兩台大戰｜TVB招聘逾700人面試 曾志偉：加入TVB要肩負社會責任
4月14日，TVB於電視城舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》，當日有約700人參加面試。適逢當日為曾志偉68歲生日，未知是否有意挑選於此日舉行。曾志偉更向面試者致詞，大派「心靈雞湯」，指在TVB工作，就要肩負社會責任！
撰文：Andy、海月｜圖片：TVB節目截圖｜編輯：東方新地
TVB招聘吸引2,000人應徵 700人到場面試
TVB日前舉行《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》，早前罕有地高調公布共有逾2千人應徵幕後工作人員，而面試當日現場大約有700人到場應徵。
面試當日，曾志偉、曾勵珍及樂易玲等高層亦有到場，並向面試者大派「雞湯」。恰逢當日為曾志偉68歲生日，他更有感而發向在場人士發表講話。
曾志偉：大家可向我學習
曾志偉發言叫各位可以自己做榜樣，他憶述自己由幕後工作人員做起，從龍虎武師一步步向上爬。後來參與編劇、副導演、導演等工作，最後成為一個演員。曾志偉鼓勵在場的後生仔要「接受不同挑戰」和「多多吸取經驗」，更稱對有2,000人應徵感意外，強調現時為入行最好時機。
曾志偉分析指，現時為電視業的里程碑時刻；工作除了為興趣，更要將社會資訊、娛樂，傳遞給觀眾，要肩負起社會責任。
曾勵珍：大家努力為TVB工作
在場的另一位高層曾勵珍亦提醒有意入行者，不論在TVB做那一個個崗位，都要「努力」、「專注」和「堅持」。對於不少市民認為香港有機會再一次進入兩台大戰年代，曾勵珍則表示不認同，強調是次招聘為TVB常規請人，並非用來應付所謂的「電視大戰」。
網民怒斥：TVB停留於過去
無可否認，TVB歷史悠久，過去多年的確製作出不少精彩節目。對於日前傳出TVB將打造「千禧五虎」去抗衡ViuTV的皇牌男團Mirror，網民已表態反感，今次曾志偉發言指TVB的工作要肩負社會責任，網民再次質疑TVB依然在懷緬舊日輝煌功績。