八仙嶺山火倖存者張潤衡言論成焦點 陳芷菁12字回應引爆網民論戰
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陳芷菁貼文引爆網民情緒
陳芷菁日前在社交媒體上分享一張珍貴照片，回憶起當年在《今日VIP》節目中訪問八仙嶺山火幸存者張潤衡的經歷。她在文中寫道：「好多謝吳家樂給我這張照片，無限回憶湧上心頭。《今日VIP》是一個很好的節目，讓我訪問到很多不同行業，不同經歷的嘉賓。」
重溫2009年專欄揭示訪問細節
陳芷菁曾在2009年11月的報章專欄中詳細記錄了這次訪問。當時張潤衡年僅十二歲左右遭遇山火意外，全身六成地方被燒傷，右眼失明，左眼視力也開始衰退，右手指頭缺失，左手活動受限。經過超過一百次手術後，張潤衡奇跡般生存下來，但前路比一般人更加艱難。陳芷菁在專欄中讚揚張潤衡沒有因可怕經歷而自怨自艾，獨自在美國完成心理學學位，回港後在中文大學攻讀社會學碩士，準備投身社工行業。
張潤衡堅強經歷成勵志典範
陳芷菁在當年的訪問中深深感受到張潤衡的意志力、堅強和樂觀態度。2019年9月，張潤衡獲頒「傑出青年獎」，再次成為公眾焦點。陳芷菁在專欄中寫道：「比起很多人對自己前路充滿着投訴和埋怨，衡仔絕對是眾人學習的對象。每個人都會有過去，亦會有缺陷，只要自己看得起自己，肯將過往的不快事轉化為力量，幫到自己之餘，亦能感染到很多站在盲點的朋友。」
網民狠批陳芷菁言論不當
然而，當陳芷菁在貼文中以「放下，再前行。明天才可以更好！」作結時，卻意外觸發了網民的敏感神經，立即在評論區引起論戰。不少網民直言「放下」說法過於輕率，對受害人及家屬並不公道，質疑公眾人物憑甚麼評論別人經歷與情緒，更指有些人未經歷慘劇，「不應勸人放下」：「未經他人苦，莫勸他人善。你問過，但你無了解過，唔好抽水。」、「要幫佢洗白？即係你都覺得真相唔重要？」、「6條人命（計埋受事件影響輕身嘅譚生），今日仍欠死者及其家人一個道歉，叫人放下，難聽過粗口。」更有網民狠批：「教人放下，好容易講，但你真心行過嗰路未？」、「身分唔夠資格叫人放下，係唔知點解我又諗起百萬富翁答案：我讀 drama 啦！」
另有網民質疑陳芷菁表達不清
另一方面，也有網民指出陳芷菁的表達存在問題，質疑她所說的「放下」是針對誰。有網民提到：「放下再前行？你係同卡碧講，定同死咗個女嘅媽媽講？」、「邊個放下啊？你話卡碧衡放下定係叫死咗仔女嗰啲屋企人放下？定叫香港人放下？」。部分網民則指出：「有些真相，縱事隔多年，還是要查出因由，才可以告慰死者在天之靈，讓無辜的受傷者及其家人釋懷，令社會引以為戒。」