冤枉新秀訓練營｜踢館賽展開 《考有Feel》「考靚」 《造星3》Sobi 入侵選新秀 17歲中學生一鳴驚人 網友激讚
曾製作不少高點擊率如《今晚唱飲歌》等網上節目的「冤枉娛樂」，為了為樂壇加添新血，團隊今年決定製作一輯選秀真人騷：「冤枉新秀訓練營」，以淘汰比賽形式打造新人王，14位參賽者將於為期6個月內接受歌唱、舞蹈、演戲及形象改造全方位特訓，最後由網民投票選出最強的新秀，簽約出道，比賽進行得如火如荼，轉眼來到第十集，剩下12位學員，進行踢館挑戰賽，四位踢館者來勢洶洶，有兩位曾參加《全民造星3》，而另外兩位外表平平無奇，但一爆發如鬼上身，學員面對前所未有的挑戰！
文：東方新地｜圖：冤枉娛樂圖片及影片截圖
自選跳唱曲比賽 黑組使詐fake白組
第十集「團隊跳唱 Battle 踢館組首度登場」，四人一組，先由學員投票選出黑／白兩組隊長，分別為勁跳得的Jonathan和好扭得吓的Elka，隊長挑選完隊員後，剩下未被挑選的四人成為「籮底橙」隊，係橙隊至真！分別成為三組人與新加入的「踢館組」準備進行對決！三隊分別在容祖兒〈Pretty Crazy〉、張敬軒〈Sweet Escape〉及〈YOU〉三首跳唱歌揀一首進行對決，結果橙組選擇〈Sweet Escape〉、黑組選〈YOU〉而原本想揀〈YOU〉的白組，在被fake下選了較高難度的〈Pretty Crazy〉。
新增踢館殘皓賽制 隨時全組被取代
今集主持李靖筠宣布會踢館賽制，踢館組由四人組成，個個身懷絕技，有兩位更熟口熟面，原來是曾參加《全民造星3》的Polly和Sobi，31歲的Polly更曾擔當Viu綜藝節目《考有Feel》中ERROR的女助手「考靚」，成為網上熱話，連肥仔@ERROR私下都特別照顧「考靚」，曾被拍到向她抄牌！而另外兩位男性踢館者，一位是17歲中學生阿Dark，一開聲技驚四座，連網民都狂讚他唱得，更有網民封他為「港版Ed Sheeran」，而另一位Tachi學舞一年，Popping甚為拿手初見面就即場露兩手，四位踢館者均身懷絕技，實力平均，期待他們與學員們一場激鬥！
冤枉新秀訓練營 猛料評判導師一大籮
今次由「冤枉娛樂」舉辦的新秀比賽真人騷「冤枉新秀訓練營」，請來霍汶希、張敬軒、容祖兒、泳兒、許靖韻、當奴、折骨Ben等藝人、DJ擔任評判或導師。更曾請來近期人氣急升的七仙羽師傅為一眾參賽者預測賽果。