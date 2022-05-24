冥冥之中｜47歲郭羨妮被批膠樣好難認 獲網民力撐：正就得！

由郭羨妮、劉心悠、栢天男主演的ViuTV新劇《冥冥之中》，即將在5月30日（星期一）晚上9時30分開播，日前ViuTV在社交網分享了一張劇集宣傳海報，當中有齊3位主角的大頭照，其中47歲的郭羨妮卻被網友狠批個樣太膠好難認！