冥冥之中｜47歲郭羨妮被批膠樣好難認 獲網民力撐：正就得！
《冥冥之中》郭羨妮 被指好似紙紮
曾有「最靚港姐」美譽的47歲郭羨妮（Sonija），今次相隔7年再接拍長篇劇集，在ViuTV的30集長劇《冥冥之中》中，飾演一間神秘公司的CEO蘇麗珍，這間公司用各種死亡事件去平衡人口數量，題材新穎！近日推出最新宣傳海報，不少網民卻錯焦點落在郭羨妮靚樣上，紛紛留言指「好耐無見過郭羨妮，樣都唔同晒」、「真心覺得表情非常唔自然」、「第一眼睇，郭羨妮好似紙紮」、「我都認唔出嗰個係郭羨妮」、「個樣好似過咗膠」等等。
網友力撐樣變膠只因被過分P圖
不過亦有網友力撐郭羨妮個樣變「膠」，只係因為在海報中被過分「P圖」所致，更指連劉心悠都被「P到好假」，網友又為郭羨妮辯護，指「係人都會老」、「依家40歲都算少女，唔老」、「個角色係manager同CEO，搵個廿幾歲嚟做都唔合理啦」、「話知（之）幾多歲！正就得」等等。
《冥冥之中》預告片：
再會馬浚偉獲讚唔識老
除了劇集《冥冥之中》外，郭羨妮近日同馬浚偉合作演出港台（RTHK）電視電影《我們的開學禮》，飾演一對夫妻，她笑言：「當年《隔離七日情》的Christy 和Calvin，今天終於在 《我們的開學禮》再遇，期待！有11年前的感覺嗎？」不少網民就大讚「兩個個樣都唔識老」、「好凍齡」、「同11年前睇嚟零變化」等等。
郭羨妮《冥冥之中》 演陳嘉倩曾祖母
懸疑劇《冥冥之中》演員有郭羨妮、劉心悠、栢天男、潘燦良及蘇志威等，故事以死神公司為背景，涉及一間以連鎖效應死亡事件來平衡人口數量的公司，題材破格，也是ViuTV開台6年以來集數最多的一小時自製劇，47歲的郭羨妮放下身段，劇中飾演年齡只是相差15年，32歲前大台新聞主播陳嘉倩的曾祖母。
與40歲港男呂熙談情
《冥冥之中》以科幻做題材，講述一間用連鎖效應死亡事件去平衡人口的神秘公司。相隔7年再拍港劇的郭羨妮，劇中與55歲潘燦良及40歲港男呂熙均有感情線。此外劇集還有劉心悠、栢天男、蘇志威及陳嘉倩等參演。年前郭羨妮與蘇志威、陳嘉倩等人出席《冥冥之中》開鏡拜神活動時，指接拍長篇劇因為女兒經已9歲，開始獨立，也不用常常跟她做功課，所以多了時間，加上今次的角色從未試過，所以吸引她接拍。
與李天翔、蘇志威再合作
現年45歲的李天翔之前曾有指在劇中擔任男二，他和郭羨妮在TVB曾多次合作拍劇，對上一次是2013年的民初劇《初五啟市錄》。此外郭羨妮與蘇志威亦是繼2002年劇集《絕世好爸》後，相隔長達20年後再度合作。
郭羨妮全天候留港湊女攝時間拍劇
同內地武指兼導演朱少杰在2011年拉埋天窗的郭羨妮，經常被指女尊男卑，不過Sonija就繼續我行我素，近年更男主外女主內，老公朱少杰長期留在內地拍劇，Sonija則為照顧愛女Kylie而減產，前年客串完電影《尋秦記》，之後就全天候留港湊女，遇上新冠肺炎疫情，女兒不用上學的日子，Sonija便身兼家長與老師。據知，郭羨妮不時有劇組洽商拍劇，女兒還小的時候一直抗拒長時間拍劇，隨著女兒長大，她亦決定回歸劇組。
為女兒搬屋 為愛寵絕育身教女兒
陪伴一起十七年的貓咪前年離世，一家三口都非常不捨，郭羨妮之前就為囡囡Kylie添置新愛寵做伴，並親自帶愛寵去做絕育手術，超級有責任心！因女兒在何文田校網升小學，郭羨妮更由住開的清水灣半島搬到何文田新居。據知情者透露：「依家Sonija乜都以女行先，因為個女升上小學，喺九龍區校網返學，為咗唔想個女朝朝咁早起身唔夠瞓， Sonija索性賣咗將軍澳間屋，搬到學校附近住，慳番啲塞車時間，等個女唔使咁辛苦！」前年六月，Sonija養了十七年的愛貓Meow離世，囡囡出世後就一直由貓咪Meow陪伴成長自然特別不捨，小朋友難以接受生離死別，Sonija便為女兒買了新寵物做伴。
Sonija曾親自帶愛寵去做絕育手術，當日Sonija駕駛已經揸了近十年的Benz座駕去到何文田「港九寵物醫院」，原來其經理人一早已帶了她的新寵物到醫院等候做絕育手術，Sonija泊低車後便匆匆入醫院陪愛寵做手術，愛寵做完手術，Sonija先吩咐經理人將寵物放上車，她則在接待處畀錢，花了五千多元為愛寵絕育，超級有責任心！昔日電視城姣花，做咗人妻人母連德行都改變，做好榜樣身教女兒！
重溫郭羨妮幾段情 拍劇常過電
11年同內地導演朱少杰感情修成正果，不過愛情至上的郭羨妮，在TVB拍劇時就經常撻著拍檔。
2000年9月姣媾古天樂
郭羨妮以最靚港姐姿態首次拍劇，與古天樂在涿州合拍《尋秦記》，當時便有指她向古仔狂施姣功。
02年4月馬浚偉緋聞羅生門
拍攝無綫劇集《帝女花》，盛傳她主動追求陳豪，晚晚等男方收工，但之後又傳真命天子是馬浚偉，不過她懷疑馬浚偉借緋聞宣傳一度反目，至06年二人才破冰。
02年9月溫兆倫戲假情真
與溫兆倫拍《牛郎織女》戲假情真，被溫兆倫以菠蘿包攻陷芳心，甜蜜公開承認戀情，不過這段情只維持了三年，最終在05年分手。
05年10月暗撻馬德鐘
與有夫之婦馬德鐘在河南合拍《爭霸》而傳緋聞，當年更有指馬德鐘婚姻亮紅燈。
06年7月戀人夫陶大宇
跟陶大宇拍《學警出更》撻著，出軌陶大宇更為她拋棄糟糠之妻，郭羨妮因而被封「狐妮」。
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