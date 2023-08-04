八両金兒子近照曝光 終於唔似保錡 網民竟大讚似1位鏡仔
葉小霆「狼尾頭」造型示人
近日網上熱傳一條影片，從影片可見，葉小霆全程微笑，又同賓客聊天，更拿起酒杯向賓客敬酒，葉小霆以表示敬意，從他的舉動來看，網民大讚家教好，尊重長輩。另外，去年曾被指撞樣保錡的葉小霆，如今他留着一頭all back長直短髮，以「狼尾頭」造型示人，望落成熟又有型。
網民指葉小霆似MIRROR呢位成員
有網民指他跟歌手吳亦凡、蕭敬騰撞樣，又有網民指他撞樣男團MIRROR的成員李駿傑（Jeremy），不禁表示：「睇睇下真係有啲似Mirror Jeremy」。
八両仔近照曝光掀起熱話
八両金很少在電視、電影中現身，自從北上定居內地，他就主力在內地發展，常常與兒子葉小霆齊齊登台出騷，微博粉絲超過一百萬。以前葉小霆造型百變，一時染金髮，一時綠髮，頭髮長到遮住眼睛，被網民指與歌手方皓文撞臉。自2020年新冠肺炎疫情起，八両金沒有再上載出席公開活動的相片，轉為加入內地熱爆直播平台「抖音」，開設帳號做網紅，不時拍片同網民互動交流。
「唔似樣」傳聞不斷
唔少內地網民有睇片的嘅網民都話「八両仔」顏值好高，仔大十八變。「八両仔」自細就同爸爸形影不離，佢哋嘅以招牌冬菇頭經常引起網友討論。26歲嘅葉小霆大個仔咗好多，除咗已經唔再係冬菇頭之外，外型同爸爸好唔同，隔幾年又唔同look，因此「變樣」同「唔係親生」話題傳聞經常圍繞住「八両仔」。
保錡被笑似八両金父子爆粗鬧網民
ERROR成員保錡曾被網民取笑是少年八両金，結果保錡在負能量爆炸下在直播中以粗口還擊網民，之後更被七師傅「淨化」，要逼住食辣椒醬及生吃碌柚葉，惟冷靜後向大家道歉。而八両金其後也登場Viu TV節目，更專程拍片原諒保錡，他更表示：「保錡，好似我咁型仔有咩唔好？你睇我幾多金！咪同人鬥氣，我哋係明星嚟。」保錡也在社交網站轉發了八両金一番話，留言：「知道知道。」他更發文留言：「節目上我會努力為大家帶上歡樂，夢想上，我會努力為音樂付出，做更多更多好作品。」
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