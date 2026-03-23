再見UFO｜華富邨傳說竟是真事！回顧《鏗鏘集》曾製作特輯訪問目擊者

電影《再見UFO》上映後引發全城熱議，戲中描述華富邨目擊UFO事件勾起觀眾集體回憶。這個香港經典都市傳說原來並非虛構，早在70年代末至80年代初，華富邨確實多次出現居民聲稱目擊不明飛行物體的事件，更曾被《鏗鏘集》製作成專題報道，多位目擊者親述神秘經歷，令這個「平民豪宅」成為本港UFO傳說勝地。