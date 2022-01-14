冇人性教育｜波波黃婧靈講敏感話題唔尷尬 揚言最想親自示範

波波黃婧靈曾獲曾志偉「下巡」《後生仔傾吓偈》時點名力讚，雖然節目不久後摺埋，但波波隨即獲正式簽約成為無綫親生女，工作機會大增﹗最近更孭飛主持J2全新節目《冇人性教育》，將會在節目中大談大膽又敏感話題，波波揚言唔尷尬更想親自上陣示範﹗波波果然名不虛傳﹗