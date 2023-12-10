共建美好社區大匯演︱炎明熹台上唱錯歌詞 林子祥急補救超窩心

昨晚（9日）三台聯播的《共建美好社區大匯演》，邀請了不少歌手做嘉賓，其中前輩級的林子祥做打頭陣，仲同18歲嘅小天后炎明熹一同合唱首本名曲《分分鐘需要你》。不過現場的炎明熹帶點緊張，唱到中段時唱錯下一段歌詞，此時經驗老到的林子祥便即席改一粒歌詞，為後輩化解尷尬，非常窩心。