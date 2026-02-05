具俊曄喪妻一年暴瘦成紙片人 首次披露大S魂斷異鄉關鍵細節過程

韓國男星具俊曄喪妻一年後的近況令人心碎，「酷龍」老戰友姜元來日前專程赴台出席大S追思會時，驚見好友暴瘦到連26年前亡妻送的衣服都合身。更令人動容的是，具俊曄在休息室邊聽歌邊落淚，並在紙巾上反覆寫滿「熙媛啊」、「徐熙媛」等字句，思念亡妻之情溢於言表。與此同時，韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》首度披露大S魂斷異鄉前的心碎細節，原來她在日本病重時強烈要求「回家」，卻在前往機場途中心臟驟停。