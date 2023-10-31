冰上火花｜柯煒林飾演火花隊中鋒「林百威」 陽光男神為演員夢而退學
冰上火花ViuTV｜20集劇情/角色介紹
冰上火花ViuTV｜劇情介紹
陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、柯煒林、黃奕晨、林愷鈴等人主演的電影《冰上火花》中，Ian陳卓賢擔任男主角，將挑戰冰上曲棍球。他和AK分別是「火花隊」及「暴風隊」的成員
百威（柯煒林）和千帆（陳卓賢）作為兩兄弟，性格相距甚遠，哥哥百威充滿陽光氣息，帶領球隊勇往直前，即使面對強敵天城，他總覺得人只要努力、懷著熱血和夢想便能獲勝⋯豈料他卻在更衣室裡意外猝死。剩下來的弟弟千帆曾經討厭哥哥的熱血，他覺得自己再努力也追不上哥哥的球技，沒想到如今剩下他這個沒用的人⋯還有哥哥的女友阿Yu。自從百威死後，千帆和阿Yu過著頹廢的生活，靠懷緬百威的生平趣事來苟且偷生，而百威帶領的火花隊就四分五裂，一蹶不震⋯
直至，千帆出售百威的冰球器材時遇到陽光少女阿豆（張芷澄飾），重燃千帆的鬥志，並重組火花隊，也重新裝修在工廈裡的仿冰場，重投業務。未幾，千帆和火花隊在冰場上遇到哥哥昔日的勁敵天城和暴風隊，他們再次感到自己的無力，但同時明白百威的熱血並不是一股傻勁，而是當你真正喜歡一件東⻄時，你自然會有全力以赴的決心，即使機會渺茫，你也會想獲得勝利，他們誓要把宿敵打敗，並向職業聯賽進發!
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冰上火花｜柯煒林角色
柯煒林飾演 林百威
- 冰球運動員
- 冰球隊「火花隊」隊員
- 林千帆（Ian陳卓賢飾）之哥哥
- 余悅之男友
- 王天城之勁敵
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冰上火花｜柯煒林入行經過&背景
柯煒林（Will Or）於香港城市大學創意媒體學院就讀期間，初出演鮮浪潮電影短片《如霧起時》而入行。確認了當演員的志向後，積極參與拍攝，需不時停學工作；又因未能選讀心儀科目以滿足畢業要求，最終決定退學，全情投入演藝事業。
首部電影《點五步》
柯煒林首次參演的電影長片是《點五步》，在其中飾演「牛屎」一角，令到更多人認識。在2018年金像獎，他與吳海昕、李任燊、梁雍婷和顧定軒等，一同成為「星．勢．力」推薦的新演員。他其後陸續參演不少港台電視及ViuTV的劇集，例如在ViuTV的《回憶備份》中一人分飾六角，展露精嶄演技。
參與了不少MV拍攝
柯煒林亦參與了不少MV拍攝，例如陳健安的《在錯誤的宇宙尋找愛》。2020年，他在ViuTV大熱的電視劇《二月廿九》飾演Jonathan，劇中多場哭戲打動觀眾情緒；又在Dear Jane的《銀河修理員》MV中出演男主角陳樂，開始廣為觀眾熟悉。2021年，頻道《拾陸比玖》正式於YouTube開台，柯煒林成為頻道長駐成員之一，與藝人郭爾君、陳海寧等人一同演出。同年，柯煒林憑電影《濁水漂流》中「木仔」一角入圍台灣第58屆金馬獎最佳男配角，他亦憑此電影獲得第40屆香港電影金像獎最佳新演員與最佳男配角的提名。
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冰上火花｜預告片/製作花絮
製作花絮｜《冰上火花》AK 柯煒林爭霸篇
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