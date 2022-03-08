具俊曄是誰？45歲大S徐熙媛離婚4個月宣布閃嫁舊情人
具俊曄 靠電話重新連結舊愛大S
45歲的大S在3月8日（周二）宣布迎來第二春，對象為52歲、曾紅遍台灣及韓國的跳唱組合酷龍（Clon）成員具俊曄（DJ Koo），具俊曄在社交網分別以中文及韓文表示：「聽到她離婚的消息，我找到了20多年前的那個號碼，聯繫了她。幸好那個號碼沒變，我們才能重新連結起來。已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了。」
傳與具俊曄韓國登記結婚 大S：感謝一切讓我走到現在
大S隨後也轉發了具俊曄的發文，並留言：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。」據知二人已在韓國完成結婚登記，因為疫情關係，並沒有舉辦婚宴，但具俊曄即將出發到台灣與大S會面，並在台灣登記結婚和度蜜月，會在台灣逗留數月，之後再返回韓國，而大S尚未知會否跟隨他一起到韓國定居。
又感謝讓她一步一步走到現在的一切。（圖片來源：[email protected]）
具俊曄聽到大S聲音彷彿回到20年前
具俊曄接受韓媒TV DAILY訪問時，講述了他向大S求婚的經過，他表示偶然間聽到大S離婚後，便鼓起勇氣打電話向對方，他說：「我很忐忑不安，她接起電話非常開心，聽到聲音彷彿回到20年前。我們就這樣通了幾個月的電話，非常想見面，但礙於新冠肺炎疫情，不是家屬沒辦法進到台灣，所以我先鼓起勇氣，提出『再更遲之前我們成為家人好嗎？』這樣我們就能見到彼此，她也非常爽快說好。」
具俊曄自爆曾秘撻大S一年
早在1998年，具俊曄已和大S傳出過緋聞，具俊曄更曾在參演綜藝節目時，自爆當年曾與大S秘密拍拖一年，但當時他被指似是在借助韓劇《花樣男子》熱播之勢抽水。具俊曄在1996年作為二人跳唱組合酷龍的成員身份出道，不過酷龍另一成員姜元來在2000年發生交通意外，導致下半身癱瘓，令組合被迫解散。其後具俊曄於2003年推出首張個人專輯《KooJunYup》，2008年改名DJ Koo進軍DJ界。
大S由小粉絲變情人 具俊曄公司下禁愛令
24年前具俊曄是韓國當紅偶像，在受邀擔任歌手蘇慧倫的演唱會嘉賓後，作為節目《娛樂百分百》主持的大S，便成為了他的小粉絲，後來具俊曄再度訪台，兩人經演藝圈的朋友介紹認識，之後大S主動追求具俊曄，兩人開始秘密拍拖，期間大S更曾為具俊曄在腳踝上紋身，但男方其後曾公開否認戀情，並推掉她主持的《娛樂百分百》通告來避嫌，令大S心碎，最終因為具俊曄公司的禁愛令，兩人當時拍拖僅1年便分手收場，沒想到24年後，兩人能再續前緣。
常見問題
大S為何這麼快就決定再婚?
大S發文表示覺得人生無常，要珍惜當下幸福，而具俊曄亦透露因為疫情關係不能相見，於是…詳情請看
具俊曄與大S如何相識?
早在1998年，具俊曄已和大S傳出過緋聞，當年具俊曄曾經在綜藝節目上自爆與大S秘戀一年…詳情請看