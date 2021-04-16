兩台大戰｜TVB招聘逾700人面試 曾志偉：加入TVB要肩負社會責任

4月14日，TVB於電視城舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》，當日有約700人參加面試。適逢當日為曾志偉68歲生日，未知是否有意挑選於此日舉行。曾志偉更向面試者致詞，大派「心靈雞湯」，指在TVB工作，就要肩負社會責任！

撰文：Andy、海月｜圖片：TVB節目截圖｜編輯：東方新地