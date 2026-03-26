再見UFO｜時隔8年終於上映 製作人親揭後期秘密 4位小演員8年後大變身
《再見UFO》時隔8年終於上映
由梁栢堅執導，徐天佑、黃又南及蔡卓妍主演的香港科幻劇情片《再見UFO》，雖然早於2018年5月開拍，並於同年8月完成拍攝，因投資者問題一再受阻，最終延遲長達8年，至2026年3月才正式與觀眾見面。據悉，製作人錢小蕙多年來為推動電影上映不遺餘力，期間頻繁尋求法律意見，直言見律師次數甚至超過過往人生總和，亦令公司財政承受沉重壓力。經歷重重波折後，電影終於成功上映，為這段漫長等待劃上句號。
製作人親揭後期秘密 UFO雲「無AI無加工」
《再見UFO》的海報中，六位主角身後那片像「UFO」的雲狀，並非後期加工效果。據監製錢小蕙透露，當日在水塘與三位童星拍攝海報時，上空竟出現如呼應電影的UFO雲。憑此片入圍今屆金像獎最佳剪接的杜杜，去年12月亦在個人社交平台上載海報裡的天空原相，寫道：「這是一張真實的相片，無AI無加工。還記得，2018年的某天，我們拍著氣球升空然後，遠處就出現了這朵UFO形象的雲彩。是預言，也是一份緣份，輕輕一直牽掛着。」
380個鏡頭後期加工 重現八十年代華富村
為了重現八十年代的時代氛圍，《再見UFO》超過380個鏡頭經過後期加工處理。後期團隊要為華富村每棟樓仔細修復，抹走每戶分體式冷氣、鋁窗等現代痕跡，再加上大量晾衫布景，重現舊日生活氣息。何家謙的屋企其實是在觀塘一棟工廈內搭建，屋外部分全以綠幕拍攝。而華富村天台戲份，因場地限制太多，大部分都在攝影棚內搭景，再配合綠幕完成。UFO的設計靈感來自《今日睇深啲》節目入面那幅畫，而那幅畫是根據真實目擊者描述而畫成。
《再見UFO》4位小演員8年後大變身：
當年一臉幼氣的童星們，如今已長大成人，有人專心學業告別演藝圈，有人繼續追夢，更有人遠赴海外留學，8年光陰見證了他們從稚嫩小孩蛻變成青少年的成長歷程。
徐天佑童年版：黃焯言告別演藝圈 專心城大工程學業
飾演徐天佑童年版的黃焯言，是戲中的大哥哥角色，如今已20歲成年，現為城大工程系學生。為了專心學業，他在中二那年拍畢網劇《飛虎之潛行極戰》後便告別演員生涯，選擇將重心轉移到學術發展上。上月他特意出席《再見UFO》的謝票宣傳活動，支持這部陪伴他童年的作品。
吳肇軒童年版：向崇瑀4歲拍戲變12歲少年 近年淡出幕前
戲中年紀最小、架起眼鏡扮四眼小雞丁的向崇瑀，拍攝《再見UFO》時只有4歲，如今已是12歲的少年。他在拍攝《UFO》後曾參演《殺出個黃昏》，以及與譚耀文、康子妮合作的港台劇《手錶》。三年前他曾與黃焯言一同出席電影優先場，但近年已不太活躍於幕前。
黃又南童年版：徐嘉謙獲獎無數為DSE暫別演藝
飾演黃又南童年版的徐嘉謙，因熱愛演出而報讀家燕媽媽藝術中心入行，《再見UFO》是他的首部作品。之後他參演了多部電影及電視劇，其中在劇集《智能愛人》中飾演「袁小智」的表現獲得讚賞，更獲得《傑出小童星嘉許典禮》的「秒速變臉王獎」。他一直活躍於演藝圈，直到2023年參與鄭秀文封影后的《流水落花》後才淡出。今年17歲的他，為了專心應付DSE而不打算參與《再見UFO》的宣傳活動，但他曾在訪問中表示希望長大後報讀演藝學院，繼續從事表演工作。
蔡卓妍的童年版：林相如海外留學 或驚喜現身謝票場
戲中童星女主角林相如，飾演蔡卓妍的童年版，如今已年屆18歲，現身在海外留學。作為戲中唯一的女童星，她的成長變化同樣令人期待。雖然她目前專注於學業，但未知會否在四月趁假期返港時驚喜現身謝票場，與觀眾重溫當年的拍攝回憶。