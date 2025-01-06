《公開試當真》主角滕毅康與女友偷$60食物被捕 8個月前亦犯盜竊 網民：佢真係玩完

《公開試當真》的主角滕毅康再次因偷竊行為被捕，這次事件發生在太古康怡廣場的Fresh超級市場，他與女友一同涉嫌偷竊三件總值62元的食物。這已不是滕毅康第一次因為偷竊被捕，去年5月他在DON DON DONKI淘大商場分店偷取總值689.2港元的貨品，最終被判罰3000元。「試當真」製作團隊對此事表示失望，並已經取消對他的關注。

