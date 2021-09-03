公屋港姐陳庭欣進駐九肚山洋房 傳與10億身家男友好事近 網民一個原因拒祝福
34歲陳庭欣（Toby）與坐擁十億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，不時晒恩愛，雖然曾傳出有小三小四傳聞，但似乎無動搖陳庭欣地位，公屋出身的陳庭欣，近月搬進沙田九肚山洋房，日前更貼出豪宅內貌，偌大天台加豪華裝修，即成網上熱話﹗
文：東方新地｜圖：陳庭欣IG、「Animore TV 動物踩過界」YouTube截圖
文：東方新地｜圖：陳庭欣IG、「Animore TV 動物踩過界」YouTube截圖
2010年港姐冠軍陳庭欣，公屋出身的她昔日與家人居於九龍灣啟晴邨，近月搬進月租廿萬的沙田九肚山洋房，實用面積超過三千呎，並且有特大天台、車庫及花園，生活愈來愈富貴﹗陳庭欣近日貼出在家慶祝生日的照片，令豪宅內貌曝光﹗
陳庭欣的九肚山豪宅內樓底高放上巨型燈飾，大理石大圓餐桌等豪華裝潢更成焦點， 她在YouTube頻道「Animore TV 動物踩過界」中拍攝為愛犬沖涼，與生日照背景相同，片中豪宅內的大理石浴室、天台及客廳等一一曝光﹗
陳庭欣生活指數大升呢，與十億身家男友18年6月公開拍拖後，雖然男方不時傳出緋聞，但陳庭欣每次都出面力撐男友，最近有傳二人好事近，考慮在今年內結婚，有機會成為第二任楊太﹗