冤枉新秀訓練營｜容祖兒任選秀節目評審 張敬軒客串舞台指導 Kenny玩「人旗」考起參賽者

早前，音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》完成stage 1的唱歌對決，stage 2的跳唱對決日前正式展開，為了提升各學員的唱歌跳舞水平，歌唱訓練方面，大會特別請來以唱功見稱的關心妍（Jade）任嘉賓導師；而跳舞部份則找來《全民造星III》冠軍「折骨舞王」Ben作指導。

撰文：東方新地｜圖片：英皇發相