具俊曄喪妻一年暴瘦成紙片人 首次披露大S魂斷異鄉關鍵細節過程
具俊曄暴瘦穿亡妻26年前贈衣
姜元來形容再見好友時的震撼情況：「他瘦到26年前熙媛送的衣服都合身。」原來當日具俊曄所穿的啡色長褸，正是大S當年送上的珍貴禮物，他一直悉心保存多年。更令姜元來心痛的是，他看到具俊曄在休息室重複播放韓國歌手金娜英的《A Letter For U》，邊聽邊落淚，並在紙巾上寫滿亡妻的名字「熙媛啊」、「徐熙媛」。這首歌正是後來具俊曄在社交平台公開給亡妻的信時，所配上的背景音樂，歌詞「等我們再次相見的那一天，那時我會先奔向你，把來不及表達的全部心意，更加更加地愛你」道盡他的思念之情。
KBS節目披露大S客死異鄉前細節
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》特別製作特輯，披露大S生命倒數前夕的心碎細節。根據節目指出的時間線，悲劇發生於去年1月29日，大S與家人赴日旅遊，到步後她開始出現發高燒及全身痠痛。患有先天性心臟病的大S卻輕看情況，以為只是著涼不適，故決定在飯店泡溫泉，望把身體回暖好轉。節目請來Netflix劇集《外傷重症中心》原著作者、耳鼻喉科醫生李洛俊分析，指患有「二尖瓣脫垂」先天性心臟病及癲癇病史的大S，此舉很可能令病情急轉直下的關鍵。
大S拒入當地ICU強烈要求回家
醫生李洛俊指出，高溫溫泉導致血管壓力急劇升高，心臟瞬間負荷爆錶，令肺炎病情雪上加霜。由大S被緊急送往急診後，肺炎已迅速惡化。雖然當地醫生建議她轉送大型醫院深切治療，但因大S抗拒在異地住院，並強烈要求「想回家」，痛錫她的家人唯有照其意願，緊急訂機票回台，並辦理出院。但前往機場途中，大S的心臟突然停止跳動，儘管醫護盡力搶救長達14小時，大S還是回天乏術。
主持人談具俊曄情深鼻子一酸
節目中，主持人張度練談到製作團隊赴台拍攝期間，曾私下接觸具俊曄，並簡單聊幾句。張度練說：「有段時間，他幾乎甚麼都說不出來，不論問甚麼問題，都只能用眼淚回答。」當攝製隊以為下雨天，具俊曄不會出現金寶山，怎料依舊見到他的身影。張度練道出當日二人對話：「今天下雨還以為你不會來，他說：『我一定要來，熙媛比我更辛苦的躺在那裏。』」主持人說畢，也鼻子一酸，為具俊曄的情深落淚。
姜元來墓前一句話落淚嚥不下飯
去年，半身不遂的姜元來曾赴台拜祭大S，他稱當時具俊曄親自背他爬上梯級，還做了3個特製的韓式便當，是40年前他到具俊曄家玩時，他常做的韓式雞蛋拌飯。具俊曄當日帶著這便當，溫柔地在墓前說：「熙媛，元來好久沒來看你了，我們一起吃頓飯吧！」他又著姜元來跟大S打個招呼。看到這一幕，姜元來說：「我眼淚瞬間奪眶而出，飯一口也嚥不下去。」而具俊曄亦在墓前默默流淚。
大S雕像手腕還原愛的結婚年輪
具俊曄為大S設計的紀念雕像，每個細節都包含他對亡妻無微不至的愛，如給她專屬的銀河系，紀念大S常對他說：「我是來自外星的外星人。」雕像凝望的座向南度208，亦代表她遙望台北的家，及二人的結婚紀念日。雕像還有許多細微位，在具俊曄悉心下還原，包括雕像手腕的三條線，及手背刻上花朵，這些都是二人昔日愛的圖騰。雕像製作總監李承道在社交平台寫下後記，透露：「塑像的右手背上，刻著與她本人相同的圖案——一朵她與Koo共同擁有的小花，以及環繞手腕的三條線圈。結婚之後的每一個週年，Koo都會在兩人手上各刺上一道線圈；為了牽手時能讓線條彼此相扣，這些刺青分別落在他的左手與她的右手。如今，Koo已經在自己的手腕上，為他們刺下了第四條線。」
具俊曄繼續每朝煮早餐帶上山
揭幕儀式結束後，離開的路上李承道問具俊曄此刻在想什麼，「他說他在想明天要煮什麼早餐，帶上山去……」李承道最後感慨謂：「這究竟是什麼樣的愛？這，就是具俊曄對大S的愛。」醫生李洛俊分析大S病情時警告，突然退燒未必代表痊癒，尤其慢性病或基礎疾病的患者，退燒有時是危險訊號。他指發燒代表身體在作戰狀態，若突然退燒，有可能是身體已經「投降」，故不能掉以輕心。