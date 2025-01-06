《公開試當真》主角滕毅康與女友偷$60食物被捕 8個月前亦犯盜竊 網民：佢真係玩完
滕毅康與女友康怡超市偷水果薯片 「試當真」取消關注
據了解，一名37歲男性保安在超市看見一對男女從貨架拿了一包生果和兩包薯片後，未付款就離開了。滕毅康去年在社交媒體上坦承自己一時貪心，表示將會改過自新，然而，未滿一年他再次涉入偷竊事件。這次事件後，不少網民和業內人士對他的行為表示失望，其中包括游學修和許賢等人已經取消對他的社交媒體關注，而蘇致豪則仍然保持關注。
網民唔睇好：咁佢真係玩完啦
網民對於佢再次犯錯亦十分失望，紛紛回應「也許偷開有條路 超市的懷抱」、「咁佢真係玩完啦」、「仲要同女朋友一齊偷」、「好幾肯定佢心理問題」。
阿康偷嘢 IG發文認錯：辜負了你們的栽培
阿康8月19日亦發了一張全黑圖片，並配文向公眾致歉，更特別提到試當真老闆之一的許賢：
因為之前案件尚在司法程序當中，直至今天宣判後才能向公眾交代。
因為自己一時貪心犯下過錯，後悔莫及。
我要對家人、對公司及對《公開試當真 》團隊致歉，尤其許賢先生，感謝你給了我前所未有的機會。
抱歉我辜負了你們的栽培，也辜負了對我有期望的每一位觀眾。
我會好好承擔後果，在未來的每一天做好自己，不再令你們和自己失望。
對不起。
阿康DONKI偷嘢 承認自己衰貪心
阿康最近在觀塘法院承認了一項盜竊罪，被判罰款3,000港元。據案情顯示，阿康於今年5月在九龍灣的DONKI超級市場盜竊了多項商品，總值近700港元，包括：一盒牛肉、一盒雞蛋、一包泡芙、一盒蘋果、一罐檸檬梳打、一包蕃薯、一盒裝面膜、一包蛋糕、一包開心果、一包即食麵、一個黃色環保袋、一盒鼻頭貼、一盒奶茶、一盒咖啡、一包湯、一盒朱古力、一樽威士忌梳打、一樽辣油店員發現阿康持黃色環保袋離開時觸發了防盜警報，阿康在警方警誡下承認了犯案動機是出於貪心。
阿康經理人回應公司已知情 暫停其工作安排
阿康兩年前通過參加試當真的校花校草選舉進入演藝圈，並簽約成為試當真的合約藝人。他不僅是《公開試當真》的主角，還主演了多部短片，完成 DSE紀錄片後，在一系列《山寨獵人》短片中擔任男主角，擁有不俗的人氣。阿康的經理人回覆媒體查詢時指出，公司已知情，並已暫停其工作安排，滕毅康的個人社交平台於5月5日至今未有更新，但案發前仍有活躍於紀錄片公映前宣傳活動。早前電影監製許賢曾以「私人Issue要處理」解釋滕毅康為何缺席首映禮、謝票等場合，但表示他們仍然保持溝通，並希望未來能再次與大家見面。
網民：辜負咗許賢一番心機
不少網民認為阿康應該是太大壓力才會作出如此舉動，不過都有網民認為阿康辜負了許賢以及試當真「應該好大壓力？」「偷埋d大件夾唔值錢既野」「辜負咗許賢一番心機」「試當真近排搞乜」「許賢都幾黑仔」「證明DSE壓力真係好大」「諗住試下， 點知個職員當真，真係試當真」