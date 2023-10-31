冰上火花｜柯煒林飾演火花隊中鋒「林百威」 陽光男神為演員夢而退學

ViuTV新劇《冰上火花》即將於10月30日起逄周一至周五晚上9:30播出。《冰上火花》是繼《I.SWIM》後又一部以運動項目為主題的偶像劇，由MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Anson Kong（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）、林愷鈴、柯煒林、朱鑑然、黃溢濠、林家熙、王智騫、黃奕晨及郭爾君等人主演，亦為《ViuTV 2023》及《ViuTV年中無休2023節目發佈會》節目巡禮劇集之一。其中柯煒林飾演Ian陳卓賢的哥哥，亦在劇中佔有相當重要的位置，即睇以下演員介紹：