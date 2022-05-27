老公們受夠了﹗搵來「兩餸飯Ali」反擊「豬肉檔AK」 窄Tee裝飯好養眼
近來街市掀起一陣「明星潮」，繼荃灣「豬肉檔AK」劉宋威（威威）後，又來一個「賣魚MC」，被一眾師奶們熱捧，更有意集齊十二個外貌似MIRROR成員去組成「街市Mirror」，一班老公出手大反擊﹗
「兩餸飯Ali」對撼街市男星
「豬肉檔AK」 荃灣街市豬肉切割員劉宋威（威威） 因外貌似MIRROR成員AK（江熚生），吸引不少慕名而來的師奶去集郵，現已紅爆師奶界，並掀起師奶們街市搵靚仔的熱潮﹗其後再搵嚟因外貌似MC張天賦的新晉街市「賣魚MC」後，老公們似乎頂唔順啦，更出手大反擊，搵來在兩餸飯店工作並似足李佳芯（Ali）年輕店員，故稱之為「兩餸飯Ali」，火速被起埋底！
「兩餸飯Ali」窄身衫裝飯好養眼 公開除罩真面目
「豬肉檔AK」劉宋威（威威）不但紅遍香港內地，更被內地網民大讚「香港周街都有靚仔」，背後全靠師奶們的努力。不過一班老公們就慘啦，之前狂食M記，依家又要狂食豬肉，更要陪老婆去荃灣街市朝聖，真係辛苦晒！今次終於被網民搵嚟「兩餸飯Ali」嚟個反擊！單睇戴住口罩嘅照片，同女神李佳芯 ( Ali ) 確有幾分相似，相中所見當時「兩餸飯Ali」正為客人裝飯，留有一頭海綠色的長髮、著住緊身上衣，展現青春活力，簡直有叛逆版Ali的感覺！
「兩餸飯Ali」火速被討論區起底，有網民搵到「兩餸飯Ali」的Twitter，見到她除罩真面目外，更有超級性感照！不過有網民指「兩餸飯Ali」除罩後，同Ali唔多似樣，但就勝在青春活力，都好索吓咁話。
原圖請大家去本人Twitter睇啦～（圖片來源：[email protected]）
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重溫青靚白淨「賣魚mc」
繼「豬肉檔AK」後又有網民於討論區發起討論，指自己搵到比威威更靚仔的街市佬「海鮮仔，靚仔過豬肉威多多聲」，相片一出，即引起師奶們的熱討，相片可見與威威係截然不同的風格，相比下係「青靚白淨」，原來唔少師奶都喜歡呢種type！
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