公益金最索主席江鈺琪嫁莎莎太子爺郭浩泉 華麗求婚現場曝光
文：東方新地 ｜圖：江鈺琪 IG、TVB 截圖
門當戶對
麗達集團主席兼「燈芯絨大王」江達可的女兒，25歲的江鈺琪（Yuki）年輕貌美，向來有「公益金最索主席」之稱，屬城中筍盤的她原來名花有主。Yuki同莎莎國際主席郭少明兒子郭浩泉（Patrick）已經拍拖2年多，感情一直穩定，亦不時放閃晒恩愛。日前Yuki在IG突然宣布封盤，原來男友Patrick已向她求婚成功。男友在市值約10億的香島道獨立屋舉行超豪求婚儀式，場地佈置花盡心思，粉紅色花海的背後是180度的無敵大海景。Patrick跪地向Yuki送上求婚戒指，點頭後即有煙火發射，一對準新人忘形激咀，非常浪漫！Yuki亦在IG冧爆留言：「Thank you for this wonderful perfect surprise my lovey dovey forever. My heart is so full when im with you, I love you my fiancé!（感謝你永遠給我可愛的鴿子，這個美妙的完美驚喜。和你一起的時候，我的心是那麼充實，我愛你，我的未婚夫！）」。
出身名門住過億獨立屋
25歲的江鈺琪（Yuki）本身是富家女，父親是「燈芯絨大王」兼全國政協委員的江達可，家住飛鵝山過億獨立屋，屬城中筍盤的她，與莎莎國際主席郭少明的兒子郭浩泉（Patrick）拍拖2年多，絕對門當戶對。有指二人在LMAO夜場初次見面，男方見到外表清純的江鈺琪，即時上前「抄牌」，並隨即發動猛烈攻勢，送花又管接管送，最終成功追到手。二人於2019年開始公開在IG放閃，確定雙方地位。
主席江鈺琪超搶鏡
早前《萬眾同心公益金》李佳芯、陳楨怡和馮盈盈等女星都盛裝出席，但似乎都不及公益金籌委會聯席主席江鈺琪（Yuki）搶鏡。Yuki身穿黑色高叉裙出席，大騷白滑長腳和魚網胸，在玩遊戲環節Yuki更全情投入，十分落力，獲網友力讚「好pure，好true」。