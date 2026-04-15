兩條友族暴走｜Alton慘遇地獄級旅程 用黃泥水洗澡超慘 憑1樣嘢神回血
Alton機場等8小時收手寫登機證
節目中Alton和Chris準備前往巴布亞新畿內亞下一站時，再次遇上突發延誤，令二人對當地旅遊服務跌至谷底。最離譜的是機場職員竟然手寫登機證，Alton驚嘆「我真係第一次見手寫登機證，而且佢冇寫登機時間，冇寫幾時起飛，我哋到而家都唔知」。更誇張的是原定上午9時30分的航班，第三方網站顯示10時45分，導遊又話12時多，結果兩人在設施簡陋的機場足足等了8小時。
Chris爆機場冇食物冇網絡似自生自滅
Chris在機場等候期間忍不住開火，直斥當地機場「乜都冇」，連基本的食物和飲品都欠奉，更別說無線網絡。他無奈表示「冇食物、冇飲品、冇無線網絡、冇飛機、冇人理會」，形容整個情況如「自生自滅」。最令人震驚的是機場貨架全部空置，唯一一間咖啡店要排隊近1小時，而且價錢比市場貴一倍，Chris慨嘆「呢個係我去過性價比最低嘅國家」。
住宿驚現黃泥水洗澡無熱水供應
除了機場混亂，兩人的住宿體驗同樣令人咋舌。Alton透露前一晚參加完當地民族盛會後，住宿區域竟然完全斷水，「唔係冇熱水咁簡單，係冇水，冇水用嚟清潔」。更恐怖的是當職員換水後，供應的竟然是黃色混濁的水，「你見到啲漂浮物喺水入面，然後佢會沉澱，佢仲會同你講等一晚沉澱後先可以飲」，令兩位城市人完全無法接受。
度假村環境神級回血Alton開心指數飆升
然而旅程總是峰迴路轉，當兩人抵達新不列顛島的度假村後，心情瞬間由谷底反彈！Alton興奮地表示「我嚟到呢個旅館後，我覺得自己昇華咗，簡直係精神爽利」。度假村不但提供冰凍椰青迎賓，還有冷氣開放的舒適環境，Chris更讚嘆房間設計配合大自然，「有木有木，有竹有竹，畀你大自然嘅感覺，而且隔熱散熱做得唔錯」。Alton坦言開心指數瞬間提升60分，對巴布亞新畿內亞的評分由負數跳升至20分。
Alton首次浮潛Chris探索二戰戰機殘骸
度假村的水上活動更是重頭戲，Alton人生首次嘗試出海浮潛，一跳入海就被眼前景象震撼，「我冇諗過我一跳落海就已經可以有咁多嘢睇，珊瑚嘅距離比我想像中近，睇到嘅生物數量同種類都比我想像中多」。而有潛水牌照的Chris則深潛探索二戰零式戰鬥機殘骸，這架80多年前的神風特攻隊戰機已被海洋生物完全覆蓋，Chris形容「你唔覺得係睇緊一架戰機，而係睇緊一個珊瑚砌嘅戰機，係我見過最靚嘅死物殘骸」。
網民熱議旅遊地獄級體驗
節目播出後網民紛紛留言討論，有人同情兩人的遭遇「睇到都替佢哋辛苦」、「手寫登機證真係離晒譜」，亦有網民提醒「去呢啲地方真係要做足心理準備」。不過當看到度假村的奢華環境和水底探險畫面時，網民又大讚「反差太大啦，由地獄去到天堂」、「Alton第一次浮潛好可愛」、「Chris潛水睇戰機好型」。有旅遊達人更留言「巴布亞新畿內亞確實係高難度目的地，但自然景觀真係好靚」。