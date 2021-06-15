冤枉新秀訓練營搵祖兒軒仔任評判 訓練生被七師傅狠批似女優
曾製作不少高點擊率如《今晚唱飲歌》等網上節目的「冤枉娛樂」，為了為樂壇加添新血，團隊今年決定製作一輯選秀真人騷：「冤枉新秀訓練營」，以淘汰比賽形式打造新人王，14位參賽者將於為期6個月內接受歌唱、舞蹈、演戲及形象改造全方位特訓，最後由網民投票選出最強的新秀，簽約出道。
文：東方新地｜圖：冤枉娛樂圖片及影片截圖
冤枉新秀訓練營 邀七仙羽師傅預測賽果
今次由「冤枉娛樂」舉辦的新秀比賽真人騷「冤枉新秀訓練營」，請來霍汶希、張敬軒、容祖兒、泳兒、許靖韻、當奴、折骨Ben等藝人、DJ擔任評判或導師。日前，節目播出預告花絮及請來最近人氣急升的七仙羽師傅為一眾參賽者預測賽果，不過預測前，主持人李靖筠（Gladys）希望師傅「贈她兩句」，怎料師傅卻說：「因為如果我唔贈你的話，我嘅人生會更加圓滿、更加開心。」
不過七師傅亦有向Gladys贈言說：「你要豐滿啲，啲男人就會好鍾意你；你醜樣，女人就憎你；你靚，啲女人妒忌你。喺男女之間你係踩界，既然係咁，你就揀一條路，你就揀吸引男人算啦。」Gladys隨即爆笑。
Jonathan被勸搵闊太
言歸正傳，Gladys將一眾參賽者的相片給七師傅過目，七師傅除了狠批一眾參賽者外，更語出驚人，如指的18歲的Elka似日本AV女優、Racy邪在骨子裡，更說Jonathan經常思考怎樣勾引女人、富婆，勸籲他去跳社交舞，走闊太路線。
當問到其中一名參賽者是否靚仔時，七師傅表示：「要問女人先得。」旁邊的Gladys即謂：「師傅你自己咪就係女人囉。」七師傅解說：「我已經超越咗呢啲男男女女啲嘢，問其他啲女人先。」
七師傅：我係九龍混香港
隨後看到貌似混血兒的Jeffrey的相片後，又說：「因為我係混血兒，所以我鍾意混血兒。」Gladys問道：「係咩，師傅你混邊度㗎？」七師傅表示：「九龍混香港唔得咩？」Gladys即恍然大悟。最後七師傅預測Jaime、子然、Jeffrey及Tina為四強大熱。
未知七師傅是否覺得評論太過「凶狠」，怕打擊參賽者，於是在節目尾聲時，七師傅便說：「其實最冤枉嘅係我，因為我其實係好愛大家㗎！非常之愛！但頭先我講到佢哋咁差，其實我內心係非常之愛！師傅愛你。」