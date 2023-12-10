共建美好社區大匯演︱炎明熹台上唱錯歌詞 林子祥急補救超窩心
炎明熹唱錯歌詞 林子祥即補鑊
話說在合唱《分分鐘需要你》時，炎明熹在本應要唱「為你甘心作傻事」時，卻唱錯了下一節歌詞，變成「願到荒島去長住 」，而此刻便輪到阿林子祥接唱，結果阿林子祥未有立刻修正，反而順住去唱下一句︰「做個假的你 天天都相對 對木頭公仔做戲」。
林子祥40年舞台經驗 為炎明熹化尷尬
歌詞提早唱了，尷尬事來了，因為到下一節正式要唱「願到荒島去長住」時，炎明熹只好硬住頭皮照唱，但此刻林子祥便使出40多年舞台經驗，為下一句歌詞加上一粒字，變成︰「對木頭公仔『又』做戲」，將整個氣氛由尷尬變得有趣溫馨，亦令後輩唱得安心，足見阿林子祥的應變能力及作為前輩的器量。
After Class時隔一年終於合體同台
After Class四位成員（炎明熹、姚焯菲、詹天文和鍾柔美）時隔一年再次合體同台，四人齊齊合唱《要為今日回憶》一曲，並且與《聲夢傳奇》第一二季的畢業生合唱《造夢時學會飛行》。大批After Class的粉絲們都紛紛留言支持，表示時隔多時能夠看到四位成員再度合體，感到非常開心:「OMG 係After Class」、「終於齊人喇！！」、「Chantel又靚咗」、「始終聲夢1首歌最好聽」、「四小花終於合體喇」等。
炎明熹打頭陣獻唱 身體抱恙依然超額完成
「人氣王」炎明熹除了與After Class和《聲夢傳奇》成員們一起表演之外，一開場亦與林子祥打頭陣合唱《分分鐘需要你》，之後又唱又跳快歌《Little Magic》。開騷前因為身體抱恙而表示不會接受訪問的炎明熹，在舞台上依然狀態穩定，以甜美的歌聲超額完成表演。
TVB藝人佔過半數 只得兩位係ViuTV出身
今晚大部分有份出席的藝人均為TVB出身，包括After Class、《中年好聲音》一班唱將們、車婉婉、肥媽、黎諾懿、陳敏之、馮盈盈等人。只得兩位是由ViuTV出身，包括《全民造星》的涂毓麟（原名：涂心業）和冼靖峰，不過涂毓麟在《全民造星》結束後簽約環球再加入TVB，而冼靖峰近日亦已經轉戰TVB《亞洲超星團》。
全部唱Live實力比拼 無人用塾底聲
此外，今晚活動雲集了多位樂壇大前輩和唱得之人，包括林子祥、蘇永康、草蜢、陳潔靈和陳慧嫻等人。多位歌手都全部唱Live實力比拼，開足全咪，除了男團《亞洲超星團》之外，無人用塾底聲。
After Class 上次同台已是2022年新城頒獎典禮
要數對上一次After Class齊人同台，已經係一年前「新城勁爆頒獎典禮2022」嘅事。當時After Class明明以新人團隊身份現身，但大會卻逐一成員點名姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）登台，炎明熹開場時未有現身，要到個人獎才與曾比特孖住上台，到最後4人先一起又唱又跳《Not Givin’ Up》。
台慶、炎明熹個人演唱會都唔齊人
新城頒獎典禮後，After Class 4位成員每次出席活動都唔齊人。由於成員之一的Chantel今年年初開始遠赴紐西蘭讀書，所以導致無論今年台慶定係炎明熹個人演唱會，每次都一定3缺1，粉絲們都表示非常可惜。
成員各有計劃 曾屢次傳出解散危機
而繼Chantel到紐西蘭升學後，Yumi亦決定出國升讀大學，相信After Class都即將要面臨解散，其實成軍1年多以來僅推出過2首團歌，自去年底推出過《Not Givin’ Up》後，今年初都只為該曲再推出跳舞版本，未有再推出新歌，而組合對上次合體可算是去年底的音樂頒獎禮，如今Yumi為前途暫且放棄演藝事業，隊友Gigi亦已獨當一面，Windy亦有意出國修讀音樂，即使Chantel表示會經常回港繼續歌唱事業，但相信都好難齊腳再出發。
重溫4女當初参加比賽時圖片
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