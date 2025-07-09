前妻踢爆71歲八両金出軌食軟飯 兼患癌剩幾個月命！男方緊急回應身體狀況

現年71歲的90年代諧星八両金（葉競生）與前妻八両菜（何顓彤）離婚多年，據傳女方因97年金融風暴後嫌棄男方財產縮水而離家出走。兩人於2023年冰釋前嫌，與兒子共同接受採訪。八両菜近日再度接受傳媒專訪，爆出前夫八両金多宗驚人內幕，包括家暴、出軌、金錢糾紛及患癌命危，事件一石激起千層浪，雙方隔空互轟！