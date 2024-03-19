再見枕邊人丨葉蒨文超低胸性感登場 大爆瘦身不瘦胸真相
《愛‧回家》女神葉蒨文性感登場玩相睇
此外飾演富家女Evelyn的葉蒨文昨晚首度登場，更穿上超低胸造型亮相，與Alex（鄭俊弘Fred飾）玩相睇。雖然Evelyn的第一印象令向來沉迷女色的Alex流晒口水，但由於Evelyn句句批評均擊中Alex要害，更提出要做身體檢查以防Alex「暗病」纏身，氣得Alex差點中途離場！談到甫出場便以完美體態示人，葉蒨文受訪時透露沒有刻意為演出瘦身，亦沒有戒口，更有吃宵夜：「從來唔會控制自己食量，所以體重經常喺47至55kg（103.4至121磅）徘徊，個range都大，變化取決於嗰排工作量同埋壓力等。」
葉蒨文瘦身不瘦胸：我嘅身形只會服務角色
葉蒨文坦承並非瘦身不瘦胸的人，亦認為演員僅應該對角色作出身體變化，而非以貪靚為大前提：「我係一個演員，並不是美容KOL，亦唔係偶像派，我嘅身形只會服務角色，如果角色需要，先會特登去增肌或者減脂；如果套劇冇特別要求我keep身形，只要體重喺合理範圍內、唔影響我塑造角色呈現出嚟嘅形象，肥與瘦對我嚟講唔係好重要。」她續指平日有做運動習慣，並認為演員定期訓練身體，對於接觸不同角色會有幫助。
葉蒨文直言雖然僅得一兩場戲份，但很享受演出Evelyn一角：「呢個角色係一個要求好高、有點苛刻嘅千金小姐。我自己本人講嘢係好快，有少少機關槍咁，所以演繹呢個角色嘅時候，首先做嘅係搵番屬於個角色嘅節奏，調慢自己個速度，調整節奏之後，我角色嘅諗法同埋態度就漸漸被帶出來了。」
續指曾經看過Fred的演出，事前已期待與他合作：「Fred個節奏感把控得好好，同佢做對手戲有交流，唔係嗰啲自己做晒自己嘢、唔理對手嘅演員，所以我覺得好舒服、好放心。成個拍攝過程好流暢，好順利就完咗啦。我都喺佢身上學到好多嘢，雖然拍攝時間好短暫，我已經覺得好有得着。」
葉蒨文《愛回家》打扮性感惹好評
葉蒨文在擔任《愛回家》的島大女神Candy一角，令她開始得到觀眾的關注，成功升呢做女神。早前更在《愛回家》大玩制服誘惑，扮完護士扮空姐，唔止令劇中兩位裙下之臣「面油」與「書蟲」嗒晒糖，就連網民睇完都有無限FF，話發夢都見到葉蒨文。
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