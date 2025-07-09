前妻踢爆71歲八両金出軌食軟飯 兼患癌剩幾個月命！男方緊急回應身體狀況
前妻指控家暴揭舊傷 大爆八両金出軌
八両菜指控八両金多年來對她施以家暴，甚至每當她賺錢不夠便遭拳打腳踢，臉上曾多次出現瘀傷。她更表示曾因家暴報警求助，並有地產舖同事可作證，令輿論譁然。
八両菜進一步爆料，指八両金家中長期有鎖櫃，內藏與多名女友的合照及影片，這才是她當年離家出走的主因。她亦稱八両金經常向她攤大手要錢，甚至借錢不還。
復合背後另有原因
外界一直以為兩人世紀大和解，八両菜卻直言復合只是表面，前夫因患癌需要人照顧才提出復合：「我諗佢得返幾個月，個幾月前，我睇到佢嘅新聞，佢水腫，塊面腫緊。」
八両金嬲爆澄清患癌指控
面對前妻指控，八両金堅決否認患癌，並怒斥八両菜亂咒人死，聲稱自己身體硬朗，三個月後仍會健在，邀請記者到廣州見證。他亦反指前妻口出惡言，必有報應。
八両菜還批評八両金與前妻所生兒子「八両仔」懶惰不事生產，連陪父親睇醫生都不願意。她曾要求八両金給資金創業並分股份給兒子，但最終因錢銀問題被封鎖。
網民：屈佢食軟飯都癲癲地
雙方隔空駁火，指控激烈，網民紛紛留言：「屈八兩金食軟飯同出軌同屈個盲既偷睇國家機密有咩分別呀？」、「屈佢食軟飯都癲癲地」、「偷唔輸食就唔知，食軟飯就冇乜可能，當年拍咁多戲唔爛賭無乜嗜好，仆心仆命為個仔」、「我信八兩金 同八兩仔 「相依為命」 在赤柱見過父子！」
八両仔近照曝光掀起熱話
八両金很少在電視、電影中現身，自從北上定居內地，他就主力在內地發展，常常與兒子葉小霆齊齊登台出騷，微博粉絲超過一百萬。以前葉小霆造型百變，一時染金髮，一時綠髮，頭髮長到遮住眼睛，被網民指與歌手方皓文撞臉。自2020年新冠肺炎疫情起，八両金沒有再上載出席公開活動的相片，轉為加入內地熱爆直播平台「抖音」，開設帳號做網紅，不時拍片同網民互動交流。
「唔似樣」傳聞不斷
唔少內地網民有睇片的嘅網民都話「八両仔」顏值好高，仔大十八變。「八両仔」自細就同爸爸形影不離，佢哋嘅以招牌冬菇頭經常引起網友討論。26歲嘅葉小霆大個仔咗好多，除咗已經唔再係冬菇頭之外，外型同爸爸好唔同，隔幾年又唔同look，因此「變樣」同「唔係親生」話題傳聞經常圍繞住「八両仔」。