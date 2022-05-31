冥冥之中｜47歲郭羨妮膠面令網民心痛 重溫7大殺食經典造型

47歲郭羨妮倒戈拍ViuTV新劇《冥冥之中》被網民狠批樣貌似紙紮，事關劇集海報P圖太過火搞到個樣勁膠，劇中個妝又厚粉，令網民紛紛話要棄劇，原本倒戈有話題，點知有趕客之嫌。不過，當打時期的郭羨妮迷倒一眾男生，尤其古裝造型氣質出眾，仙氣形象深入民心，現在馬上盤點郭羨妮經典造型！