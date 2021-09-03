公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 傳與10億身家男友好事近 網民一個原因拒祝福

34歲陳庭欣（Toby）與坐擁十億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，不時晒恩愛，雖然曾傳出有小三小四傳聞，但似乎無動搖陳庭欣地位，公屋出身的陳庭欣，近月搬進沙田九肚山洋房，日前更貼出豪宅內貌，偌大天台加豪華裝修，即成網上熱話﹗

文：東方新地｜圖：陳庭欣IG、「Animore TV 動物踩過界」YouTube截圖