八両金與仔仔拍片被指唔似樣 網民：保錡個仔原來已經咁大個
八両仔近照曝光掀起熱話
八両金很少在電視、電影中現身，自從北上定居內地，他就主力在內地發展，常常與兒子葉小霆齊齊登台出騷，微博粉絲超過一百萬。以前葉小霆造型百變，一時染金髮，一時綠髮，頭髮長到遮住眼睛，被網民指與歌手方皓文撞臉。自2020年新冠肺炎疫情起，八両金沒有再上載出席公開活動的相片，轉為加入內地熱爆直播平台「抖音」，開設帳號做網紅，不時拍片同網民互動交流。
「唔似樣」傳聞不斷
唔少內地網民有睇片的嘅網民都話「八両仔」顏值好高，仔大十八變。「八両仔」自細就同爸爸形影不離，佢哋嘅以招牌冬菇頭經常引起網友討論。26歲嘅葉小霆大個仔咗好多，除咗已經唔再係冬菇頭之外，外型同爸爸好唔同，隔幾年又唔同look，因此「變樣」同「唔係親生」話題傳聞經常圍繞住「八両仔」。
保錡被笑似八両金父子爆粗鬧網民
ERROR成員保錡曾被網民取笑是少年八両金，結果保錡在負能量爆炸下在直播中以粗口還擊網民，之後更被七師傅「淨化」，要逼住食辣椒醬及生吃碌柚葉，惟冷靜後向大家道歉。而八両金其後也登場Viu TV節目，更專程拍片原諒保錡，他更表示：「保錡，好似我咁型仔有咩唔好？你睇我幾多金！咪同人鬥氣，我哋係明星嚟。」保錡也在社交網站轉發了八両金一番話，留言：「知道知道。」他更發文留言：「節目上我會努力為大家帶上歡樂，夢想上，我會努力為音樂付出，做更多更多好作品。」
網民讚靚仔：似蕭敬騰
上年八両金與兒子葉小霆一起，為自己籌備多時的網紅直播基地進行宣傳，他還是一樣留著「冬菇頭」，臉上多了幾道皺紋；而葉小霆雖然依舊流著長髮，但外表成熟不少，baby fat減退，眼睛、鼻子輪廓突出，非常秀氣，似足韓國男團成員。有網民將葉小霆近照放上「連登討論區」，馬上掀起熱話。網民紛紛大讚他外表男生女相，而且很有混血兒感覺，甚至有人讚他與歌手吳亦凡、蕭敬騰非常相似：「幾似吳亦凡」、「第一眼睇有啲似蕭敬騰」、「示範喇點樣又似八両金，但又靚仔」、「唔錯，幾順眼」有網民指男子組合Error成員吳保錡比起葉小霆更似八両金親生仔。
經典丑角
八両金（原名葉競生）曾自封為「香港最醜男人」，電影中經常飾演騎呢醜角，最為人熟悉嘅係《食神》鵝頭手下及《喜劇之王》土豪Pierre。本來八両金身家豐厚，可惜因為97年亞洲金融風暴而身家大縮水，妻子亦離他而去，留下他與兒子相依為命。14年，妻子現身尋子，八両金放下怨恨，一家三口重聚，現時八両金主力在內地發展。