大台御用奸人李天翔過檔ViuTV即升呢男二 老婆有米被指食軟飯 回應盡顯EQ高
李天翔與郭羨妮合作拍《冥冥之中》預計今年開播
《冥冥之中》在《ViuTV 2022》節目巡禮預告今年播出的重頭劇之一，由郭羨妮擔任女主角，而現年45歲的李天翔則獲邀擔任男二。《冥冥之中》是一套30集穿越劇，是ViuTV開台5年多以來集數最多的一小時自製劇，劇中講述由郭羨妮主理的公司，用連鎖效應死亡事件去平衡人口，題材創新。
御用奸人之辛酸 在街上被市民鬧
在無綫24年間，李天翔做過兒童節目主持，亦拍過不少劇集，但大多是強姦犯或黑幫打手等反派角色，甚至被網民稱他幾乎「強姦了全電視台女演員」，他也曾稱在街上被觀眾責罵，反映李天翔的演出深入民心！2019年，李天翔在IG公布離巢無綫﹗
離巢後曾兩個月無工開
2019年在無綫劇《解決師》中，李天翔曾擔任第三男主角，是他入行以來最多戲份的一套劇集，不過他透露早在該部劇集正式開拍前，已決定離開TVB。但在離巢TVB後，李天翔曾長達兩個月無工開，期間只得ViuTV搵過他做一集《點相》，令他一度十分擔憂，甚至諗過轉行，直到同年7月獲邀拍電影《金錢帝國：追虎擒龍》，雖然戲份不多，但亦令他放下心頭大石。現在他除了拍劇拍電影外，更兼做私人健身教練，並開設了寵物零食店，可說瓣數多多。
17年娶富貴千金 被指食軟飯
李天翔與拍拖六年的太太譚寶怡2017年於沖繩註冊結婚，當時有媒體報道指其妻是富家千金，更形容二人婚姻是女尊男卑，更被網民指他食軟飯。當時李天翔表示拍拖時，根本沒有理會對方是否有錢，更不知道對方家中財富。由於二人財政獨立，直到婚後都是使用聯名戶口的錢去支付家中使費。太太譚寶怡目前於IT公司工作，由於他都不太懂，因而不會過問，最重要是大家相處舒服。
感激太太無限量支持
原來當年TVB亦有跟李天翔談論過續約一事，不過他考慮到自己年紀大，又一直都未有機會到外看世界，跟太太譚寶怡商量後最終決定外闖。李天翔直言感激太太對他的鼓勵及支持，另外二人沒有孩子的緣故，太太經濟上又能照顧到自己，使他更放心做自己愛做的事。
曾跟李思蓓拍拖三年
入行多年來李天翔甚少緋聞，最為人熟悉是他跟李思蓓的一段情。二人同樣在入讀第8期藝員進修班後加入TVB，拍拖三年最終無疾而終，拍拖時他只有TVB底薪，女方擔心他的生計，不惜為他到餐廳當服務員，幫助他度過難關。即使二人分手後，他亦相當有「義氣」幫忙打理對方的按摩店，只要時間許可都會到按摩店幫忙，相當有情有義。