公益金｜周柏豪、鄭融合唱〈一事無成〉為失業家庭打氣 網民大鬧：攞景定贈興呀？
一眾獲邀歌手昨晚落力演出《萬眾同心公益金2021》，務求增加善款，不過有多位歌手卻疑似揀錯歌，引來公關災難！而向來獲網民關注的周柏豪，就與鄭融合唱一曲〈一事無成〉來為失業家庭打氣，不少網友聽後都大鬧他們嘲諷失業者一事無成，到底是攞景定贈興？
編輯：東方新地｜圖片：萬眾同心公益金2021截圖、鄭融IG圖片、新傳媒圖片庫｜原文刊於：新Monday
《萬眾同心公益金2021》周柏豪、鄭融合唱〈一事無成〉成公關災難
《萬眾同心公益金2021》昨晚在TVB舉行，有見過去一年因疫情關係，香港各行各業均受到影響，不少人都因此而失業，向來受網民關注的周柏豪，率先獨自獻唱〈讓愛高飛〉，隨後就與鄭融合唱〈一事無成〉，來為失業家庭打氣。
之不過，歌曲〈一事無成〉中有數句歌詞：「好想好好的打拚 可惜得到只有劣評 沒有半粒星」、「幾年來毫無成績 地位未有躍升」、「我試著生性 但求父母親高興 假如凡事都失敗 也許得愛戀先可以得勝」等都是似嘲諷失業者多於打氣。
網民大鬧：二人攞景定贈興呀？
有不少網友聽後，都紛紛大鬧周柏豪及鄭融選唱〈一事無成〉是否嘲諷失業人士一事無成：攞景定贈興？甚至有網友更嘲這首歌是周柏豪的寫照。
曾被要清唱〈傻痴痴〉給智障人士 黎明認為不配合而婉拒
FB專頁「廣東歌關注組」就發文指，歌手選歌時要小心，並引用黎明在容祖兒演唱會上的分享作例子，當年黎明到電台派歌宣傳時，適逢有一班智障人士在場，大會就希望黎明能清唱〈傻痴痴〉來鼓勵他們，但黎明卻認為歌曲與環境不配合，最後婉拒大會要求。