李天翔

大台御用奸人李天翔過檔ViuTV即升呢男二 老婆有米被指食軟飯 回應盡顯EQ高

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曾經係TVB「御用奸人」的李天翔，2019年離巢後，曾一度因無工開而感覺迷惘，但近年他既做私人健身教練，又開寵物零食店，瓣數多多，去年他更轉投ViuTV，在新劇《冥冥之中》升呢做男二！

李天翔與郭羨妮合作拍《冥冥之中》預計今年開播

《冥冥之中》在《ViuTV 2022》節目巡禮預告今年播出的重頭劇之一，由郭羨妮擔任女主角，而現年45歲的李天翔則獲邀擔任男二。《冥冥之中》是一套30集穿越劇，是ViuTV開台5年多以來集數最多的一小時自製劇，劇中講述由郭羨妮主理的公司，用連鎖效應死亡事件去平衡人口，題材創新。

冥冥之中 《冥冥之中》以科幻做題材，講述一間用連鎖效應死亡事件去平衡人口的神秘公司，作為男二的李天翔，笑言同導演黃偉賢左二）曾有過多次合作。
《冥冥之中》以科幻做題材，講述一間用連鎖效應死亡事件去平衡人口的神秘公司，作為男二的李天翔，笑言同導演黃偉賢（左二）曾有過多次合作。（圖片來源：[email protected]
李天翔 冥冥之中 郭羨妮
曾執導過《陀槍師姐IV》、《法證先鋒》等無綫劇的《冥冥之中》導演黃偉賢（左），今次誠邀郭羨妮做女主角。（圖片來源：[email protected]
冥冥之中 劇中李天翔似乎同郭羨妮有場天台對峙戲。
劇中李天翔似乎同郭羨妮有場天台對峙戲。（圖片來源：[email protected]
冥冥之中 李天翔劇中係「二撇雞」造型。
李天翔劇中的「二撇雞」造型。（圖片來源：[email protected]
冥冥之中 李天翔曾和郭羨妮曾在《古靈精探》系列、《情越雙白線》、《隔離七日情》等多部劇集中合作過。
李天翔曾和郭羨妮曾在《古靈精探》系列、《情越雙白線》、《隔離七日情》等多部劇集中合作過。（圖片來源：《古靈精探B》劇照）
冥冥之中 劇中李天翔同「第一代邦民女」梁又仟Crystal）有不少對手戲。
劇中李天翔同「第一代邦民女」梁又仟（Crystal）有不少對手戲。（圖片來源：[email protected]
李天翔 冥冥之中 獲網民大讚靚仔有型！
獲網民大讚靚仔有型！（圖片來源：[email protected]
李天翔 冥冥之中 還有被矇眼的情節，戲份頗多！
還有被矇眼的情節，戲份頗多！（圖片來源：[email protected]

御用奸人之辛酸 在街上被市民鬧

在無綫24年間，李天翔做過兒童節目主持，亦拍過不少劇集，但大多是強姦犯或黑幫打手等反派角色，甚至被網民稱他幾乎「強姦了全電視台女演員」，他也曾稱在街上被觀眾責罵，反映李天翔的演出深入民心！2019年，李天翔在IG公布離巢無綫﹗

冥冥之中 「認字特警」李天翔曾是不少小朋友心中的童年偶像，雖然「認字特警」也曾有其他人扮演過，但若提起「認字特警」，第一個還是會想起他。
「認字特警」李天翔曾是不少小朋友心中的童年偶像，雖然「認字特警」也曾有其他人扮演過，但若提起「認字特警」，第一個還是會想起他。（圖片來源：《閃電傳真機》截圖）
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李天翔曾於劇集《鐵馬尋橋》中飾演譚忠，並強姦唐詩詠，將大奸大惡的形象演繹得淋漓盡致。（圖片來源：《鐵馬尋橋》截圖）

離巢後曾兩個月無工開

2019年在無綫劇《解決師》中，李天翔曾擔任第三男主角，是他入行以來最多戲份的一套劇集，不過他透露早在該部劇集正式開拍前，已決定離開TVB。但在離巢TVB後，李天翔曾長達兩個月無工開，期間只得ViuTV搵過他做一集《點相》，令他一度十分擔憂，甚至諗過轉行，直到同年7月獲邀拍電影《金錢帝國：追虎擒龍》，雖然戲份不多，但亦令他放下心頭大石。現在他除了拍劇拍電影外，更兼做私人健身教練，並開設了寵物零食店，可說瓣數多多。

冥冥之中 離巢前最後一部無綫劇《解決師》中，是李天翔入行以來戲份最多的一套劇集。
離巢前最後一部無綫劇《解決師》中，是李天翔入行以來戲份最多的一套劇集。（圖片來源：《解決師》劇照）
冥冥之中 李天翔本身有健身教練牌，因此選擇做私人健身教練為演員以外的副業。
李天翔本身有健身教練牌，因此選擇做私人健身教練為演員以外的副業。（圖片來源：[email protected]
冥冥之中 家中有貓又有狗的李天翔，還開設了一間寵物零食店。
家中有貓又有狗的李天翔，還開設了一間寵物零食店。（圖片來源：[email protected]

17年娶富貴千金 被指食軟飯

李天翔與拍拖六年的太太譚寶怡2017年於沖繩註冊結婚，當時有媒體報道指其妻是富家千金，更形容二人婚姻是女尊男卑，更被網民指他食軟飯。當時李天翔表示拍拖時，根本沒有理會對方是否有錢，更不知道對方家中財富。由於二人財政獨立，直到婚後都是使用聯名戶口的錢去支付家中使費。太太譚寶怡目前於IT公司工作，由於他都不太懂，因而不會過問，最重要是大家相處舒服。

冥冥之中 李天翔和太太譚寶怡在拍拖6年後拉埋天窗，至今已結婚近5年。
李天翔和太太譚寶怡在拍拖6年後拉埋天窗，至今已結婚近5年。（圖片來源：[email protected]

感激太太無限量支持

原來當年TVB亦有跟李天翔談論過續約一事，不過他考慮到自己年紀大，又一直都未有機會到外看世界，跟太太譚寶怡商量後最終決定外闖。李天翔直言感激太太對他的鼓勵及支持，另外二人沒有孩子的緣故，太太經濟上又能照顧到自己，使他更放心做自己愛做的事。

冥冥之中 李天翔曾表示跟太太譚寶怡拍拖時，根本沒有理會對方是否有錢，更不知道對方家中財富。
李天翔曾表示跟太太譚寶怡拍拖時，根本沒有理會對方是否有錢，更不知道對方家中財富。（圖片來源：[email protected]

曾跟李思蓓拍拖三年

入行多年來李天翔甚少緋聞，最為人熟悉是他跟李思蓓的一段情。二人同樣在入讀第8期藝員進修班後加入TVB，拍拖三年最終無疾而終，拍拖時他只有TVB底薪，女方擔心他的生計，不惜為他到餐廳當服務員，幫助他度過難關。即使二人分手後，他亦相當有「義氣」幫忙打理對方的按摩店，只要時間許可都會到按摩店幫忙，相當有情有義。

冥冥之中 李天翔曾跟李思蓓拍拖三年，最終無疾而終。
李天翔曾跟李思蓓拍拖三年，最終無疾而終。（圖片來源：微博@李思蓓Zuki）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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