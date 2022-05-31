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冥冥之中｜47歲郭羨妮膠面令網民心痛 重溫7大殺食經典造型

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47歲郭羨妮倒戈拍ViuTV新劇《冥冥之中》被網民狠批樣貌似紙紮，事關劇集海報P圖太過火搞到個樣勁膠，劇中個妝又厚粉，令網民紛紛話要棄劇，原本倒戈有話題，點知有趕客之嫌。不過，當打時期的郭羨妮迷倒一眾男生，尤其古裝造型氣質出眾，仙氣形象深入民心，現在馬上盤點郭羨妮經典造型！

冥冥之中 郭羨妮 冥冥之中 《冥冥之中》的宣傳海報。
《冥冥之中》海報中郭羨妮膠面令網民心痛。（圖片來源：[email protected]

1.《尋秦記》琴清姑娘

郭羨妮1999年香港小姐冠軍出道，出道不久初拍劇集《尋秦記》已經獲力捧做女主角，琴清姑娘一角被戲稱「擒青姑娘」，演活弱質纖纖的秦國才女，仙氣溢出！

冥冥之中 郭羨妮 《尋秦記》琴清姑娘
《尋秦記》琴清姑娘（圖片來源：《尋秦記》劇照）
冥冥之中 郭羨妮 《尋秦記》琴清姑娘。
《尋秦記》琴清姑娘。圖片來源：《尋秦記》截圖）

2.《洛神》郭嬛

郭羨妮是一代「古裝美人」，除了2001年《尋秦記》琴清一角搶鏡外，她在《洛神》中演奸妃郭嬛一樣殺食！

冥冥之中 郭羨妮 郭羨妮在《洛神》中演奸妃郭嬛一樣殺食
郭羨妮在《洛神》中演奸妃郭嬛一樣殺食（圖片來源：《洛神》劇照）
冥冥之中 郭羨妮 凌厲嘅眼神演奸角一樣掂。
凌厲嘅眼神演奸角一樣掂。（圖片來源：《洛神》劇照）

3.《爭霸》西施

郭羨妮古典氣質毋庸置疑，2006年演《爭霸》西施一角入型入格，不過同年有傳媒拍到她在內地拍劇期間隨地解手，顛覆網民「靚女唔痾屎」的概念。

冥冥之中 郭羨妮 郭羨妮在《爭霸》演西施一角入型入格。
郭羨妮在《爭霸》演西施一角入型入格。（圖片來源：新傳媒資料庫）
冥冥之中 郭羨妮 郭羨妮因拍劇期間被影到隨地解手，從此被冠以「大便西施」之名。
郭羨妮因拍劇期間被影到隨地解手，從此被冠以「大便西施」之名。（圖片來源：新傳媒資料庫）
冥冥之中 郭羨妮
（圖片來源：《爭霸》劇照）

4.《盛世仁傑》曹月（狄夫人）

郭羨妮在《盛世仁傑》2012年中飾演曹月，即狄仁傑的夫人，換上成熟淡雅的妝容別有韻味。

冥冥之中 郭羨妮 成熟古典韻味同樣吸引觀眾眼球。
成熟古典韻味同樣吸引觀眾眼球。（圖片來源：《盛世仁傑》劇照）
冥冥之中 郭羨妮
（圖片來源：TVB網站圖片）

5.《天涯俠醫》康喬

睇完古裝，又點少得時裝，2004年的《天涯俠醫》中郭羨妮演護士康喬，劇中與張家輝有一段情，罹患卵巢癌仍然堅持產女，這段戲感動當時不少觀眾。

冥冥之中 郭羨妮 郭羨妮在《天涯俠醫》中，演護士康喬。
郭羨妮在《天涯俠醫》中，演護士康喬。（圖片來源：新傳媒資料庫）
冥冥之中 郭羨妮 郭羨妮與張家輝劇中的一段情
郭羨妮與張家輝劇中的一段情（圖片來源：《天涯俠醫》劇照）

6.《隔離七日情》 汪賈瑜（Christy）

2011年的《隔離七日情》故事背景為09年「豬流感」肆虐的香港情況，今時今日再見到「隔離」二字大家都可能一額冷汗，不過見到郭羨妮就開心晒啦！

冥冥之中 郭羨妮 郭羨妮換上泳衣索到爆。
郭羨妮換上泳衣索到爆。（圖片來源：《隔離七日情》劇照）
冥冥之中 郭羨妮 真係睇到笑晒口。
真係睇到笑晒口。（圖片來源：《隔離七日情》劇照）

7.《古靈精探》刑晶晶

2008年的《古靈精探》中，郭羨妮在劇中飾演女警刑晶晶，造型不算太突出，不過劇中一句對白：「你想搵淫娃盪婦咩？我好淫盪㗎！」至今仍然是經典！

冥冥之中 郭羨妮 郭羨妮呢句對白真係經典！
郭羨妮呢句對白真係經典！（圖片來源：《古靈精探》截圖）
冥冥之中 郭羨妮
（圖片來源：《古靈精探》截圖）
冥冥之中 郭羨妮 全盛時期嘅郭羨妮真係好索，抵佢一出道就受力捧。
全盛時期嘅郭羨妮真係好索，抵佢一出道就受力捧。（圖片來源：新傳媒資料庫）
冥冥之中 郭羨妮 郭羨妮樣貌身材都高質！
郭羨妮樣貌身材都高質！（圖片來源：新傳媒資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《古靈精探》截圖、《天涯俠醫》劇照、《尋秦記》劇照、《盛世仁傑》劇照、《洛神》劇照、新傳媒資料庫

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