冥冥之中｜47歲郭羨妮膠面令網民心痛 重溫7大殺食經典造型
47歲郭羨妮倒戈拍ViuTV新劇《冥冥之中》被網民狠批樣貌似紙紮，事關劇集海報P圖太過火搞到個樣勁膠，劇中個妝又厚粉，令網民紛紛話要棄劇，原本倒戈有話題，點知有趕客之嫌。不過，當打時期的郭羨妮迷倒一眾男生，尤其古裝造型氣質出眾，仙氣形象深入民心，現在馬上盤點郭羨妮經典造型！
1.《尋秦記》琴清姑娘
郭羨妮1999年香港小姐冠軍出道，出道不久初拍劇集《尋秦記》已經獲力捧做女主角，琴清姑娘一角被戲稱「擒青姑娘」，演活弱質纖纖的秦國才女，仙氣溢出！
2.《洛神》郭嬛
郭羨妮是一代「古裝美人」，除了2001年《尋秦記》琴清一角搶鏡外，她在《洛神》中演奸妃郭嬛一樣殺食！
3.《爭霸》西施
郭羨妮古典氣質毋庸置疑，2006年演《爭霸》西施一角入型入格，不過同年有傳媒拍到她在內地拍劇期間隨地解手，顛覆網民「靚女唔痾屎」的概念。
4.《盛世仁傑》曹月（狄夫人）
郭羨妮在《盛世仁傑》2012年中飾演曹月，即狄仁傑的夫人，換上成熟淡雅的妝容別有韻味。
5.《天涯俠醫》康喬
睇完古裝，又點少得時裝，2004年的《天涯俠醫》中郭羨妮演護士康喬，劇中與張家輝有一段情，罹患卵巢癌仍然堅持產女，這段戲感動當時不少觀眾。
6.《隔離七日情》 汪賈瑜（Christy）
2011年的《隔離七日情》故事背景為09年「豬流感」肆虐的香港情況，今時今日再見到「隔離」二字大家都可能一額冷汗，不過見到郭羨妮就開心晒啦！
7.《古靈精探》刑晶晶
2008年的《古靈精探》中，郭羨妮在劇中飾演女警刑晶晶，造型不算太突出，不過劇中一句對白：「你想搵淫娃盪婦咩？我好淫盪㗎！」至今仍然是經典！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《古靈精探》截圖、《天涯俠醫》劇照、《尋秦記》劇照、《盛世仁傑》劇照、《洛神》劇照、新傳媒資料庫
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