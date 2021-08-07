兩台大戰｜錢嘉樂佩服花姐成功捧紅Mirror 奉勸無綫要有膽色搞新節目 網民大讚肯講人話
文：東方新地｜圖：錢嘉樂微博、湯盈盈IG
兩台大戰｜錢嘉樂奉命回巢主持新節目
兩台大戰，曾志偉回巢救收視，錢嘉樂回巢主持的跳舞選秀節目《盛·舞者》有口碑但收視10.3, 未算亮麗。近年ViuTV綜藝節目做得出色，往往引起城中熱話，無綫多年來的慣性收視變成神話不再，自曾志偉和王祖藍上場後，大張旗鼓大舉改革綜藝節目，不過不是所有節目都是觀眾受落，ViuTV播畢的《大叔的愛》掀起全城熱話，大結局破了ViuTV紀錄有7.9收視，而王浩信、惠英紅孭飛《刑偵日記》收視再瀉至11.4﹗錢嘉樂有佢一番見解﹗
兩台大戰｜奉勸要製作嶄新節目唔好一味顧收視
錢嘉樂以其主持《盛．舞者》作例子，指這是公司大膽創新的節目，但收視未必是預期，但奉勸仍要有膽色去做創新節目，唔好一味只顧收視，又笑言如果要收視穩定，不停叫肥媽、鼎爺教煮餸便可以了﹗錢嘉樂指製作節目要有膽色、有創意，同時要培育新人，而培育新人最重要有幕後及經理人支持，並指明星是要捧出來的﹗
錢嘉樂指MIRROR當紅有原因
錢嘉樂指MIRROR當紅，很大功勞是經理人花姐悉心栽培，指花姐在《全民造星》會為每一個參賽者度表演、節目，之後組成MIRROR及ERROR，並為他們接工作，令他們有工作做保住人氣，一條龍悉心栽培後輩，才能成功造星﹗錢嘉樂又話資深一輩要為後輩創造機會，被問到有否把這些說話跟曾志偉講，錢嘉樂笑言對方應該知道，同時指若不是曾志偉給予機會，他還是動作演員，不會像現在可以拎咪做主持的機會﹗
視逆境為好時機
ViuTV氣勢如虹，無綫已失去大台優勢，加上大趨勢，網絡傳播力大於傳統的電視台，面對逆境，錢嘉樂指反而是好事，因為正是求變的契機，正如電影業一樣，近年出了不少新導演﹗錢嘉樂指面對逆境最緊要求突破，雖然是會面對收視壓力，但不要只一味顧住收視，而唔敢去創新﹗一再奉勸無綫要創新，不要墨守成規﹗錢嘉樂更以《刑偵日記》做例子，他指神劇《天與地》收視都唔好，但有口碑，知道《刑偵》題材就是想突破框架，但收視有時係會同預期成反比例﹗