八両金與仔仔拍片被指唔似樣 網民：保錡個仔原來已經咁大個

現年68歲的八両金（葉競生）近年北上內地繼續發展，最近與兒子八両仔（葉小霆）為東莞市反詐中心拍攝宣傳片。不少網民發現八両仔樣子又再有變化，變得非常靚仔，更笑言絕對不是親生的，有網民見到笑稱，呢個根本係保錡（吳保錡）個仔。