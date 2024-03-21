再見枕邊人｜張曦雯「全裸」上陣出浴片流出 一張劇照藏驚人線索！
張曦雯「全裸」上陣 出浴片流出
Kelly（20日）在社交網上載影片及劇照宣傳，當中影片更是拍攝浸浴戲的makingof，只見著了肉色打底上衣、頭披浴巾的Kelly驟眼看勁似「全裸」上陣，浸在泡泡浴中扁晒嘴，眼神亦甚是「小綿羊」，緊接傳來的是工作人員的聲音：「好慘」、「十個鐘滾水」，證明了Kelly為了拍攝相關戲份，坐坐浸了多個小時熱水，陰功豬得嚟盡顯專業一面。
張曦雯大爆之後劇情更加激！
Kelly接受傳媒訪問表示之後會有更多這類進擊畫面，現在只是剛剛開始。對於Kelly大派花絮福利，網民大感驚喜，紛紛留言：「Cuteinbathtub」「notonlyaprettyface,butalsoagoodactress」、「thecutesidebehindthescene」、「朱朱好壞我好愛」、「演奸角超投入」、「做奸角好睇，雖然真實嘅你人美心善」、「壞的好有魅力」，更有眼利網民在Kelly分享的劇照中，發現驚人線索：「thelastpictureisahint？」該張照片，Kelly在一個野外的地方露出超兇險眼神，由於背景與另一女主角晴天（黃智雯飾）當日被推落懸崖的地方相似，引爆網民無限聯想。到底朱朱與晴天當日被推落崖有沒有關係？密切留意劇情發展。
另Kelly昨晚一集穿上貼身瑜伽褲打拳，不但展露小蠻腰，更驚現腰間零贅肉的弗爆狀態，馬甲線亦若隱若現，難怪獲網民激讚完美。
張曦雯「一件頭」騷蜜桃臀
現年33歲的2012年華姐冠軍張曦雯出名樣靚身形好，亦不時在社交媒體上公開靚相，大騷Fit爆零贅肉身形，令人羨慕。張曦雯日前與男友Mark外遊放閃，在陽光與海灘下大晒靚相！
張曦雯在社交網派福利，穿上一件頭泳衣在風景怡人的海邊，大騷真空玉背，仲見到翹挺的蜜桃臀，非常誘人！張曦雯又與男友豪嘆海膽，相當寫意。短短一日已經喪吸逾30萬like，網民紛紛表示：「好身材」、「女神呀！」、「白滑影后」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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