《愛回家》劇情大暴走？｜為全運會突變1小時加長版 豪華主持團曝光 網民最關心竟然係…
TVB今日公佈全運會節目大變陣
為全力直擊11月9日開幕的全運會，TVB宣佈翡翠台及明珠台將增設「三大直擊時段」，包括上午、午間及黃金時段，全天候緊貼賽事。翡翠台每晚更設有焦點賽事重溫，並會隨時加插時段，務求第一時間直擊港隊衝擊獎牌的歷史性時刻，而明珠台的所有直播更會配上粵語旁述，照顧本地觀眾需要。除了電視頻道，myTV SUPER亦會增設7條免費「全運會直播頻道」，並在全港約30個商場進行賽事直擊，讓市民無論身在何處都能為港隊打氣。
《愛回家》《東張》破天荒變陣撼動黃金時段
今次節目調動的最大亮點，絕對是兩大王牌節目《東張西望》及《愛‧回家之開心速遞》的變動。由11月3日起，兩個節目將會播出一小時的「全運會加長版」。《東張西望》將加入更多全運會相關資訊，甚至有機會直擊重要賽程。而《愛‧回家》更會一連五集播出全運會特別篇，消息一出即引起劇迷瘋狂猜測，究竟熊家眾人會如何融入這場體育盛事，劇情會否有驚人發展，官方則表示詳情有待公布，吊足觀眾胃口。
何沛珈何泳芍鄭衍峰繼巴黎奧運後再合體
TVB亦公佈了今屆全運會的星級主持及專業評述陣容，主持團隊多達11人，包括「體育活字典」鍾志光、朱凱婷、洪松蔭等，而繼2024年巴黎奧運後再度合體的鄭衍峰、何沛珈及何泳芍亦是焦點所在，三位新生代主持上次合作備受好評，今次再度聯手，火花備受期待。另外，評述團隊更是星光熠熠，雲集21位港隊前代表、資深教練及裁判權威，例如前劍擊隊教練朱詠康、前單車代表鄭澤誠、前體操教練肖希露等，陣容絕對是專業級數。
網民熱議節目調動：最期待《愛回家》特別篇！
消息公佈後，網上討論區瞬間洗版，網民對節目調動反應極之熱烈，大部分留言都聚焦在《愛回家》的變動上：「好期待！想睇熊家點樣玩轉全運會！」、「會唔會有運動員客串？KC同Terry去跳水？」、「加到一個鐘，希望唔好拖戲，要保持水準呀！」、「一連五集特別篇，劇情會唔會暴走？」同時，大批體育迷則大讚TVB今次安排夠誠意：「今次陣容好鼎盛，有埋免費channel，抵讚！」、「何沛珈同何泳芍又拍檔，上次奧運做得好好，一定會追睇！」、「終於唔使周圍搵link睇，全力支持港隊！」