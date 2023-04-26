胡慧沖最佳拍檔「冬蔭妹」豪嫁泰國時裝商人 婚後暫別《沖遊泰國》做少奶奶
胡慧沖直播「冬蔭妹」泰式婚禮
由「泰國通」胡慧沖主持的無綫旅遊節目《沖遊泰國》向來深受觀眾歡迎，節目中的「冬蔭妹」Phakkasupat Pecharawiwat亦好幫得手，而且仲好大方犧牲色相，曾經同胡慧冲享受男女共浴，大浸溫泉，令節目生色不少。「冬蔭妹」周一(23日)正式成為人妻，本來身在香港工作的胡慧沖當然要趕返泰國參與婚禮，他還在社交網直播，與網民分享「冬蔭妹」的喜悅。
新郎高頭大馬 新娘婚紗閃爆全場
胡慧沖公開的張婚禮照片可見，婚禮場地非常豪華，「冬蔭妹」於日頭出門時身穿泰式大紅禮服，花上一貫泰國新娘的濃妝，婚紗是鑲滿閃片的拖尾DEEP V款式，雍容華貴，令人眼前一亮，至於新郎就高大威猛，梳起蛋撻頭身穿白禮服，與「冬蔭妹」非常合襯。
胡慧沖為「冬蔭妹」擔任婚禮司儀
胡慧沖今次特別到曼谷為「冬蔭妹」做主持，由當日的照片中可見他表現得非常興奮，不時滿場飛，更帶備了多套禮服，目測早晚都唔同衫，真係隆重其事。據知胡慧沖當正「冬蔭妹」是親妹妹看待，「嫁妹」心情好矛盾，一方面好開心見證「冬蔭妹」搵到個好歸宿，另一方面即將失去最佳拍檔，因為早前胡慧沖已預告「冬蔭妹」婚後將暫別團隊，胡慧沖會招攬新人加入，期望冬蔭家族愈來愈多人。
「冬蔭妹」內外兼備 選美奪冠主持體育節目
1989年出生的「冬蔭妹」Phakkasupat Pecharawiwat今年34歲，奪得2017年泰國「Face Of Beauty」冠軍，更是泰國TNN電視台體育節目主持。17年開始拍《沖遊泰國》做「沖女郎」，擁有33D上圍和39吋長腿的「冬蔭妹」為人好動，見她在節目中非常賣力，當然唔少得穿上小背心同比堅尼大晒傲人身材。據知「冬蔭妹」老公Worasak Tae是當地的時裝商人，擁有自己的時裝店，甚有財力，二人拍拖多年，經常孖住出席各大名牌的公開活動，而「冬蔭妹」婚後將會主力為老公打理時裝店生意。
重溫「冬蔭妹」的性感時刻
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