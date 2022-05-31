冥冥之中｜郭羨妮倒戈拍劇出師不利 出埋個女客串？ 網民列三大理由要棄劇

ViuTV原創劇《冥冥之中》周一（30日）首播，無綫為迎戰，臨時刪走《雙生陌生人》5集，並搬出《十八年後的終極告白2.0》來對撼《冥冥之中》﹗相隔六年並倒戈幫ViuTV拍劇的郭羨妮就整定蛋糕與屋企人在家捧自己場﹗播出第一集已引起網上熱討，網民聲音卻不似預期，更列出三大原因揚言要棄劇﹗