公司冇逼我跑馬拉松｜柳俊江生前片段播出 最後一幕超催淚 網民：好唔捨得

無綫前新聞主播柳俊江被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲。人稱柳爺的柳俊江，生前參演了ViuTV真人騷《公司冇逼我跑馬拉松》，但在ViuTV在早前所公開的預告片中卻未見柳俊江的身影，一度引起網民熱議。不過在昨晚播出的《公司冇逼我跑馬拉松》「謝謝你陪跑」一集中，柳俊江生前片段如常播出，最後一幕仲要超催淚，網民們都紛紛留言表示「好唔捨得」….