兩條友族暴走｜Alton登神山全身痛 凌晨2點半摸黑登頂 網民：估唔到咁狼狽

MIRROR成員王智德（Alton）在ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》第11集中，與拍檔梁彥宗（Chris）挑戰馬來西亞神山登頂，原本光鮮亮麗的男神形象瞬間崩壞！海拔4,095米的神山不但令Alton體力透支到「全身都痛」，更要在凌晨2點半摸黑攀登，面對世界最高海拔的鐵索攀登挑戰！