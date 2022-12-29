回家｜公屋出身藝人8位！基層藝人個個靠自己捱上位！
8位娛樂圈出身基層藝人 原來佢哋都係屋邨妹！
1.張曦雯@黃大仙下邨
張曦雯原來出自草根家庭，小時家住黃大仙下邨係名副其實屋邨妹，父親做技工阿媽幫人做facial，十歲得父母鋪路移民美國才改寫人 生，在芝加哥修畢大學企業管理系，回港選華姐一夜成名。據知情 者透露：「雖然佢家境一般，但佢爸爸媽媽好辛苦賺錢，都係為咗供 佢讀大學，仲鋪晒路移民等佢將來可以過更好嘅生活，佢爸爸篤信 命理，Kelly兩歲時因為有相士話佢改名可以更好運，佢阿爸信到十 足！將佢個名由詠欣改做𣌀-雯！」
3.文詠珊@梨木樹邨
Janice Man當年𡃁模出身，與Angelababy同為𡃁模始祖，近年轉戰影圈，獲提名過香港金像獎最佳女配角！話說JM一家人因受97年金融風暴影響，一家人由私人屋苑搬到梨木樹邨公屋居住，14歲就已經入行！
Janice Man近年𡃁模味漸褪，於2007年起接拍不少電影，至近年更憑電影《赤道》及《寒戰II》入圍第35及36屆香港電影金像獎最佳女配角，努力有目共睹！
王敏奕14歲時已經半工讀，做兼職平面模特兒養家，搵錢幫補家計，但剛出道時工作唔多，佢自己亦曾自爆當時收入少到「試過戶口一百蚊都冇！」。
2014年，佢與家族資產近5億嘅李潔瑩結婚，3年後囝囝出世，而家相信黎諾懿都係有仔萬事足，為做個好爸爸同好老公而努力不懈！
6.王祖藍@沙田恆安村
屋村出身嘅王祖藍，細個全家住喺沙田恆安村。祖藍因與阮兆祥、李思捷做《荃加福祿壽》開始走紅，一路以嚟靠自己密密工作，賺到盤滿缽滿。
8.鄧麗欣@屯門大興邨
鄧麗欣（Stephy）自細喺屯門大興邨長大，讀書時做過兼職模特兒，後來入埋娛樂圈發展。Stephy以組合Cookies成員身份出道、做過歌手，又拍過劇集同電影，樂壇同影壇產量亦有一定數量。曾經憑《空手道》喺金像獎提名最佳女主角，可惜不敵毛舜筠，失落獎項。
雖然Stephy出身屋邨，但出道打拼八年後，終於升呢入住貝沙灣大屋，身家更加豐厚，事實證明一分耕耘一分收穫！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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