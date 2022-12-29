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回家｜公屋出身藝人8位！基層藝人個個靠自己捱上位！

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娛樂圈有唔少藝人都係基層出身，喺圈中打拼多年，默默耕耘，先有出頭天！今次就同大家一齊睇下有邊11個基層出身嘅藝人啦！

8位娛樂圈出身基層藝人 原來佢哋都係屋邨妹！

1.張曦雯@黃大仙下邨

張曦雯原來出自草根家庭，小時家住黃大仙下邨係名副其實屋邨妹，父親做技工阿媽幫人做facial，十歲得父母鋪路移民美國才改寫人 生，在芝加哥修畢大學企業管理系，回港選華姐一夜成名。據知情 者透露：「雖然佢家境一般，但佢爸爸媽媽好辛苦賺錢，都係為咗供 佢讀大學，仲鋪晒路移民等佢將來可以過更好嘅生活，佢爸爸篤信 命理，Kelly兩歲時因為有相士話佢改名可以更好運，佢阿爸信到十 足！將佢個名由詠欣改做𣌀-雯！」

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後嚟十幾歲移民美國，除咗喺芝加哥大學企業管理系畢業，回港後更因選華姐而一舉成名!

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2.李佳芯@柴灣興民邨

現為大台一線花旦的李佳芯(Ali)，其實出身於基層家庭，自小就與家人居住在柴灣興民邨，以前試過同朋友夾份開髮型屋，斟茶遞水咩都做齊！

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3.文詠珊@梨木樹邨

Janice Man當年𡃁模出身，與Angelababy同為𡃁模始祖，近年轉戰影圈，獲提名過香港金像獎最佳女配角！話說JM一家人因受97年金融風暴影響，一家人由私人屋苑搬到梨木樹邨公屋居住，14歲就已經入行！

基層藝人 𡃁模出身嘅JM，曾被譽為「𡃁界女神」。
𡃁模出身嘅JM，曾被譽為「𡃁界女神」。
基層藝人 今日，JM比往日更靚。
今日，JM比往日更靚。

Janice Man近年𡃁模味漸褪，於2007年起接拍不少電影，至近年更憑電影《赤道》及《寒戰II》入圍第35及36屆香港電影金像獎最佳女配角，努力有目共睹！

基層藝人 《赤道》劇照。
《赤道》劇照。

4.王敏奕@柴灣漁灣邨

王敏奕，其實喺單身家庭長大，自小家境麻麻，以前與媽咪及兩個細佬住喺柴灣漁灣邨百呎公屋。

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王敏奕14歲時已經半工讀，做兼職平面模特兒養家，搵錢幫補家計，但剛出道時工作唔多，佢自己亦曾自爆當時收入少到「試過戶口一百蚊都冇！」。

基層藝人 《麻雀王》 劇照 。
《麻雀王》 劇照 。
基層藝人 《飛虎之潛行極戰》劇照。
《飛虎之潛行極戰》劇照。

5.黎諾懿@屯門友愛邨

人地話成功需要父幹，但就算冇父幹，有後天努力一樣可以打出個名堂。喺屯門友愛邨出身嘅黎諾懿，細個時爸爸因病離世，媽媽獨力養大佢哋兄弟三人。

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因12年嘅處境劇《愛·回家》中擔正男主角之一，飾演馬壯一角大獲好評。自此，一講「神之子」，就係人都知係邊個。

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2014年，佢與家族資產近5億嘅李潔瑩結婚，3年後囝囝出世，而家相信黎諾懿都係有仔萬事足，為做個好爸爸同好老公而努力不懈！

6.王祖藍@沙田恆安村

屋村出身嘅王祖藍，細個全家住喺沙田恆安村。祖藍因與阮兆祥、李思捷做《荃加福祿壽》開始走紅，一路以嚟靠自己密密工作，賺到盤滿缽滿。

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重返無綫前的王祖藍喺內地工作不斷飛撲埋身，賺錢能力高企，同時亦不忘對家人多加照顧。侍母至孝嘅佢就以3,700萬，買入自己寓所同屋苑連花園特色戶畀阿媽住。

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7.楊思琦@大坑西邨

有「慳妹」之稱嘅楊思琦，佢以前細個就住喺大坑西邨，據知佢慳家嘅目的係為咗可以儲錢置業。當年香港小姐冠軍嘅「思琦妹」曾為TVB花旦之一，其後離巢，結束13年賓主關係。

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基層藝人 電視劇《翻叮一族》劇照。
電視劇《翻叮一族》劇照。

8.鄧麗欣@屯門大興邨

鄧麗欣（Stephy）自細喺屯門大興邨長大，讀書時做過兼職模特兒，後來入埋娛樂圈發展。Stephy以組合Cookies成員身份出道、做過歌手，又拍過劇集同電影，樂壇同影壇產量亦有一定數量。曾經憑《空手道》喺金像獎提名最佳女主角，可惜不敵毛舜筠，失落獎項。

基層藝人 電影《失戀日》劇照。
電影《失戀日》劇照。
基層藝人 電影《空手道》劇照。
電影《空手道》劇照。

雖然Stephy出身屋邨，但出道打拼八年後，終於升呢入住貝沙灣大屋，身家更加豐厚，事實證明一分耕耘一分收穫！

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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圖片來源：新傳媒圖片庫、instagram、微博

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