再見UFO｜華富邨傳說竟是真事！回顧《鏗鏘集》曾製作特輯訪問目擊者
華富邨70年代末首現UFO目擊事件
華富邨首次出現UFO目擊傳聞可追溯至1979年，當時多位居民聲稱在晚上目睹南丫島海面上空出現黑色巨型不明飛行物體。目擊者不約而同形容該物體停留在半空後快速飛走，底部發出七彩燈光，在海上高速無聲飛行。到了1980年及1985年，華富邨再度出現居民目擊UFO事件，眾多目擊者對疑似太空飛船物體的描述與此前傳聞吻合，令事件再次引起轟動。華富邨居民對神秘飛行物體的解讀各異，除了UFO外，有人認為是戰鬥機或神明顯靈，成為經典都市傳說。
《鏗鏘集》2010年製作UFO特輯訪問目擊者
華富邨UFO傳聞多年來經常成為城中熱話，《鏗鏘集》在2010年12月20日推出特輯《看見UFO》，訪問多位聲稱曾目擊不明飛行物體的前華富邨居民。市民阿君在節目中憶述當年經歷，仔細描述曾在半夜目睹不明物體蓋住華富邨華泰樓上空的情況。另一市民Anita則表示在日落時分見到緩緩飛過的UFO，物體帶有彩色燈光，可惜身邊朋友沒有人相信她的說法。節目顯示香港天文台由1984年至2010年11月共收到800多宗不明飛行物體報告，其中部分已證實是衛星、星星或發光風箏，其餘大部分因搜證困難而無法解釋。
前港聞攝記司徒華冠深入調查華富邨UFO事件
前港聞攝影記者司徒華冠在90年代聲稱意外拍到UFO後，加入飛碟學會並在個人YouTube頻道「司徒查證」推出多段關於華富邨UFO的影片。他曾訪問溫氏一家人目擊飛船的詳細過程，片中多人提到在華富邨目擊UFO的經歷。這些影片吸引不少自稱曾在相同地點目擊UFO的網民留言分享經驗，顯示華富邨UFO傳說在民間仍有一定影響力。
網民熱議電影喚起華富邨UFO回憶
《再見UFO》上映後，大批網民回帶華富邨UFO舊聞，紛紛在社交平台分享相關資料和個人看法。有網民表示「原來華富邨UFO傳說係真有其事」，亦有人分享《鏗鏘集》節目片段重溫目擊者訪問。不少網民對這個香港經典都市傳說重新產生興趣，討論當年目擊者的描述是否可信，以及華富邨為何會成為UFO「勝地」。電影成功將這個幾十年前的都市傳說重新帶入公眾視野，證明香港本土文化元素的持久魅力。