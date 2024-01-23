公司冇逼我跑馬拉松｜柳俊江生前片段播出 最後一幕超催淚 網民：好唔捨得
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無綫前新聞主播柳俊江被發現在大埔村屋內燒炭亡，終年42歲。人稱柳爺的柳俊江，生前參演了ViuTV真人騷《公司冇逼我跑馬拉松》，但在ViuTV在早前所公開的預告片中卻未見柳俊江的身影，一度引起網民熱議。不過在昨晚播出的《公司冇逼我跑馬拉松》「謝謝你陪跑」一集中，柳俊江生前片段如常播出，最後一幕仲要超催淚，網民們都紛紛留言表示「好唔捨得」….
柳俊江生前片段如常播出 安慰Alina一幕超貼心
柳俊江在《公司冇逼我跑馬拉松》最新一集「謝謝你陪跑」，以陪跑員身份登場，帶領著其跑會會員們一起與一眾藝人跑者練習跑步。柳俊江陪跑期間非常貼心，不但會邊跑邊觀察製作組人員的狀態，不斷邊跑邊問「速度咁樣OK嗎？」每當一眾藝人跑者跑到辛苦無氣，柳俊江都會以「轉個彎就到」鼓勵大家。當跑到18K，Alina因狀態不佳所以忍不住落淚，柳俊江一臉擔心地上前安慰對方：「你點啊？你不如唔好跑喇，太辛苦驚受傷。今日純粹為咗開心而跑，唔係Training嚟，所以唔好勉強。」柳俊江續指：
長跑最緊要唔係跑得曬，因為長跑係要動力去繼續跑。你一受傷或者辛苦，你下次就會諗『唉，我唔想跑喇』，咁就玩完㗎喇。
最後一幕超催淚 網民：好唔捨得
到節目結束之際，節目組播出一段為柳俊江特別剪接的片段，能夠在片段中可見柳俊江跑步的英姿，片尾更寫上「謝謝柳爺陪我們跑完這段路！」雖然片段中並沒有配上任何背景音樂，但光以短短一句就已經非常催淚。網民都紛紛留言指感激ViuTV將柳俊江生前片段如常播出，又留言指看到片段就更加唔捨得柳爺：「柳爺真係好溫柔」、「呢度真係睇到喊」、「忍唔住喊左！好唔捨得！好唔相信」、「願柳爺嘅好，永遠藏在大家心裏」、「柳爺，我哋會帶住你教我哋嘅精神繼續跑落去」等。
柳俊江熱愛跑步 曾為全馬藝人之冠
柳俊江（柳爺）生前一直活躍跑步界，在其社交平台都能看見他練跑、參加馬拉松、健身等運動照。上屆柳俊江以3小時30分5秒完成全馬賽事，成為全馬藝人之冠，雖然他已一早報名參加今屆馬拉松，但可惜今屆已無緣再見到他的跑姿。
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圖片來源：ViuTV《公司冇逼我跑馬拉松》、IG@ryanlau88