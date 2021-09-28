公益金最索主席江鈺琪嫁莎莎太子爺郭浩泉　華麗求婚現場曝光

今年6月富二代江鈺琪出席《萬眾同心公益金》慈善籌款節目時，索爆現身，比一眾花旦小生更為搶鏡，旋即被熱搜，江鈺琪（Yuki）有「公益金最索主席」之稱，她日前在IG宣布封盤，與莎莎國際主席郭少明的兒子郭浩泉（Patrick）宣布訂婚，二人均是名門之後，可謂門當戶對！

文：東方新地 ｜圖：江鈺琪 IG、TVB 截圖