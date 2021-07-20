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冤枉新秀訓練營｜踢館賽展開 《考有Feel》「考靚」 《造星3》Sobi 入侵選新秀 17歲中學生一鳴驚人 網友激讚

東方新地 - 娛聞

曾製作不少高點擊率如《今晚唱飲歌》等網上節目的「冤枉娛樂」，為了為樂壇加添新血，團隊今年決定製作一輯選秀真人騷：「冤枉新秀訓練營」，以淘汰比賽形式打造新人王，14位參賽者將於為期6個月內接受歌唱、舞蹈、演戲及形象改造全方位特訓，最後由網民投票選出最強的新秀，簽約出道，比賽進行得如火如荼，轉眼來到第十集，剩下12位學員，進行踢館挑戰賽，四位踢館者來勢洶洶，有兩位曾參加《全民造星3》，而另外兩位外表平平無奇，但一爆發如鬼上身，學員面對前所未有的挑戰！

文：東方新地｜圖：冤枉娛樂圖片及影片截圖

自選跳唱曲比賽 黑組使詐fake白組

剩下12位學員分三組繼續作賽。（圖片來源：影片截圖）
剩下12位學員分三組繼續作賽。（圖片來源：影片截圖）
四女組成的白組，被黑組隊員fake咗，選了難度較高的〈Pretty Crazy〉。（圖片來源：）
四女組成的白組，被黑組隊員fake咗，選了難度較高的〈Pretty Crazy〉。（圖片來源：）

第十集「團隊跳唱 Battle 踢館組首度登場」，四人一組，先由學員投票選出黑／白兩組隊長，分別為勁跳得的Jonathan和好扭得吓的Elka，隊長挑選完隊員後，剩下未被挑選的四人成為「籮底橙」隊，係橙隊至真！分別成為三組人與新加入的「踢館組」準備進行對決！三隊分別在容祖兒〈Pretty Crazy〉、張敬軒〈Sweet Escape〉及〈YOU〉三首跳唱歌揀一首進行對決，結果橙組選擇〈Sweet Escape〉、黑組選〈YOU〉而原本想揀〈YOU〉的白組，在被fake下選了較高難度的〈Pretty Crazy〉。

新增踢館殘皓賽制 隨時全組被取代

四位踢館者首次見面一拍即合！（圖片來源：影片截圖）
四位踢館者首次見面一拍即合！（圖片來源：影片截圖）

今集主持李靖筠宣布會踢館賽制，踢館組由四人組成，個個身懷絕技，有兩位更熟口熟面，原來是曾參加《全民造星3》的Polly和Sobi，31歲的Polly更曾擔當Viu綜藝節目《考有Feel》中ERROR的女助手「考靚」，成為網上熱話，連肥仔@ERROR私下都特別照顧「考靚」，曾被拍到向她抄牌！而另外兩位男性踢館者，一位是17歲中學生阿Dark，一開聲技驚四座，連網民都狂讚他唱得，更有網民封他為「港版Ed Sheeran」，而另一位Tachi學舞一年，Popping甚為拿手初見面就即場露兩手，四位踢館者均身懷絕技，實力平均，期待他們與學員們一場激鬥！

31歲Polly曾參加《全民造星3》又在《考有Feel》化身ERROR助手「考靚」，笑容甜美。（圖片來源：影片截圖）
31歲Polly曾參加《全民造星3》又在《考有Feel》化身ERROR助手「考靚」，笑容甜美。（圖片來源：影片截圖）
曾經引到姜濤都𥄫的「考靚」，呢一張「姜B長大圖」非常經典！（圖片來源：Viu影片截圖）
曾經引到姜濤都𥄫的「考靚」，呢一張「姜B長大圖」非常經典！（圖片來源：Viu影片截圖）
「考靚」Polly坐在肥仔右邊，肥仔更早早向她「抄牌」。（圖片來源：Viu發相）
「考靚」Polly坐在肥仔右邊，肥仔更早早向她「抄牌」。（圖片來源：Viu發相）
17歲中學生阿Dark，擅長自彈自唱一支結他走天涯，亦不時busking，一開口歌聲讓人讚嘆，難怪網民旋即肉搜，並大讚他勁過聲夢參賽者！（圖片來源：影片截圖）
17歲中學生阿Dark，擅長自彈自唱一支結他走天涯，亦不時busking，一開口歌聲讓人讚嘆，難怪網民旋即肉搜，並大讚他勁過聲夢參賽者！（圖片來源：影片截圖）
23歲的Sobi，配合性高，能歌擅舞。（圖片來源：影片截圖）
23歲的Sobi，配合性高，能歌擅舞。（圖片來源：影片截圖）
高大白淨的Tachi，學舞年多，踢館賽以跳歌曲進行開正佢嗰瓣！（圖片來源：影片截圖）
高大白淨的Tachi，學舞年多，踢館賽以跳歌曲進行開正佢嗰瓣！（圖片來源：影片截圖）

冤枉新秀訓練營 猛料評判導師一大籮

今次由「冤枉娛樂」舉辦的新秀比賽真人騷「冤枉新秀訓練營」，請來霍汶希、張敬軒、容祖兒、泳兒、許靖韻、當奴、折骨Ben等藝人、DJ擔任評判或導師。更曾請來近期人氣急升的七仙羽師傅為一眾參賽者預測賽果。

「冤枉新秀訓練營」14位參賽者。（圖片來源：冤枉娛樂）
「冤枉新秀訓練營」14位參賽者。（圖片來源：冤枉娛樂）
容祖兒和折骨Ben都有份擔任星級評判。（圖片來源：冤枉娛樂）
容祖兒和折骨Ben都有份擔任星級評判。（圖片來源：冤枉娛樂）
仲有張敬軒同當奴。（圖片來源：冤枉娛樂）
仲有當奴同張敬軒。（圖片來源：冤枉娛樂）
Elka 鄭芷淇被七師傅指貌似日本AV女優。（圖片來源：冤枉娛樂）
Elka 鄭芷淇被七師傅指貌似日本AV女優。（圖片來源：冤枉娛樂）
Racy 鍾凱瀅被指邪在骨子裡。（圖片來源：冤枉娛樂）
Racy 鍾凱瀅被指邪在骨子裡。（圖片來源：冤枉娛樂）
Jonathan 李展程被指經常思考怎樣去勾引女人、富婆。（圖片來源：冤枉娛樂）
Jonathan 李展程被指經常思考怎樣去勾引女人、富婆。（圖片來源：冤枉娛樂）
Jeffrey 林俊傑。（圖片來源：冤枉娛樂）
七師傅指自己是混血兒，所以鍾意混血兒 Jeffrey 林俊傑。（圖片來源：冤枉娛樂）
Jaime 張天穎被七師傅預測為勝出的大熱門之一。（圖片來源：）
Jaime 張天穎被七師傅預測為勝出的大熱門之一。（圖片來源：）
仲有 Ziran 劉子然。（圖片來源：冤枉娛樂）
仲有 Ziran 劉子然。（圖片來源：冤枉娛樂）
Tina 余子晴。（圖片來源：冤枉娛樂）
同埋 Tina 余子晴都被預測為四強大熱。（圖片來源：冤枉娛樂）
Chris 譚竣徽。（圖片來源：冤枉娛樂）
Chris 譚竣徽。（圖片來源：冤枉娛樂）
Woody 鄭文迪。（圖片來源：冤枉娛樂）
Woody 鄭文迪。（圖片來源：冤枉娛樂）
Andy 黎展峯。（圖片來源：冤枉娛樂）
Andy 黎展峯。（圖片來源：冤枉娛樂）
Midnight 謝海倫。（圖片來源：冤枉娛樂）
Midnight 謝海倫。（圖片來源：冤枉娛樂）
Luciana 張嘉珮。（圖片來源：冤枉娛樂）
Luciana 張嘉珮。（圖片來源：冤枉娛樂）
KK 林佳意。（圖片來源：冤枉娛樂）
KK 林佳意。（圖片來源：冤枉娛樂）

第十集踢館賽去片：

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