兩台大戰｜錢嘉樂佩服花姐成功捧紅Mirror 奉勸無綫要有膽色搞新節目 網民大讚肯講人話

錢嘉樂近年主攻電影做導演、動作指導﹗因為「獎門人」曾志偉回巢救台，大舉改革綜藝科，身為「獎老」之一的錢嘉樂回娘家主持跳舞真人騷《盛．舞者》﹗對於ViuTV近年綜藝、劇集、藝人都能帶起熱潮，相反無綫卻被撳住打，錢嘉樂奉勸製作一定要有膽色要創新，又大讚花姐成功捧紅MIRROR和ERROR的能力﹗在娘家讚友台，錢嘉樂被網民大讚敢言﹗

文：東方新地｜圖：錢嘉樂微博、湯盈盈IG