兩條友族暴走｜Alton慘遇地獄級旅程 用黃泥水洗澡超慘 憑1樣嘢神回血

MIRROR成員Alton王智德與梁彥宗Chris在ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》第8集中，經歷了一場堪稱「地獄級」的巴布亞新畿內亞旅程！從手寫登機證、機場苦等8小時到黃泥水洗澡，兩位男神差點崩潰，但峰迴路轉抵達新不列顛島後，奢華度假村及水底二戰戰機探險令他們瞬間「回血」，網民直呼「真係好刺激」！