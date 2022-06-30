冥冥之中｜郭羨妮47歲扮蘇姑娘個樣未算殘 素顏真面目更震撼

曾經以仙氣古裝造型迷倒一眾男粉絲的港姐冠軍郭羨妮（Sonija），近日倒戈拍ViuTV新劇《冥冥之中》扮演「蘇姑娘」蘇麗珍，卻被網民狠批樣貌又膠又殘，紛紛話要棄劇！不過郭羨妮無懼劣評，早前更以素顏出鏡，拍攝了一段扮靚短片，獲不少網友直言佩服她敢以真面目示人，仲大讚她「自信就是美」！