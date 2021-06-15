冤枉新秀訓練營搵祖兒軒仔任評判 訓練生被七師傅狠批似女優

曾製作不少高點擊率如《今晚唱飲歌》等網上節目的「冤枉娛樂」，為了為樂壇加添新血，團隊今年決定製作一輯選秀真人騷：「冤枉新秀訓練營」，以淘汰比賽形式打造新人王，14位參賽者將於為期6個月內接受歌唱、舞蹈、演戲及形象改造全方位特訓，最後由網民投票選出最強的新秀，簽約出道。

文：東方新地｜圖：冤枉娛樂圖片及影片截圖