八両金 兒子

八両金兒子近照曝光 終於唔似保錡 網民竟大讚似1位鏡仔

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現年69歲的八両金（葉競生）近年北上內地繼續發展，最近與28歲兒子八両仔（葉小霆）出席友人飯局時，不少網民發現八両仔樣子又再有變化，變得非常靚仔，今次唔係撞樣保錡（吳保錡），反而升級同MIRROR呢位成員撞樣喎！

葉小霆「狼尾頭」造型示人

近日網上熱傳一條影片，從影片可見，葉小霆全程微笑，又同賓客聊天，更拿起酒杯向賓客敬酒，葉小霆以表示敬意，從他的舉動來看，網民大讚家教好，尊重長輩。另外，去年曾被指撞樣保錡的葉小霆，如今他留着一頭all back長直短髮，以「狼尾頭」造型示人，望落成熟又有型。

八両金 兒子 葉小霆全程微笑，又同賓客聊天，更拿起酒杯向賓客敬酒，葉小霆以表示敬意。
葉小霆全程微笑，又同賓客聊天，更拿起酒杯向賓客敬酒，葉小霆以表示敬意。（圖片來源：微博圖片）

網民指葉小霆似MIRROR呢位成員

有網民指他跟歌手吳亦凡、蕭敬騰撞樣，又有網民指他撞樣男團MIRROR的成員李駿傑（Jeremy），不禁表示：「睇睇下真係有啲似Mirror Jeremy」。

八両金 兒子 有網民指他跟歌手吳亦凡、蕭敬騰撞樣，又有網民指他撞樣男團MIRROR的成員李駿傑Jeremy）
有網民指他跟歌手吳亦凡、蕭敬騰撞樣，又有網民指他撞樣男團MIRROR的成員李駿傑（Jeremy）（圖片來源：微博圖片）
八両金 兒子 網民指他撞樣男團MIRROR的成員李駿傑Jeremy）
網民指他撞樣男團MIRROR的成員李駿傑（Jeremy）（圖片來源：[email protected]_0908）
八両金 兒子 有網民指他跟蕭敬騰撞樣
有網民指他跟蕭敬騰撞樣（圖片來源：[email protected]_hsiao0330）

八両仔近照曝光掀起熱話

八両金很少在電視、電影中現身，自從北上定居內地，他就主力在內地發展，常常與兒子葉小霆齊齊登台出騷，微博粉絲超過一百萬。以前葉小霆造型百變，一時染金髮，一時綠髮，頭髮長到遮住眼睛，被網民指與歌手方皓文撞臉。自2020年新冠肺炎疫情起，八両金沒有再上載出席公開活動的相片，轉為加入內地熱爆直播平台「抖音」，開設帳號做網紅，不時拍片同網民互動交流。

八両金 兒子 八両金、吳保錡
（圖片來源：抖音@八両金）

「唔似樣」傳聞不斷

唔少內地網民有睇片的嘅網民都話「八両仔」顏值好高，仔大十八變。「八両仔」自細就同爸爸形影不離，佢哋嘅以招牌冬菇頭經常引起網友討論。26歲嘅葉小霆大個仔咗好多，除咗已經唔再係冬菇頭之外，外型同爸爸好唔同，隔幾年又唔同look，因此「變樣」同「唔係親生」話題傳聞經常圍繞住「八両仔」。

八両金 兒子 八両金、吳保錡
（圖片來源：微博@八両金）

保錡被笑似八両金父子爆粗鬧網民

ERROR成員保錡曾被網民取笑是少年八両金，結果保錡在負能量爆炸下在直播中以粗口還擊網民，之後更被七師傅「淨化」，要逼住食辣椒醬及生吃碌柚葉，惟冷靜後向大家道歉。而八両金其後也登場Viu TV節目，更專程拍片原諒保錡，他更表示：「保錡，好似我咁型仔有咩唔好？你睇我幾多金！咪同人鬥氣，我哋係明星嚟。」保錡也在社交網站轉發了八両金一番話，留言：「知道知道。」他更發文留言：「節目上我會努力為大家帶上歡樂，夢想上，我會努力為音樂付出，做更多更多好作品。」

八両金 兒子 八両金、吳保錡 畀人話似八両金，保錡好嬲。
畀人話似八両金，保錡好嬲。（圖片來源：[email protected]_p0k1）
八両金 兒子 八両金、吳保錡
（圖片來源：微博@八両金）
八両金 兒子 八両金、吳保錡 有網民曾將保錡的樣子Key到八両金頭上。
有網民曾將保錡的樣子Key到八両金頭上。（圖片來源：網民圖片）
八両金 兒子 八両金、吳保錡 定係反而侮辱八兩仔？
有無父子相？（圖片來源：東方新地製圖）

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撰文：東方新地圖片來源：微博圖片

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