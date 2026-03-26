再見UFO｜時隔8年終於上映 製作人親揭後期秘密 4位小演員8年後大變身

封印8年終於重見天日的《再見UFO》正式上映，除了獲得香港電影評論學會「最佳電影」殊榮及金像獎10項提名外，更令觀眾驚喜的是戲中4位小演員的驚人變化！當年一臉幼氣的童星們，如今已長大成人，有人專心學業告別演藝圈，有人繼續追夢，更有人遠赴海外留學，8年光陰見證了他們從稚嫩小孩蛻變成青少年的成長歷程。