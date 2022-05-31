冥冥之中｜郭羨妮倒戈拍劇出師不利 出埋個女客串？ 網民列三大理由要棄劇
郭羨妮擔任「死神」公司CEO 背後有Big Boss操控
一間沒有名字的公司，一班貌似普通的上班族，表面上與一般的商業機構無異，但原來公司執行的任務，是產生連鎖效應的死亡事件，從而平衡人口。三名經理彭森 (栢天男 飾)、心兒 (劉心悠 飾)、寶玲 (袁綺雯 飾)，自從香港分公司CEO蘇麗珍 (郭羡妮 飾) 揚言要退休後，辦公室內一場明爭暗鬥展開，都希望能坐上蘇麗珍的位置。而背後操控住的公司原來係…
冥冥之中｜網民3大棄劇原因
《冥冥之中》由郭羨妮、劉心悠、潘燦良、栢天男等擔演，首集交待已百歲的郭羨妮，在一間死神公司擔任CEO，公司職員的任務就是要用殺人去平衡人口﹗劇集題材新鮮，同時又大玩近年大熱的平行時空﹗播出一集就引起網民熱討，但卻以負評居多，網民更指三大因素令他們棄劇﹗
1. 女演員妝容出事 見到劉心悠要熄機﹗
《冥冥之中》有多年無拍港劇、有「最美港姐」之稱的郭羨妮加盟，夠驚喜，加上有女神級的劉心悠，不少網民在劇集播出前已對該劇睇高幾線﹗可惜睇完劇，卻狠批「女演員嘅妝容出晒事」，隨即引起網民熱烈回應，指女演員太厚粉、眼妝太誇等，又指「睇預告片見到郭羨妮有一幕淡妝好靚，但啲大頭鏡頭就好厚粉，靚都變唔靚﹗」，有網民更指劉心悠出場令人好失望，留言：「心悠BB點解搞成咁？」、「個樣又膠妝又厚個鼻又怪，睇唔落去﹗」、「因為劉心悠我決定棄劇﹗」等﹗
2.拍攝手法怪、鏡頭運用好「大台」
《冥冥之中》監製黃偉賢曾在無綫任職編導，曾執導不少經典劇包括2004年《陀槍師姐IV》、2006年《法證先鋒》、2012年《危情護花》等﹗《冥冥之中》播出前，監製黃偉賢已預告題材創新，而且帶有燒腦成份，目標觀眾是一班喜歡思考的人，講明唔係師奶劇﹗不過網民卻狠批無論拍攝手法、鏡頭攞位、以至燈光都好「大台」，好舊式，更不滿分鏡時用類似power point形式打字去交待，令人覺得老土又低質，「好似無綫劇睇親信就要讀出嚟咁﹗」、「原來係大台過去，唔怪得甩唔到陣除」等﹗
3.演員咬字不清
另一個最趕客原因，是女主角郭羨妮和劉心悠講對白令人聽得好辛苦，有網民問：「每一次聽劉心悠講對白就令我出戲，發音怪又咬字唔清楚」，同時亦有網民對郭羨妮講對白好有意見，「佢講對白一向係咁㗎？咬字同節奏都好怪﹗」、「好似得下唇會郁，好生硬﹗」、「係咪痴脷筋，聽得好辛苦﹗」等﹗
郭羨妮囡囡神秘客串﹗？
《冥冥之中》第一集尾聲前，袁綺雯飾演寶玲為求目的，執行任務夠心狠手辣，但回家即時變了另一個樣，不但關心體裇家傭，更是一位慈母，回家見到睡在梳化的囡囡即上前錫錫，有網民發現該小演員是郭羨妮的10歲囡囡，不過小演員一直睡著未見更多鏡頭﹗但網民指劇中小演員無論鼻型、眉型、嘴以至髮際頭髮鬈曲都跟郭羨妮女似到十足﹗劇集終播出演員名稱時，按出場序計算，最後一行出現：朱家愛飾莫雪，郭羨妮嫁內地武指兼導演朱少杰，女兒中文名未有公開，只稱女兒英文名Kylie，咁啱又係姓朱﹗
網民撐三十集要慢慢煲 最想睇潘燦良
劇集剛出街就有不少負評，但亦有不少網民留言力撐，指該劇有三十集是長劇，要時間「煲」，又指「想睇師奶劇就loop大台啲舊劇啦，唔好睇呢台啦嘛」、「啱啱播咋噃，邊有差成咁呀？」、「睇燦哥同王維仲有李天翔都夠啦，佢哋好好戲﹗」等等﹗