民都紛紛留言質疑排名榜的說服力，不少網名都認為雖然COLLAR成員Day的確幾可愛，但絕對不是能夠打入全球百大美女排行榜的面孔：「佢個d係可愛囉！唔係靚」、「呢啲排名同東華三院捐款排無分別。睇都浪費時間，下年應該無人想理添」、「Mandy 正過冠軍多多聲」、「係咪有咩誤會」等。
部分名人排名如下：
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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