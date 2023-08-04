八両金兒子近照曝光 終於唔似保錡 網民竟大讚似1位鏡仔

現年69歲的八両金（葉競生）近年北上內地繼續發展，最近與28歲兒子八両仔（葉小霆）出席友人飯局時，不少網民發現八両仔樣子又再有變化，變得非常靚仔，今次唔係撞樣保錡（吳保錡），反而升級同MIRROR呢位成員撞樣喎！