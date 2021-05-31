公益金｜周柏豪、鄭融合唱〈一事無成〉為失業家庭打氣 網民大鬧：攞景定贈興呀？

一眾獲邀歌手昨晚落力演出《萬眾同心公益金2021》，務求增加善款，不過有多位歌手卻疑似揀錯歌，引來公關災難！而向來獲網民關注的周柏豪，就與鄭融合唱一曲〈一事無成〉來為失業家庭打氣，不少網友聽後都大鬧他們嘲諷失業者一事無成，到底是攞景定贈興？

編輯：東方新地｜圖片：萬眾同心公益金2021截圖、鄭融IG圖片、新傳媒圖片庫｜原文刊於：新Monday