冤枉新秀訓練營｜容祖兒任選秀節目評審 張敬軒客串舞台指導 Kenny玩「人旗」考起參賽者
撰文：東方新地｜圖片：英皇發相
關心妍教打破心理關口：個台係我嘅，我理得你死
首先，Jade的任務是需要指導四位橙組隊員的唱歌技巧，在逐一聽完橙組隊員唱出比賽歌曲《Sweet Escape》後，Jade便指出唱歌如釣魚，「make sure對方俾你攝住，唔好俾佢瞓着，唔好俾佢個mind走咗。」後又大晒唱功，示範歌詞中「oh」的唱法，「呢度一定要『oh』得好，如果唔係一定係個炒位，『oh』核突咗，成隻歌就好得人驚，打冷震㗎！救命！啲評判會反咗十次眼。」她又分享自己以往的參賽經歷，「嗰陣時參加歌唱比賽，我理得你死啦！呢個台係我，今日你就係睇我表演！我係咁樣㗎。」接着輪到「折骨Ben」教授舞蹈，除了舞步形態，Ben更指出，「眼神好緊要！」
軒仔 祖兒落手落腳教路
除此之外，軒仔自從stage 1擔任評判後，其實他一直都很關心比賽情況，比賽進入stage 2，他更借出場地讓學員對賽。比賽前夕更化身舞台指導，落手落腳做場地設計，而且十分大有心哋走訪學員練習情況兼探班，期間更跟他們分享甚麼是「舞台精神」。而於stage 2擔任嘉賓評審的容祖兒亦於對決當日特別要求提早到達現場，除了看看學員的準備情況，亦乘機跟他們傾偈互動，當祖兒見到學員們為其中一首比賽歌曲《越唱越強》練習時，祖兒邊看邊帶着滿意的微笑，狀甚安慰；當她看着學員簡介後，再抬頭望學員真人時，又笑說：「點解我覺得好似有啲人啲樣……唔係嗰啲樣嘅？」十分搞笑。
Kenny傳授健身招式
除了唱歌跳舞，大會亦找來擁有爆肌body的關智斌（Kenny）帶領其中兩位學員Andy（花名：大家好）及Adam（花名：教練）做街頭健身，包括：L Sit、Pull Up、「人旗」及Superman四項挑戰，當中除了Pull Up二人同時成功挑戰、「人旗」只得「大家好」成功，其餘項目均告失敗收場，認真失威。最後，Kenny寄語二人需要某程度上的節食，並笑説：「因為頭先做某啲動作時見到你哋啲鬼鼠肉，唔好以為我見唔到。」