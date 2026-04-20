兩條友族暴走｜Alton登神山全身痛 凌晨2點半摸黑登頂 網民：估唔到咁狼狽
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MIRROR成員王智德（Alton）在ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》第11集中，與拍檔梁彥宗（Chris）挑戰馬來西亞神山登頂，原本光鮮亮麗的男神形象瞬間崩壞！海拔4,095米的神山不但令Alton體力透支到「全身都痛」，更要在凌晨2點半摸黑攀登，面對世界最高海拔的鐵索攀登挑戰！
Alton神山初體驗即現原形
節目中可見Alton背著背囊時已經叫苦連天，更坦言「我肩膀有點痛，背著背部，我現在全身都痛」。這位平日在台上勁歌熱舞的MIRROR成員，面對海拔1,800米起步的神山步道，竟然連香港大帽山都未必爬過，令人大跌眼鏡。Alton更在鏡頭前承認「我走過最高是香港，可能是大帽山」，瞬間打破男神專業形象。
凌晨2點半摸黑登頂挑戰極限
為了趕及在指定時間內完成世界最高海拔鐵索攀登，兩人必須在凌晨2點35分開始最後衝刺。Alton在節目中透露「那晚我幾乎沒有睡過」，原因竟然是住宿環境惡劣，與70人的「紅色團」同住一間宿舍，對方整晚唱歌慶祝。他無奈表示「只要一個人有鼻鼾，其實整間房都會受影響」，完全展現出與平日光鮮形象截然不同的狼狽一面。
神山宿舍潛規則曝光震撼網民
節目更揭露神山住宿的驚人潛規則，原來要憑牌子才能進入餐廳用膳。Alton和Chris因為將牌子放在背囊內，差點被拒絕入內用餐，幸好最終獲得通融。宿舍環境雖然比想像中整潔，但8人一房的密集住宿加上其他登山團體的喧鬧聲，令兩人徹夜難眠。Alton更形容整個行程「最緊湊的一次行山」，時間壓力比體力消耗更令人崩潰。
挑戰世界最高鐵索攀登成敗未卜
兩人的終極目標是挑戰位於海拔3,700多米的世界最高鐵索攀登，但必須在嚴格時限內完成登頂才有資格參與。節目中可見Alton在攀爬過程中已經氣喘如牛，面對「近乎垂直向上」的最後一段路程更是叫苦不迭。他們能否在5時30分前成功登頂，並在6時30分前完成鐵索挑戰，成為真正的「世界最高鐵男子」，答案將在下集揭曉。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期