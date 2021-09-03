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公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 傳與10億身家男友好事近 網民一個原因拒祝福

東方新地 - 娛聞

34歲陳庭欣（Toby）與坐擁十億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，不時晒恩愛，雖然曾傳出有小三小四傳聞，但似乎無動搖陳庭欣地位，公屋出身的陳庭欣，近月搬進沙田九肚山洋房，日前更貼出豪宅內貌，偌大天台加豪華裝修，即成網上熱話﹗
文：東方新地｜圖：陳庭欣IG、「Animore TV 動物踩過界」YouTube截圖

2010年港姐冠軍陳庭欣，公屋出身的她昔日與家人居於九龍灣啟晴邨，近月搬進月租廿萬的沙田九肚山洋房，實用面積超過三千呎，並且有特大天台、車庫及花園，生活愈來愈富貴﹗陳庭欣近日貼出在家慶祝生日的照片，令豪宅內貌曝光﹗

陳庭欣招呼雀友到豪宅及慶祝生日，令豪宅曝光﹗（圖片來源：陳庭欣IG）
陳庭欣招呼雀友到豪宅慶祝生日，令豪宅曝光，大理石餐桌及巨型燈飾成焦點﹗（圖片來源：陳庭欣IG）

陳庭欣的九肚山豪宅內樓底高放上巨型燈飾，大理石大圓餐桌等豪華裝潢更成焦點， 她在YouTube頻道「Animore TV 動物踩過界」中拍攝為愛犬沖涼，與生日照背景相同，片中豪宅內的大理石浴室、天台及客廳等一一曝光﹗

陳庭欣與父母一起慶祝生日﹗（圖片來源：陳庭欣IG）
陳庭欣與父母一起慶祝生日﹗（圖片來源：陳庭欣IG）
公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 與10億身家男友好事近﹗？
陳庭欣在豪宅廚房內大展廚藝。（圖片來源：陳庭欣Ig）

陳庭欣生活指數大升呢，與十億身家男友18年6月公開拍拖後，雖然男方不時傳出緋聞，但陳庭欣每次都出面力撐男友，最近有傳二人好事近，考慮在今年內結婚，有機會成為第二任楊太﹗

公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 與10億身家男友好事近﹗？
陳庭欣在自家YouTube頻道「Animore TV 動物踩過界」拍片，令大理石浴室曝光﹗（圖片來源：「Animore TV 動物踩過界」截圖）
公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 與10億身家男友好事近﹗？
（圖片來源：「Animore TV 動物踩過界」截圖）
公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 與10億身家男友好事近﹗？
九肚山偌大天台。（圖片來源：「Animore TV 動物踩過界」截圖）
公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 與10億身家男友好事近﹗？
天台景觀開揚。（圖片來源：「Animore TV 動物踩過界」截圖）
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天台大到可以跑步。（圖片來源：「Animore TV 動物踩過界」截圖）
公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 與10億身家男友好事近﹗？
大廳一角（圖片來源：「Animore TV 動物踩過界」截圖）
陳庭欣日前在遊艇為好友慶祝生日，大晒弗爆身材。（圖片來源：陳庭欣IG）
陳庭欣日前在遊艇為好友慶祝生日，大晒弗爆身材。（圖片來源：陳庭欣IG）

傳婚訊網民撥冷水：要娶一早娶咗啦﹗

網民對陳庭欣傳婚訊竟然不是送祝福，不少網民心水清指其男友過去有不少花邊新聞，陳庭欣一直啞忍等入豪門之夢未必成真﹗

公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 與10億身家男友好事近 網民竟然唔祝福 公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 與10億身家男友好事近 網民竟然唔祝福

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