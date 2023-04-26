胡慧沖最佳拍檔「冬蔭妹」豪嫁泰國時裝商人 婚後暫別《沖遊泰國》做少奶奶

胡慧冲（Roger）主持的《冲遊泰國》系列已去到第8輯，來自泰國的「冬蔭妹」Phakkasupat Pecharawiwat自2017年成為「冲女郎」後開始為港人熟悉，幾乎集集都出水芙蓉大派福利。周一(23日)「冬蔭妹」在泰國舉行婚禮，豪嫁時裝商人，胡慧沖好似嫁女一樣興奮，不過「冬蔭妹」婚後將會暫別團隊，冇咗個最佳拍檔，唔怪得胡慧沖咁唔捨得啦！