共建美好社區大匯演 炎明熹

共建美好社區大匯演︱炎明熹台上唱錯歌詞 林子祥急補救超窩心

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昨晚（9日）三台聯播的《共建美好社區大匯演》，邀請了不少歌手做嘉賓，其中前輩級的林子祥做打頭陣，仲同18歲嘅小天后炎明熹一同合唱首本名曲《分分鐘需要你》。不過現場的炎明熹帶點緊張，唱到中段時唱錯下一段歌詞，此時經驗老到的林子祥便即席改一粒歌詞，為後輩化解尷尬，非常窩心。

共建美好社區大匯演 炎明熹 林子祥帶住炎明熹一齊合唱。
林子祥帶住炎明熹一齊合唱。（圖片來源：TVB畫面截圖）

炎明熹唱錯歌詞 林子祥即補鑊

話說在合唱《分分鐘需要你》時，炎明熹在本應要唱「為你甘心作傻事」時，卻唱錯了下一節歌詞，變成「願到荒島去長住 」，而此刻便輪到阿林子祥接唱，結果阿林子祥未有立刻修正，反而順住去唱下一句︰「做個假的你 天天都相對 對木頭公仔做戲」。

共建美好社區大匯演 炎明熹 炎明熹唱錯歌詞。
炎明熹唱錯歌詞。（圖片來源：TVB畫面截圖）

林子祥40年舞台經驗 為炎明熹化尷尬

歌詞提早唱了，尷尬事來了，因為到下一節正式要唱「願到荒島去長住」時，炎明熹只好硬住頭皮照唱，但此刻林子祥便使出40多年舞台經驗，為下一句歌詞加上一粒字，變成︰「對木頭公仔『又』做戲」，將整個氣氛由尷尬變得有趣溫馨，亦令後輩唱得安心，足見阿林子祥的應變能力及作為前輩的器量。

共建美好社區大匯演 炎明熹 林子祥40年舞台經驗。
林子祥40年舞台經驗。（圖片來源：TVB畫面截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 輕鬆為炎明熹化解尷尬。
輕鬆為炎明熹化解尷尬。（圖片來源：TVB畫面截圖）

After Class時隔一年終於合體同台

After Class四位成員（炎明熹、姚焯菲、詹天文和鍾柔美）時隔一年再次合體同台，四人齊齊合唱《要為今日回憶》一曲，並且與《聲夢傳奇》第一二季的畢業生合唱《造夢時學會飛行》。大批After Class的粉絲們都紛紛留言支持，表示時隔多時能夠看到四位成員再度合體，感到非常開心:「OMG 係After Class」、「終於齊人喇！！」、「Chantel又靚咗」、「始終聲夢1首歌最好聽」、「四小花終於合體喇」等。

共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class After Class終於齊人同台合唱！
After Class終於齊人同台合唱！（圖片來源：《共建美好社區大匯演》截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class Gigi同Yumi都好靚！
Gigi同Yumi都好靚！（圖片來源：《共建美好社區大匯演》截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class Chantel依然咁可愛。
Chantel依然咁可愛。（圖片來源：《共建美好社區大匯演》截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 網民大讚Windy今日嗰妝夠曬靚！
網民大讚Windy今日嗰妝夠曬靚！（圖片來源：《共建美好社區大匯演》截圖）

炎明熹打頭陣獻唱 身體抱恙依然超額完成

「人氣王」炎明熹除了與After Class和《聲夢傳奇》成員們一起表演之外，一開場亦與林子祥打頭陣合唱《分分鐘需要你》，之後又唱又跳快歌《Little Magic》。開騷前因為身體抱恙而表示不會接受訪問的炎明熹，在舞台上依然狀態穩定，以甜美的歌聲超額完成表演。

共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 林子祥一出場就指「呢位歌星我講咗好耐想同佢合唱，今晚終於有機會」，介紹炎明熹出場，二人齊齊合唱《分分鐘需要你》！
林子祥一出場就指「呢位歌星我講咗好耐想同佢合唱，今晚終於有機會」，介紹炎明熹出場，二人齊齊合唱《分分鐘需要你》！（圖片來源：《共建美好社區大匯演》截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 雖然炎明熹身體抱恙，但依然狀態穩定。
雖然炎明熹身體抱恙，但依然狀態穩定。（圖片來源：《共建美好社區大匯演》截圖）

TVB藝人佔過半數 只得兩位係ViuTV出身

今晚大部分有份出席的藝人均為TVB出身，包括After Class、《中年好聲音》一班唱將們、車婉婉、肥媽、黎諾懿、陳敏之、馮盈盈等人。只得兩位是由ViuTV出身，包括《全民造星》的涂毓麟（原名：涂心業）和冼靖峰，不過涂毓麟在《全民造星》結束後簽約環球再加入TVB，而冼靖峰近日亦已經轉戰TVB亞洲超星團》。

共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 《全民造星》出身的涂毓麟與《中年好聲音》周吉佩等人合唱《青春頌》。
《全民造星》出身的涂毓麟與《中年好聲音》周吉佩等人合唱《青春頌》。（圖片來源：《共建美好社區大匯演 》截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 冼靖峰都有份以《亞洲超星團》的身份上台表演。
冼靖峰都有份以《亞洲超星團》的身份上台表演。（圖片來源：IG@archie_sin）

全部唱Live實力比拼 無人用塾底聲

此外，今晚活動雲集了多位樂壇大前輩和唱得之人，包括林子祥、蘇永康、草蜢、陳潔靈和陳慧嫻等人。多位歌手都全部唱Live實力比拼，開足全咪，除了男團《亞洲超星團》之外，無人用塾底聲。

共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 陳潔靈、肥媽都非常落力演唱！
陳潔靈、肥媽都非常落力演唱！（圖片來源：《共建美好社區大匯演》截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 蘇永康都開足全咪，全程唱Live。
蘇永康都開足全咪，全程唱Live。（圖片來源：《共建美好社區大匯演》截圖）

After Class 上次同台已是2022年新城頒獎典禮

要數對上一次After Class齊人同台，已經係一年前「新城勁爆頒獎典禮2022」嘅事。當時After Class明明以新人團隊身份現身，但大會卻逐一成員點名姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）登台，炎明熹開場時未有現身，要到個人獎才與曾比特孖住上台，到最後4人先一起又唱又跳《Not Givin’ Up》。

共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 新城勁爆頒獎禮 新城 炎明熹中段才參加頒獎禮，AfterClass人齊騷長腿。
炎明熹中段才參加頒獎禮，AfterClass人齊騷長腿。（圖片來源：東方新地）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 到最後四人一起合唱《Not Givin
到最後四人一起合唱《Not Givin’ Up》。（圖片來源：ViuTV 截圖）

台慶、炎明熹個人演唱會都唔齊人

新城頒獎典禮後，After Class 4位成員每次出席活動都唔齊人。由於成員之一的Chantel今年年初開始遠赴紐西蘭讀書，所以導致無論今年台慶定係炎明熹個人演唱會，每次都一定3缺1，粉絲們都表示非常可惜。

共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 台慶都只係得炎明熹、詹天文和鍾柔美三人同台。
台慶都只係得炎明熹、詹天文和鍾柔美三人同台。（圖片來源：《萬千星輝賀台慶2023》截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 炎明熹 演唱會 炎明熹 《聲夢傳奇1》的學員們都有出席主持Gigi。
早前在炎明熹首個個人演唱會，Chantel因身在紐西蘭而缺席。（圖片來源：東方新地）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 炎明熹 Chantel雖然未能出席Gigi演唱會，但依然有在開騷前綵排時間探望Gigi為其打氣
Chantel雖然未能出席Gigi演唱會，但依然有在開騷前綵排時間探望Gigi為其打氣（圖片來源：IG@chantelyiu）

成員各有計劃 曾屢次傳出解散危機

而繼Chantel到紐西蘭升學後，Yumi亦決定出國升讀大學，相信After Class都即將要面臨解散，其實成軍1年多以來僅推出過2首團歌，自去年底推出過《Not Givin’ Up》後，今年初都只為該曲再推出跳舞版本，未有再推出新歌，而組合對上次合體可算是去年底的音樂頒獎禮，如今Yumi為前途暫且放棄演藝事業，隊友Gigi亦已獨當一面，Windy亦有意出國修讀音樂，即使Chantel表示會經常回港繼續歌唱事業，但相信都好難齊腳再出發。

共建美好社區大匯演 炎明熹 詹天文 炎明熹 詹天文 afterclass 鍾柔美 yumi Yumi After Class四人難再齊腳
After Class四人難再齊腳（圖片來源：IG@yumichung1221）
共建美好社區大匯演 炎明熹 詹天文 炎明熹 詹天文 afterclass 鍾柔美 yumi Yumi After Class出道1年多以來都維持三缺一的情況
After Class出道1年多以來都維持三缺一的情況（圖片來源：IG@yumichung1221）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class 詹天文 炎明熹 詹天文 afterclass 鍾柔美 yumi Yumi 鍾柔美Yumi將出國留學
鍾柔美Yumi曾直言會將學業放第一位，近月一直盛傳Yumi將會出國留學。（圖片來源：IG@yumichung1221）

重溫4女當初参加比賽時圖片

共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class
（圖片來源：TVB畫面截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class
（圖片來源：TVB畫面截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class
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（圖片來源：TVB畫面截圖）
共建美好社區大匯演 炎明熹 After Class
（圖片來源：TVB畫面截圖）

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圖片來源：TVB畫面截圖、《共建美好社區大匯演》截圖、《共建美好社區大匯演 》截圖、IG@archie_sin、東方新地、ViuTV 截圖、《萬千星輝賀台慶2023》截圖、IG@chantelyiu、IG@yumichung1221

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