冥冥之中｜郭羨妮47歲扮蘇姑娘個樣未算殘 素顏真面目更震撼
郭羨妮 展示素顏真面目 獲網民激讚：自信就是美
郭羨妮近日在一段講述其扮靚技巧的短片中，只塗了少許唇膏，以素顏真面目上陣，示範用美容儀器護眼，但在高清鏡頭下，卻展現出了不少細紋，額頭上更有「火車軌」！網民睇完短片後都大覺震撼，紛紛表示「好佩服佢嘅勇氣」、「額頭勁多皺紋」、「老咗勁多」等，但亦有網民讚她「自信就是美」、「自然美，敢以真面目示人」、「47歲咁嘅樣好正常」等等。
《冥冥之中》海報被指好似紙紮網友力撐只因被過分P圖
曾有「最靚港姐」美譽的47歲郭羨妮（Sonija），今次相隔7年再接拍長篇劇集，在ViuTV的30集長劇《冥冥之中》中，飾演一間神秘公司的CEO蘇麗珍，這間公司用各種死亡事件去平衡人口數量，題材新穎！近日推出最新宣傳海報，不少網民卻錯焦點落在郭羨妮靚樣上，紛紛留言指「好耐無見過郭羨妮，樣都唔同晒」、「真心覺得表情非常唔自然」、「第一眼睇，郭羨妮好似紙紮」、「我都認唔出嗰個係郭羨妮」、「個樣好似過咗膠」等等。不過亦有網友力撐郭羨妮個樣變「膠」，只係因為在海報中被過分「P圖」所致，更指連劉心悠都被「P到好假」，網友又為郭羨妮辯護，指「係人都會老」、「依家40歲都算少女，唔老」、「個角色係manager同CEO，搵個廿幾歲嚟做都唔合理啦」、「話知（之）幾多歲！正就得」等等。
《冥冥之中》郭羨妮個妝被指太厚粉
《冥冥之中》劇集題材新鮮，又有多年無拍港劇、有「最美港姐」之稱的郭羨妮加盟，夠驚喜，不少網民在劇集播出前已對該劇睇高幾線﹗可惜睇完劇，卻狠批「女演員嘅妝容出晒事」，隨即引起網民熱烈回應，指女演員太厚粉、眼妝太誇等，又指「睇預告片見到郭羨妮有一幕淡妝好靚，但啲大頭鏡頭就好厚粉，靚都變唔靚﹗」
郭羨妮接劇《冥冥之中》前講條件
郭羡妮婚後產女減少幕前演出，相隔多年再為ViuTV拍新劇《冥冥之中》，令一眾觀眾好期待。郭羡妮日前為劇宣傳，與柏天男一齊接受Do姐鄭裕玲主持的商台節目《口水多過浪花》訪問，郭羨妮有不諱言接拍前曾開出條件：「因為我年紀真係唔細喇，我好坦白，我唔係嗰啲𡃁妹可以幾日唔瞓，因為我以前chur過呀，我好驚呀，我唔想，我覺得瞓覺對女人嚟講好重要，睡眠不足呢我根本就唔知自己做緊乜嘢，我連對白都記唔到你叫我演咩戲啫？所以我話我一定要有12個鐘頭瞓覺，咁我開出呢個條件佢話『冇問題，我應承你。』」
Do姐都有同樣經歷
港姐出身的郭羨妮，當選港姐冠軍後就簽約無綫，曾受力捧拍過不少劇集，她口中所講被chur到好驚的經歷，明顯是在指娘家無綫，郭羡妮自爆最高紀錄曾直踩三日三夜冇得休息，而今次ViuTV的導演黃偉賢就一口答應她開出的條件，才能說服她重返幕前。身旁的Do姐亦表示認同，佢仲勁，試過拍劇直踩四日：「嘩，都唔知自己講咩，講完之後我問『我講咩呀？啱唔啱呀？』冇辦法，佢又話個景要咁樣，好多茄喱啡好多臨時演員，一定要拍晒，但我都唔知自己做乜呀！」
郭羨妮支持囡囡入行
郭羡妮在訪問中提及囡囡朱家愛（Kylie）都有參演《冥冥之中》，更大表支持：「我覺得未嘗不可，同埋佢呢個角色係自閉症嘅，唔需要講對白，呢個係一個好緊要嘅point，佢唔使任何training都可以做到，我喺屋企同佢講好晒點樣做，我問佢『想唔想做？跟媽咪去做呢個角色』，佢話『好喎好喎』，佢都未細心諗過係咩，未真係知道拍戲係咩回事，佢淨係知爸爸媽媽係拍戲嘅，但佢唔知道做演員係點。我覺得可以畀佢出嚟見下人，去交流下，學下嘢呀，睇下合作性係點樣啦，點樣拍戲……」
鄧梓峰鼓勵下選港姐
至於當年郭羨妮為何參選港姐？原來關鄧梓峰事，47歲的郭羨妮入行前任職空姐，當年在機艙巧遇乘客鄧梓峰，她憶述當時情形：「佢當時話『你點解唔參加香港小姐呢？我話畀你聽你贏梗㗎！』其實一直都有人叫我參加，even我做咗空姐，有啲老總呀，或者係高級啲嘅，都會話『阿妹，你咁靚，你去選港姐啦！』嗰陣時我去考過警察，我去遞Form，嗰個女警都話『點解唔去選港姐呀你？做乜嚟做警察呀？』」多得鄧梓峰，郭羡妮在99年以大熱姿態奪得港姐冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」及「千禧才智小姐」獎項，翌年再奪得國際華裔小姐冠軍，順利入行發展。
《冥冥之中》有郭羨妮囡囡神秘客串﹗？
《冥冥之中》第一集尾聲前，袁綺雯飾演寶玲為求目的，執行任務夠心狠手辣，但回家即時變了另一個樣，不但關心體裇家傭，更是一位慈母，回家見到睡在梳化的囡囡即上前錫錫，有網民發現該小演員是郭羨妮的10歲囡囡，不過小演員一直睡著未見更多鏡頭﹗但網民指劇中小演員無論鼻型、眉型、嘴以至髮際頭髮鬈曲都跟郭羨妮女似到十足﹗劇集終播出演員名稱時，按出場序計算，最後一行出現：朱家愛飾莫雪，郭羨妮嫁內地武指兼導演朱少杰，女兒中文名未有公開，只稱女兒英文名Kylie，咁啱又係姓朱﹗
相比之下真係好大分別啵！