具俊曄是誰？45歲大S徐熙媛離婚4個月宣布閃嫁舊情人

大S（徐熙媛）去年11月與汪小菲離婚後，汪小菲極速被爆同內地女星張穎穎有新戀情，沒想到大S更「快手」，在離婚4個月後，宣布同舊愛再婚！大S的新婚對象仲係昔日韓流巨星具俊曄，兩人曾在24年前拍過拖，沒想到在大S離婚後，兩人能夠再續前緣！